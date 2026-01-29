HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hàng không siết chặt phòng chống virus Nipah tại các sân bay

Dương Ngọc

(NLĐO)- Toàn ngành hàng không tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống dịch bệnh do virus Nipah tại các sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát hành văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành hàng không tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống bệnh do virus Nipah tại các cảng hàng không, sân bay.

Hàng không siết chặt phòng chống virus Nipah tại các sân bay - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục hàng không tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, bảo đảm phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp mắc bệnh, có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh qua đường hàng không.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống bệnh do virus Nipah, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch bệnh tại các cảng hàng không.

Ngoài ra, các đơn vị cần tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Y tế và các Bộ, ngành và cơ quan địa phương có liên quan để kịp thời kiểm tra, phát hiện các trường hợp nhiễm virus Nipah.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không triển khai các nội dung này đến các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Trước đó, theo thông báo của Bộ Y tế, dịch bệnh do virus Nipah - bệnh truyền nhiễm nhóm A (theo quyết định số 3644/QĐ-BYT ngày 25-11-2025 về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm) đã bùng phát ở bang Tây Bengal Ấn Độ.

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27-12-2025 đến ngày 26-1-2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah (trong đó có 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal.

Hiện tại, một số cảng hàng không tại Châu Á như ở Thái Lan, Nepal, Đài Loan (Trung Quốc) đã tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, siết chặt công tác giám sát y tế và sàng lọc hành khách tại các cảng hàng không, đặc biệt hành khách đến từ bang Tây Bengal của Ấn Độ, nơi đã xác nhận bùng phát dịch bệnh có khả năng gây tử vong cao do virus Nipah gây ra.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây virus Nipah qua thực phẩm

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây virus Nipah qua thực phẩm

(NLĐO) - Trước nguy cơ virus Nipah có thể xâm nhập, lây lan qua thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương siết chặt bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Virus Nipah có thật sự đáng sợ?

(NLĐO) - Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Nipah nhưng lại nằm trong vùng có dơi ăn quả, khí hậu, hệ sinh thái tương đồng với những nước từng ghi nhận ca mắc Nipah

Bộ Y tế báo cáo Chính phủ về nguy cơ virus Nipah

(NLĐO) - Virus Nipah chủ yếu lây từ động vật sang người qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm nhiễm virus. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc.

sân bay hàng không sân bay nội bài hàng không Việt Nam phòng chống dịch bệnh bệnh truyền nhiễm kiểm soát dịch bệnh virus Nipah vietnam airport
