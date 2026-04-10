Thời sự

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu lập hội đồng điều phối giải quyết bất cập vùng Hội An

Trần Thường

(NLĐO) – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu sớm lập hội đồng điều phối để giải quyết các bất cập phát sinh khi các phường của TP Hội An trước đây chia tách

Ngày 10-4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế và làm việc với các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Đây là các phường được chia tách từ TP Hội An trước đây.

Đà Nẵng yêu cầu lập hội đồng điều phối giải quyết bất cập vùng Hội An - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đi kiểm tra các dự án tại Hội An

Báo cáo tại buổi làm việc, bên cạnh nhiều kết quả tích cực đạt được, các địa phương cho biết dù 3 phường đã chủ động ký kết quy chế phối hợp và kế hoạch liên kết phát triển giai đoạn 2025-2026, song giữa các địa phương vẫn phát sinh nhiều bất cập.

Việc chia tách hành chính sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khiến sự liên kết về quy hoạch, hạ tầng, du lịch và môi trường không còn đồng bộ như trước.

Đà Nẵng yêu cầu lập hội đồng điều phối giải quyết bất cập vùng Hội An - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An

Các địa phương phản ánh nhiều khó khăn như hạ tầng giao thông quá tải, thiếu liên kết, kết nối du lịch hạn chế, tình trạng ngập úng, ô nhiễm nước thải, xói lở bờ sông và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Một số khu vực chịu áp lực lớn về nghĩa trang, rác thải, trong khi lợi ích du lịch lại phân bổ không đều…

Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, thẳng thắn nhìn nhận rằng chuỗi liên kết du lịch dù được kích hoạt nhưng không còn tốt như cũ, càng ngày càng chia tách, mỗi phường nguồn lực mỗi khác và cách làm cũng không còn được như trước.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ TP Đà Nẵng (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam), cho biết Hội An là một đô thị rất đặc thù. Trước đây, Hội An luôn giữ vai trò đầu tàu của tỉnh Quảng Nam trong việc xây dựng thương hiệu, phát triển du lịch – dịch vụ, đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến các khu vực lân cận.

Đà Nẵng yêu cầu lập hội đồng điều phối giải quyết bất cập vùng Hội An - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ TP Đà Nẵng

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội An được chia thành các phường, nhiều bất cập cũng phát sinh. Nhiều quy chế về bảo tồn, phát triển, quản lý trước đây vốn được xây dựng đồng bộ cho một đô thị nay không còn phù hợp.

Trước đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã có nghị quyết riêng về phát triển Hội An theo định hướng sinh thái – văn hóa – du lịch. Ba phường hiện nay vốn có sự gắn kết chặt chẽ về lịch sử hình thành, văn hóa, môi trường sinh thái và không gian kiến trúc cảnh quan. Việc chia tách hành chính đã ảnh hưởng tính liên kết vốn có, dẫn đến nhiều khó khăn trong quản lý và vận hành.

Đà Nẵng yêu cầu lập hội đồng điều phối giải quyết bất cập vùng Hội An - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với 3 phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây

Thực tế cho thấy những bất cập rất cụ thể: có những công trình hạ tầng như bến xe nằm ở phường này nhưng lại phục vụ chủ yếu cho phường khác; phường trung tâm được hưởng lợi nhiều từ hoạt động du lịch, trong khi các vấn đề về rác thải, nước thải lại do các phường khác gánh chịu. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế điều phối thống nhất.

Từ thực tiễn đó, ông Hồng cho rằng cần sớm rà soát lại toàn bộ mô hình, đồng thời xây dựng các cơ chế, chính sách và quy chế quản lý mới phù hợp hơn. Trong đó, cấp TP phải giữ vai trò điều hành, điều tiết chứ phường này không thể đứng đầu điều tiết phường khác được.

Đà Nẵng yêu cầu lập hội đồng điều phối giải quyết bất cập vùng Hội An - Ảnh 5.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận về nội dung này, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng trước đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam có nghị quyết xây dựng, phát triển Hội An thì nay TP Đà Nẵng mới cũng cần có nghị quyết nhằm kế thừa, phát huy, định hướng phát triển toàn diện khu vực. 

Ông Hùng yêu cầu 3 phường xây dựng nghị quyết mới trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định - để UBND TP Đà Nẵng có cơ sở thực hiện. Trong đó, giao cho phường Hội An chủ trì.

Trước mắt, Phó Bí thư Thành ủy giao Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì, chỉ đạo nghiên cứu thành lập hội đồng điều phối vùng Hội An.

"Phải khẩn trương, trong tháng 5 phải hoàn thiện. Không thể để thế này được, 3 phường phải thống nhất giải pháp, không thể mạnh ai nấy làm" – ông Hùng chỉ đạo.

