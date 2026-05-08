Sáng 8-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội An (TP Đà Nẵng), đã nói rõ về thông tin nhiều người chưa hiểu đúng - đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Đức Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội An

Theo ông Bình, tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 7-5, ông có trình bày tham luận về thực trạng xây dựng, phát triển phường và công tác phối hợp với các địa phương lân cận trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, ông có kiến nghị TP Đà Nẵng đề xuất Trung ương nghiên cứu cơ chế đặc thù cho quản lý, bảo tồn và phát triển đô thị di sản thế giới Hội An trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, phường Hội An kiến nghị cần có cơ chế về phân cấp thẩm quyền, tài chính, đầu tư, quản lý tài sản công, bảo tồn nhà cổ, ứng phó biến đổi khí hậu và "hỗ trợ cư dân sinh sống trong các di tích của nhà nước được tái định cư ra ngoài di tích".

Hội An là "di sản sống" nên nhiều người rất bất ngờ trước thông tin có đề xuất "di dân khỏi phố cổ"

Theo ông Bình, bài tham luận của ông có đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử Thành ủy phục vụ cuộc họp, không hề có nội dung đề xuất di dời dân ở phố cổ Hội An ra ngoài.

"Phường chỉ đề xuất cơ chế di dời dân sinh sống trong các di tích của nhà nước bởi vì vượt thẩm quyền của phường và của TP về bố trí tái định cư, nên cần xin cơ chế đặc biệt từ Trung ương như ở Huế trước đây" – ông Bình nói.

Ông Bình dẫn chứng, nhiều thế hệ gia đình ông H.V.L sinh sống trong miếu Âm Hồn từ trước năm 1975 đến nay, không có sổ đỏ, trong gia đình cũng có sự tranh chấp qua lại. Địa phương muốn trùng tu, phát huy giá trị di tích nhưng không được.

Trường hợp khác, di tích đình Văn Chỉ trước đây cả chục hộ sinh sống, Hội An đã di dời được một số hộ nhưng hiện còn một số hộ đã được cấp sổ đỏ, hiện nay không thể giải phóng mặt bằng được để phục hồi di tích.



