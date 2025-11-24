Để trụ vững trên thị trường suốt thời gian qua, chị Ánh có bí quyết marketing hiệu quả với chi phí thấp. Theo chị, nhiều quán cà phê hiện nay chi phí rất nhiều cho hoạt động tiếp thị nhưng vẫn chưa thể tạo dấu ấn với khách hàng do mắc phải 3 sai lầm phổ biến.

Thứ nhất, thay vì xác định rõ chân dung khách hàng mục tiêu, nhiều thương hiệu lại quá tập trung chạy theo nội dung "thời thượng" hoặc các xu hướng "viral" (lan tỏa). Họ không trả lời được câu hỏi cơ bản: "Ai là người cần xem nội dung này?", dẫn đến việc chi phí truyền thông bị dàn trải và kém hiệu quả.

Thứ hai, người khởi nghiệp đặt nặng việc thu hút khách bằng marketing nhưng lại chưa đầu tư xứng đáng vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ để giữ chân họ. Bởi lẽ, dù việc truyền thông có thể giúp quán nhanh thu hút nhiều khách nhưng chỉ có chất lượng mới bảo đảm quán đông bền vững.

Thứ ba, phần lớn doanh nghiệp chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm mới, giá cả và ưu đãi, mà thiếu đi chiều sâu cảm xúc. Họ quên rằng trong một thị trường dễ bị sao chép về thực đơn và phong cách thì câu chuyện thương hiệu mới chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt, gắn kết lâu dài.

Chị Ánh cho rằng để cơ sở nhỏ có thể xây dựng được câu chuyện thương hiệu đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu lớn, ngân sách marketing không quan trọng bằng những hoạt động thực tế về sản phẩm, triết lý vận hành, trải nghiệm khách hàng mỗi ngày. Nguyên nhân khiến nhiều thương hiệu thất bại trong việc truyền tải cảm xúc câu chuyện chính là sự thiếu hụt khác biệt "từ gốc". Khi mà sản phẩm và mô hình đều tương tự nhau, câu chuyện thương hiệu sẽ trở nên nhạt nhòa, bởi lúc ấy marketing chỉ đóng vai trò "phóng đại" chứ không thể tự tạo ra chất liệu thu hút.

Do đó, doanh nghiệp cần tập trung xây dựng nền móng vững chắc từ con người đến quy trình. Chính sự chỉn chu trong vận hành sẽ giúp thương hiệu tự khắc trở thành câu chuyện sống động và đầy sức thuyết phục.

Theo chị Ánh, các bạn trẻ đừng bước vào ngành cà phê chỉ với sự lãng mạn, mà hãy chuẩn bị thật kỹ. Đừng nghĩ chỉ cần biết pha vài món, thuê vài nhân viên, tìm mặt bằng đẹp là mở được quán. Thực tế, đây là ngành đòi hỏi kỷ luật, chi tiết và khả năng làm việc lặp lại mỗi ngày.

"Ngoài kỹ năng pha chế, người mở quán còn phải nắm được tài chính, kế toán, marketing, bán hàng, nhân sự và vận hành. Bên cạnh đó, việc hiểu rõ khách hàng mục tiêu và xây dựng sản phẩm đủ mạnh là nền tảng để quán tồn tại trong môi trường cạnh tranh cao, dễ bị sao chép" - chị Ánh nhấn mạnh.



