Bí thư Thành ủy: HĐND TPHCM giám sát với tinh thần "không né tránh việc khó, không chờ đợi việc mới"

Ngày 27-12, tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã cùng nhìn lại hoạt động của HĐND TPHCM Khóa X qua bộ phim tư liệu, từ những khó khăn, thách thức đầu nhiệm kỳ đến các kết quả nổi bật đạt được suốt nhiệm kỳ. Bộ phim đã khắc họa sinh động hành trình đổi mới, bản lĩnh và trách nhiệm của HĐND TPHCM trong bối cảnh nhiều biến động, qua đó khẳng định vai trò cơ quan dân cử đồng hành cùng thành phố và nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh hội nghị không chỉ là dịp nhìn lại một nhiệm kỳ 5 năm mà còn là dấu mốc chính trị quan trọng để đúc kết những bài học thực tiễn, chuẩn bị nền tảng thể chế cho giai đoạn phát triển mới của TPHCM.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đây là nhiệm kỳ "chưa từng có tiền lệ" khi TPHCM phải đối mặt những tác động sâu rộng của đại dịch COVID-19, kéo theo hàng loạt thách thức về y tế, an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, HĐND TPHCM đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy vì nhân dân. Việc các đại biểu tiếp nhận, xử lý hơn 610.000 tin phản ánh qua Tổng đài 1022 là minh chứng sinh động cho một cơ quan dân cử gần dân, sát dân, lấy đời sống nhân dân làm trung tâm của mọi quyết sách.

Điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở khối lượng công việc mà còn ở cách làm ngày càng thực chất: Thảo luận sâu hơn, chất vấn thẳng thắn hơn, giám sát gắn với trách nhiệm và kết quả cuối cùng. HĐND TPHCM đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù mà Quốc hội giao, từ Nghị quyết 54, Nghị quyết 98 đến việc chủ động chuẩn bị tâm thế thực hiện Nghị quyết 260 của Quốc hội.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND TPHCM tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp; thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tiếp tục phát huy vai trò trụ cột dân chủ - pháp lý gắn với chuyển đổi số. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng giám sát đến cùng kết quả thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TPHCM trong giai đoạn mới.

Nhìn lại chặng đường đặc biệt của nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị HĐND thành phố cần đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị HĐND thành phố phát huy những kết quả đạt được và chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới

Trên cơ sở tổng kết nhiệm kỳ này, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị HĐND thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực, đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

"Trong thời gian tới, TPHCM đứng trước nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Do đó, yêu cầu đặt ra với HĐND thành phố là phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; hành động quyết liệt, hiệu quả, chủ động đi đầu trong việc cụ thể hóa những chủ trương lớn của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, để tận dụng cơ hội lớn chưa từng có cho sự phát triển của thành phố" - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị HĐND thành phố tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo thể chế, đồng hành chặt chẽ với UBND thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy triển khai những dự án, công trình trọng điểm. HĐND thành phố cần tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện với tinh thần "việc khó thì không né tránh, việc mới thì không chờ đợi, việc gì liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thì phải phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm đến cùng".

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tặng kỷ niệm chương cho các đại biểu vì những đóng góp cho sự phát triển của TPHCM

Công tác giám sát phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và theo dõi đến cùng việc thực hiện các kết luận giám sát. Tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quản lý đất đai, đầu tư công, cải cách hành chính, an sinh xã hội và vận dụng những mô hình chính quyền đô thị gắn với trách nhiệm giải trình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường đối thoại, kiên nhẫn lắng nghe nhân dân. Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, nhất là trên nền tảng số, đảm bảo mỗi ý kiến của nhân dân đều được lắng nghe, xem xét một cách nghiêm túc và phản hồi một cách rõ ràng...

Dịp này, lãnh đạo TPHCM đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM" cho các đại biểu đã có những đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

