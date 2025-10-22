HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thị sát "rốn lũ" Mẹ Suốt

B.Vân

(NLĐO) - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu thực hiện nghiêm việc sơ tán dân trước bão và mưa lớn, trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế

Chiều 22-10, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã có buổi kiểm tra thực tế tại khu vực "rốn lũ" Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh.

Đây là khu vực thường xuyên xảy ra ngập sâu khi mưa lớn. Năm 2022, khu dân cư ở đây có nơi ngập hơn 1,8 m.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra thực tế khu vực "rốn lũ" Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh

Cưỡng chế sơ tán nếu người dân không chấp hành

Ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để ứng phó tình hình mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trung ương đã yêu cầu tiếp tục rà soát hoạt động của các Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự tại tất cả xã, phường, đặc biệt ở khu vực miền núi, nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét. Các địa phương phải nghiêm túc kiểm tra, đánh giá và kiên quyết tổ chức sơ tán dân ra khỏi các vùng nguy hiểm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thị sát "rốn lũ" Mẹ Suốt - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (bìa phải) nghe báo cáo tình trạng thoát nước tại "rốn lũ" Mẹ Suốt

Ông Lê Ngọc Quang yêu cầu việc tuyên truyền, vận động người dân tự giác rời khỏi khu vực rủi ro phải được thực hiện trước. Nếu có trường hợp không chấp hành, các lực lượng phải kiên quyết cưỡng chế vì tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Bên cạnh đó, ông đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị quản lý, chủ đầu tư hồ thủy lợi và công trình thủy điện để điều tiết xả lũ một cách khoa học, hợp lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lũ chồng lũ" ở hạ du gây ngập lụt trên diện rộng. Đây là vấn đề phải đặc biệt quan tâm trong bối cảnh mưa lớn kéo dài.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thị sát "rốn lũ" Mẹ Suốt - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương phải theo dõi sát tình hình

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh theo dự báo, đợt mưa lần này có thể kéo dài nhiều ngày, lượng mưa lớn khiến nhiều khu vực đô thị bị ngập sâu. Nếu tình hình diễn biến như hiện nay thì mức độ có thể tương đương năm 2022.

Vì vậy, các địa phương cần thông tin, tuyên truyền để người dân chủ động bảo vệ tài sản, phương tiện. Người dân cần kịp thời đưa tài sản lên nơi cao, khu vực an toàn để tránh thiệt hại khi nước dâng.

Ông Lê Ngọc Quang dẫn chứng trận ngập tại Thái Nguyên và một số tỉnh phía Bắc vừa qua,  hàng ngàn ô tô bị nước cuốn trôi như thuyền, để cảnh báo và yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan.

Bí thư Thành ủy Đà nẵng đề nghị các lực lượng tại cơ sở theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu và triển khai các biện pháp phù hợp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Sẵn sàng phương án ứng phó tại "rốn lũ" Mẹ Suốt

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đại diện phường Hòa Khánh cho hay hệ thống thoát nước ở khu vực gần kênh Phú Lộc và trục thoát ra biển đang bị bồi lấp bùn đất, rác thải, cây cối, gây cản trở dòng chảy.

Một số đoạn kênh bằng đất, hẹp và xuống cấp; nhiều vị trí cống hộp dưới các tuyến đường lớn nhỏ bị nghẽn do rác và vật liệu, dẫn đến nước dâng nhanh khi mưa lớn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thị sát "rốn lũ" Mẹ Suốt - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trò chuyện với tổ trưởng tổ dân phố ở đường Mẹ Suốt

Đại diện phường Hòa Khánh cho biết khu vực Mẹ Suốt có khoảng 710 hộ dân có nguy cơ ngập nước. Phường đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể, trong đó có phương án di dời người dân đến Trường ĐH Sư phạm, cách khu dân cư Mẹ Suốt khoảng hơn 100m.

Việc chuẩn bị về lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cho các hộ dân đã được phường hoàn tất.

Lực lượng ứng trực xuyên đêm bao gồm: 20 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường; 100 cán bộ, chiến sĩ công an cùng khoảng 300 lực lượng an ninh cơ sở. Bên cạnh đó, phường đã phối hợp với khoảng 10 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, với tổng quân số khoảng 200 người, sẵn sàng hỗ trợ di dời, bảo đảm an toàn cho người dân trong trường hợp mưa lớn kéo dài hoặc lũ bất ngờ.

Trong lực lượng hỗ trợ này có Tiểu đoàn 409, với khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ được huy động trực tiếp để tham gia ứng cứu và sơ tán khi cần thiết.

