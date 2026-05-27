Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Sai sót nghiêm trọng nhất là để lộ, lọt đề thi

Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tổ chức ngày 27-5, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, nhấn mạnh công tác coi thi phải tuân thủ quy chế, không được suy diễn làm theo ý mình, không có sáng tạo.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cũng lưu ý các trưởng điểm thi tuyệt đối không được chủ quan với lý do mình từng tham gia điều hành nhiều kỳ thi trước đó.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, thực tế cho thấy không có cái sai nào giống cái sai nào. Mọi khâu phải được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, chính xác về mặt thời gian và tuân thủ theo đúng quy chế thi. Điều quan trọng nhất của kỳ thi là phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không để xảy ra bất kỳ sai sót lớn nào. "Trong đó, sai sót nghiêm trọng nhất là để lộ, lọt đề thi, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước" - ông nhìn nhận.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết để ngăn ngừa rủi ro, Phòng Quản lý Chất lượng đã liệt kê chi tiết danh mục các công việc cụ thể mà giám thị bắt buộc thực hiện tại điểm thi.

Thông tin về các điểm mới trong công tác coi thi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho hay việc giao đề và giao bài thi có thay đổi do đặc thù địa bàn rộng, cự ly di chuyển xa. Thay vì giao nhận đề và bài thi theo ngày, tất cả điểm thi sẽ nhận đề trước một ngày. Toàn bộ đề thi và bài thi (sau mỗi môn) sẽ được lưu trữ, bảo quản ngay tại khu vực an toàn của điểm thi cho đến khi kết thúc môn thi cuối cùng mới bàn giao về hội đồng chấm thi.

Trưởng điểm thi có trách nhiệm quản lý toàn diện, phân công phó trưởng điểm thi phối hợp trực tiếp với lực lượng công an túc trực, bảo vệ nghiêm ngặt phòng chứa bài thi, đề thi 24/24 giờ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM mong muốn các trưởng điểm thi và cán bộ coi thi thực hiện nhiệm vụ bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương thí sinh.

"Ngay trước khi phát đề, lúc các em tập trung nhất, cán bộ coi thi phải yêu cầu rà soát lại xem có quên điện thoại trong túi hoặc mang vật dụng trái quy định vào phòng thi hay không. Nhiều trường đã yêu cầu học sinh chỉ mang theo một bìa hồ sơ trong suốt đựng phiếu báo danh, bút viết và giấy tờ cần thiết" - ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin.

Ngoài ra, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các điểm thi không tổ chức giữ đồ cho thí sinh mà chỉ bố trí khu vực để vật dụng cách phòng thi tối thiểu 25 m theo quy định.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhắc lại việc rà soát phải hoàn tất trước khi phát đề. Sau thời điểm phát đề, nếu thí sinh còn mang điện thoại trong người thì phải lập biên bản, kể cả chưa sử dụng. Năm trước vẫn có 3 thí sinh vô ý mang điện thoại đã tắt nguồn vào phòng thi.

Trong buổi sinh hoạt quy chế ngày 10-6, cán bộ coi thi được yêu cầu phổ biến rõ để thí sinh hiểu đề thi thuộc danh mục tài liệu tối mật. Hành vi cố ý làm lộ, lọt đề thi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Nguyễn Văn Hiếu dẫn lại trường hợp một thí sinh ở địa phương khác cho rằng chỉ gửi đề cho AI giải và nghĩ AI chỉ giao tiếp với mình, nhưng sau đó nội dung bị lan truyền ra ngoài. Cuối cùng, thí sinh vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì làm lộ bí mật quốc gia.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đặc biệt cảnh báo nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Theo thông tin từ Bộ Công an, hiện xuất hiện nhiều thiết bị siêu nhỏ, rất khó phát hiện bằng mắt thường, trong khi giáo viên không có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực này.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, với quy mô khoảng 143.000 thí sinh, công tác coi thi không thể chủ quan trước mọi nguy cơ phát sinh. Công an TPHCM đã chuẩn bị các phương án rà soát và có thể trang bị thiết bị phát hiện công nghệ cao tại một số điểm thi.

Không bắt thí sinh thay giấy thi vì lỗi của giám thị

Liên quan việc xử lý thí sinh đến trễ, ông Nguyễn Văn Hiếu thống nhất quan điểm thời gian không quá 15 phút được tính từ lúc các em đến cổng trường, không phải lúc vào phòng thi. Với điểm thi diện tích lớn, bảo vệ phải báo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét từng trường hợp.

Nếu thí sinh gặp sự cố xe cộ, vẫn trong thời gian cho phép và có lý do chính đáng thì cần linh hoạt cho dự thi và lập biên bản ghi nhận. Nếu quá 15 phút mà vẫn cho thi là sai quy chế.

Qua tổng hợp biên bản các kỳ thi trước, có nhiều sai sót phát sinh từ cán bộ coi thi như phát nhầm giấy thi, phát sai hướng dẫn, ký nhầm vào ô dành cho giám khảo rồi yêu cầu thí sinh đổi giấy. Những lỗi này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý làm bài của thí sinh.

"Nếu phát hiện sai sót sau khi thí sinh đã làm bài, cần lập biên bản báo cáo để hội đồng xử lý, không nên bắt thí sinh đổi giấy vì lỗi của giám thị. Việc ký nhầm vào ô giám khảo cũng vậy, chỉ cần lập biên bản, không yêu cầu thay giấy thi. Khi gặp tình huống bất thường, cần liên hệ ngay đường dây nóng hoặc lãnh đạo điểm thi để xin ý kiến, không tự ý xử lý" - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TPHCM có 142.899 thí sinh đăng ký. TPHCM là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước.