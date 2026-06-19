Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn làm Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Ông Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1977, trình độ phó giáo sư - tiến sĩ kinh tế chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM, ông Nguyễn Tấn Phát là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn.

Ông Nguyễn Tấn Phát cũng từng giữ chức Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ kiêm Trưởng khoa Chính trị - Hành chính thuộc ĐHQG TPHCM, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

Ngoài ông Nguyễn Tấn Phát, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM có 9 phó giám đốc, gồm: bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, bà Trần Thị Ngọc Châu, bà Lê Thụy Mỵ Châu, bà Huỳnh Lê Như Trang, bà Trương Hải Thanh và ông Nguyễn Bảo Quốc, ông Nguyễn Văn Phong, ông Dương Trí Dũng, ông Nguyễn Kế Toại.

Trước khi làm Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, ông Nguyễn Tấn Phát là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn. Ảnh: HĐND TPHCM



Chiều 19-6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được đã trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT, để giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Tấn Phát.

Sau sáp nhập, TPHCM là siêu đô thị về GD-ĐT, với quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất nước. Năm học 2025-2026, TPHCM có gần 2,6 triệu học sinh, khoảng 3.500 trường học và 110.000 giáo viên các cấp.