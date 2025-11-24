HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bí quyết marketing hiệu quả, thu hút khách hàng

Bài và ảnh: Minh Quyên

Chị Hồ Phượng Ánh - đồng sáng lập Gờ Cafe (ảnh) - là người đã đưa quán cà phê nhỏ ban đầu phát triển lên đến 48 quán sau hơn 10 năm khởi nghiệp.

Để trụ vững trên thị trường suốt thời gian qua, chị Ánh có bí quyết marketing hiệu quả với chi phí thấp. Theo chị, nhiều quán cà phê hiện nay chi phí rất nhiều cho hoạt động tiếp thị nhưng vẫn chưa thể tạo dấu ấn với khách hàng do mắc phải 3 sai lầm phổ biến.

Thứ nhất, thay vì xác định rõ chân dung khách hàng mục tiêu, nhiều thương hiệu lại quá tập trung chạy theo nội dung "thời thượng" hoặc các xu hướng "viral" (lan tỏa). Họ không trả lời được câu hỏi cơ bản: "Ai là người cần xem nội dung này?", dẫn đến việc chi phí truyền thông bị dàn trải và kém hiệu quả.

Thứ hai, người khởi nghiệp đặt nặng việc thu hút khách bằng marketing nhưng lại chưa đầu tư xứng đáng vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ để giữ chân họ. Bởi lẽ, dù việc truyền thông có thể giúp quán nhanh thu hút nhiều khách nhưng chỉ có chất lượng mới bảo đảm quán đông bền vững.

Bí quyết marketing hiệu quả thu hút khách hàng trong ngành cà phê - Ảnh 1.

Thứ ba, phần lớn doanh nghiệp chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm mới, giá cả và ưu đãi, mà thiếu đi chiều sâu cảm xúc. Họ quên rằng trong một thị trường dễ bị sao chép về thực đơn và phong cách thì câu chuyện thương hiệu mới chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt, gắn kết lâu dài.

Chị Ánh cho rằng để cơ sở nhỏ có thể xây dựng được câu chuyện thương hiệu đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu lớn, ngân sách marketing không quan trọng bằng những hoạt động thực tế về sản phẩm, triết lý vận hành, trải nghiệm khách hàng mỗi ngày. Nguyên nhân khiến nhiều thương hiệu thất bại trong việc truyền tải cảm xúc câu chuyện chính là sự thiếu hụt khác biệt "từ gốc". Khi mà sản phẩm và mô hình đều tương tự nhau, câu chuyện thương hiệu sẽ trở nên nhạt nhòa, bởi lúc ấy marketing chỉ đóng vai trò "phóng đại" chứ không thể tự tạo ra chất liệu thu hút.

Do đó, doanh nghiệp cần tập trung xây dựng nền móng vững chắc từ con người đến quy trình. Chính sự chỉn chu trong vận hành sẽ giúp thương hiệu tự khắc trở thành câu chuyện sống động và đầy sức thuyết phục.

Theo chị Ánh, các bạn trẻ đừng bước vào ngành cà phê chỉ với sự lãng mạn, mà hãy chuẩn bị thật kỹ. Đừng nghĩ chỉ cần biết pha vài món, thuê vài nhân viên, tìm mặt bằng đẹp là mở được quán. Thực tế, đây là ngành đòi hỏi kỷ luật, chi tiết và khả năng làm việc lặp lại mỗi ngày.

"Ngoài kỹ năng pha chế, người mở quán còn phải nắm được tài chính, kế toán, marketing, bán hàng, nhân sự và vận hành. Bên cạnh đó, việc hiểu rõ khách hàng mục tiêu và xây dựng sản phẩm đủ mạnh là nền tảng để quán tồn tại trong môi trường cạnh tranh cao, dễ bị sao chép" - chị Ánh nhấn mạnh.


Tin liên quan

Bí quyết thu hút nhân tài ngành công nghệ bán dẫn

Bí quyết thu hút nhân tài ngành công nghệ bán dẫn

Công ty Marvell Việt Nam (thuộc Marvell Technology Inc - doanh nghiệp hàng đầu thế giới về các giải pháp vi mạch và bán dẫn phục vụ cơ sở hạ tầng dữ liệu) đã tăng tốc tuyển dụng, phát triển đội ngũ kỹ sư đến 30% chỉ trong vòng 1 năm.

Bí quyết quản lý chuỗi chi nhánh thành công

Nhân rộng mô hình kinh doanh dịch vụ từ một điểm sang chuỗi chi nhánh là bài toán đầy thách thức, nơi sự đồng bộ về chất lượng quyết định việc thành bại.

Bí quyết "5 không" để start-up thành công

Khởi nghiệp là một hành trình gian nan, thành công chỉ đến với người thật sự đam mê và được tôi luyện qua công việc thực tế.

quán cà phê Marketing khởi nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo