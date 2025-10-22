HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Lo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế Đà Nẵng "mách nhau" đưa xe ô tô “giành chỗ” tránh ngập

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Trước dự báo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế ở Đà Nẵng sẵn sàng đưa xe lên cầu và vòng xuyến tránh ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sáng 22-10, do ảnh hưởng bão số 12, khu vực trung tâm TP Đà Nẵng có mưa nhẹ.

Lo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế Đà Nẵng "mách" nhau đưa xe “giành chỗ” tránh ngập - Ảnh 1.

Hàng loạt phương tiện đậu đỗ quanh vòng xuyến Tượng đài Mẹ Nhu, Đà Nẵng

Tuy nhiên, trước cảnh báo mưa rất to sắp xảy ra, nhiều tài xế đã đổ xô tìm nơi cao ráo để gửi hoặc đỗ xe nhằm tránh ngập.

Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều người rủ nhau “đưa xe lên cầu” hoặc các khu vực có nền cao.

Một số thậm chí khuyên nên đến khu vực chân cầu “giành chỗ”, phòng trường hợp mưa lớn kéo dài.

Lo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế Đà Nẵng "mách" nhau đưa xe “giành chỗ” tránh ngập - Ảnh 2.

Hình ảnh phương tiện đậu đỗ ngay dải phân cách Điện Biên Phủ

Lo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế Đà Nẵng "mách" nhau đưa xe “giành chỗ” tránh ngập - Ảnh 3.

Đây là khu vực cao, khó ngập úng khi xảy ra mưa lớn

Lo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế Đà Nẵng "mách" nhau đưa xe “giành chỗ” tránh ngập - Ảnh 4.

Nhiều tài xế "mách" nhau giành chỗ đỗ, sẵn sàng đưa lên cầu Ngã ba Huế trú tránh nếu có mưa đặc biệt lớn

CLIP: Lo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế Đà Nẵng "mách" nhau đưa xe “giành chỗ” tránh ngập

Ghi nhận tại vòng xuyến tượng đài Mẹ Nhu (đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê) cho thấy hàng chục ôtô cá nhân, xe tải nhỏ, xe công nghệ đỗ quanh khu vực – vốn được xem là cao, ít ngập.

"Đậu xe ở đây, khi mưa bắt đầu lớn thì đánh xe lên cầu rồi chuyển số P, tắt máy đi về là yên tâm", một ý kiến trên MXH chia sẻ.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, theo quy định, vòng xuyến là khu vực giao lộ, nơi các phương tiện cần lưu thông liên tục, nên việc dừng hoặc đỗ xe tại đây là vi phạm và tiềm ẩn nhiều rủi ro như cản trở giao thông, vây ùn tắc, ảnh hưởng dòng xe qua lại.

Lo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế Đà Nẵng "mách" nhau đưa xe “giành chỗ” tránh ngập - Ảnh 5.

Tại các khu vực lân cận cầu Ngã ba Huế, nhiều ô tô cá nhân đậu đỗ hơn ngày thường

Lo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế Đà Nẵng "mách" nhau đưa xe “giành chỗ” tránh ngập - Ảnh 6.

Lo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế Đà Nẵng "mách" nhau đưa xe “giành chỗ” tránh ngập - Ảnh 7.

Trên các hội nhóm lái xe, nhiều người bày nhau đưa xe lên cầu để tránh ngập

Thậm chí, còn có nguy cơ tai nạn, gây hạn chế tầm nhìn, tăng khả năng va chạm trong điều kiện mưa gió.

Trước đó, trong trận mưa ngập lịch sử ngày 14-10-2022, cầu Ngã ba Huế và khu vực tượng đài Mẹ Nhu từng là “điểm trú ẩn” của hàng trăm ôtô khi nước dâng bất ngờ khiến nhiều tuyến phố bị chia cắt.

Dự báo mưa lớn từ 13 giờ chiều nay (22-10)

Theo dự báo mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, chiều 22 đến sáng 24-10, các khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Nam dự báo có mưa to đến rất to, lượng phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 700 mm. Các khu vực chịu ảnh hưởng chính gồm: Hải Vân, Hòa Khánh, Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Tiến và Hội An. Từ ngày 23 đến 28-10, có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh đạt mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi vượt báo động 3.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong những ngày mưa lũ sắp tới.


Tin liên quan

Thời tiết phức tạp: Bão số 12 áp sát, Nam Bộ mưa dông, nguy cơ lốc xoáy

Thời tiết phức tạp: Bão số 12 áp sát, Nam Bộ mưa dông, nguy cơ lốc xoáy

(NLĐO) - Tại TP HCM, thời tiết có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông

Bão số 12 Fengshen sắp dội "bom nước" tới 900 mm, khu vực nào của miền Trung chịu ảnh hưởng?

(NLĐO) - Bão số 12 Fengshen dự báo suy yếu cường độ khi đổ bộ nhưng gây mưa rất to tới 900 mm cho khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ trưa nay 22-10.

Bản tin sáng 22-10: Đà Nẵng “căng mình” trước bão số 12 Fengshen

(NLĐO) - Đà Nẵng “căng mình” trước bão số 12 Fengshen; Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan;... là những tin tức đáng chú ý

mưa lớn kéo dài mưa ngập bão số 12
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo