Bí thư Thành ủy TP HCM cảm ơn sự cảm thông, ủng hộ, chia sẻ của người dân trong những ngày qua

Ngày 24-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) chủ trì phiên họp, nghe báo cáo tiến độ và tổng rà soát các công việc chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đại biểu, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị. Mọi nhiệm vụ đều được thực hiện khẩn trương, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.

Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý, tất cả phải tập trung cao độ để hoàn thành các công việc chuẩn bị một cách chặt chẽ, chu đáo. Từng cán bộ, công chức, viên chức phải xác định rõ tinh thần "làm hết việc chứ không hết giờ", sẵn sàng thay ca, chia ca để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Từng cán bộ, công chức, viên chức phải xem đây là cơ hội "có một không hai" để tham gia, đóng góp công sức" - ông Nguyễn Văn Nên lưu ý. Đồng thời, nhấn mạnh TP HCM phải tập trung mọi nguồn lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lưu ý về những việc trọng tâm, Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM lãnh đạo UBND TP HCM khẩn trương tổng rà soát lại các hoạt động trên địa bàn thành phố liên quan đến các hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm. Ông đặc biệt lưu ý các hoạt động, sự kiện diễn ra phải tuyệt đối an toàn, đảm bảo an ninh.

TP HCM tổng rà soát toàn bộ các hoạt động liên quan đến lễ kỷ niệm, bảo đảm từng công việc đều "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền". Mọi khâu từ nội dung chương trình, thư mời, quà tặng, sân khấu, khán đài, mái che, hậu cần, y tế, nhà vệ sinh... đều phải kiểm tra kỹ lưỡng, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đặc biệt, các đợt sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày 25 và 27-4 phải được phối hợp chặt chẽ, đúng kịch bản, tuyệt đối an toàn.

Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý chuẩn bị thật tốt khâu đón khách, soát vé, chỗ ngồi đến khâu chuẩn bị nhà vệ sinh, y tế, máy móc, âm thanh, các thiết bị đều phải vận hành thử nghiệm trước. Đồng thời, lưu ý phải bổ sung điều phối viên ngồi xen kẻ vào các đoàn để phục vụ khi cần thiết; lưu ý đến công tác y tế phải chuẩn bị thật chu đáo.

Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo, tiến hành tổng kiểm tra, trước hết rà lại thư mời đại biểu, khách mời để tránh xảy ra sơ sót, tránh để bị động cho khách mời, nhất là khách mời ở xa; tiến hành rà soát kiểm tra khâu chuẩn bị quà tặng khách mời, đại biểu phải thể hiện được giá trị tinh thần, sự trân quý, là món quà kỷ niệm hết sức ý nghĩa.

TP HCM chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm công tác đón tiếp, phục vụ các chương trình chiêu đãi tiếp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu trong nước, các đoàn khách quốc tế thật sự chu đáo, trọng thị, an toàn tuyệt đối, thể hiện văn hóa, truyền thống nghĩa tình, hiếu khách của TP HCM, để đại biểu, khách mời đi về còn nhớ và muốn quay lại thành phố.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời lưu ý, tích cực chuẩn bị các vị trí lắp đặt màn hình LED kích thước lớn phục vụ các hoạt động ở vị trí cao nhất để người dân xem diễu binh, diễu hành thuận lợi nhất. Các địa phương tập trung lo dọn dẹp đường phố xanh, sạch, đẹp...

Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo, tập trung cao nhất công tác bảo đảm an ninh, an toàn, chuẩn bị mọi phương án và huy động toàn bộ lực lượng đảm bảo an ninh, phân luồng và tổ chức giao thông; không được chủ quan, bị động; phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố để đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh cho lễ kỷ niệm.

Với sức chứa của sân lễ có giới hạn, không thể mở rộng hơn, Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ mong các cá nhân, gia đình có công, nhân chứng lịch sử chưa được mời tham dự trực tiếp cảm thông, chia sẻ với thành phố.

Nhìn nhận trong thời gian qua, những hoạt động chuẩn bị lễ kỷ niệm ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người dân, Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ cảm ơn sự cảm thông, chia sẻ và ủng hộ của đồng bào TP HCM trong thời gian qua để Thành phố chuẩn bị thật tốt cho lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Lãnh đạo TP HCM cảm ơn, biết ơn đồng bào thành phố đã cảm thông, chia sẻ và ủng hộ" - Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM (1975 - 2025), Bí thư Thành ủy TP HCM chia sẻ, trong quá trình bình chọn, tổng hợp còn rất nhiều tấm gương xứng đáng tuy nhiên không thể chọn hết được. Lãnh đạo TP HCM bày tỏ đây là công việc khó khăn, do vậy mong người dân, các gia đình thông cảm.

Đối với công tác truyền thông, Bí thư Thành ủy TP HCM ghi nhận nỗ lực của các cơ quan báo đài và người dân đã thông tin, tuyên truyền, lan tỏa, chia sẻ những hình ảnh đẹp, giá trị hòa bình, độc lập, thống nhất.

Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ mong muốn, các cơ quan báo đài cùng các tầng lớp nhân dân tiếp tục lan tỏa, truyền tải ý nghĩa của ngày lễ kỷ niệm; có nhiều bài viết ý nghĩa lịch sử, truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lòng biết ơn các thế hệ tiền nhân đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, đặc biệt là tôn vinh các giá trị hòa bình, độc lập, thống nhất non sông về một mối, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm xây dựng, bảo vệ, phát triển TP HCM và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP HCM cũng lưu ý, truyền thông cần có chiều sâu, đưa tin đúng bản chất, đủ bối cảnh, để không bị hiểu sai bản chất, nhất là đối với các phát biểu liên quan đến sự kiện lịch sử. Đồng thời, cố gắng tối đa để mọi người tập trung vào truyền thống yêu nước, thương nòi, những tấm gương hy sinh, những bài học quý giá, xưa - tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm, nay - tiếp tục phát huy đoàn kết chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy TP HCM nêu rõ thành phố tiếp tục cố gắng hơn nữa, tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành các công việc, với tinh thần là "không có cơ hội nào để chúng ta có thể cống hiến được như những thế hệ trước đã từng cống hiến".

"Chúng ta lấy những tấm gương hy sinh, những bài học quý giá của năm xưa, để kết tinh nó thành tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục phát huy chung sức, đồng lòng để xây dựng, phát triển và bảo vệ TP HCM, cũng như bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.