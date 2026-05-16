Bí thư, Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk dự "Cà phê doanh nhân", kêu gọi đầu tư 219 dự án

Sáng 16-5, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình "Cà phê doanh nhân" lần thứ I năm 2026, tạo diễn đàn để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Tham dự chương trình có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo doanh nhân.

Đại diện Sở Tài chính cho biết kinh tế - xã hội Đắk Lắk trong quý I/2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó, GRDP ước tăng 7,47%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 11.589 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 700 triệu USD.

Ngành du lịch đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt 4.120 tỉ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 5.057 tỉ đồng.

Đáng chú ý, toàn tỉnh có 1.091 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Lê Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk

Liên quan đến công tác quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh đang hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến công bố vào trung tuần tháng 6-2026.

Theo Sở Tài chính, Đắk Lắk dự kiến công bố danh mục 219 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn khoảng 789.315 tỉ đồng. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị, du lịch, y tế, giáo dục và công nghệ thông tin.

Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân đã kiến nghị tỉnh tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận đất đai, vốn tín dụng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng và quy hoạch.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, khẳng định sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, ông Triết nhấn mạnh Đắk Lắk đang đứng trước nhiều cơ hội mới từ quy hoạch tỉnh, hạ tầng liên kết vùng, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và logistics.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển theo hướng xanh, bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh.

"Chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động" - ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Kết luận chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy khẳng định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của địa phương.

Chương trình "Cà phê doanh nhân" sẽ được duy trì theo hướng thực chất, hiệu quả, trở thành diễn đàn đối thoại thường xuyên để chính quyền lắng nghe, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.