Chiều 19-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh - thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh có liên quan, điều động đến cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030..

Lãnh đạo TP Cần Thơ chúc mừng ông Nguyễn Hữu Nghĩa và bà Phạm Thị Phượng

Ban thường vụ Thành ủy cũng quyết định điều động, chỉ định bà Phạm Thị Phượng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ, phân công kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ. Ngoài ra, bà Phượng cũng được Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ.

Trước đó, ngày 18-12, Sở Y tế TP Cần Thơ công bố quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Trúc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ.

Ngoài ra, Sở Y tế bổ nhiệm ông Thiều Quang Hùng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Pháp y TP Cần Thơ; bổ nhiệm ông Lý Ngọc Trung giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa thành phố; bổ nhiệm ông Hồ Thanh Hải làm Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thành phố.