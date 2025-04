Người dân có thể đứng ở đâu để đón khối diễu binh?

Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 30-4-2025 (thứ 4), sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Buổi lễ sẽ được tổ chức tại tuyến đường Lê Duẩn (quận 1) và một số tuyến đường trung tâm TP HCM.

Cùng lúc này, lễ diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng sẽ được diễn ra.

Theo đó, bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 30-4, các lực lượng sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Kết thúc lịch trình này, các lực lượng sẽ chia ra 4 hướng di chuyển về điểm tập kết.

Tham gia diễu binh có 34 khối của Quân đội, Dân quân tự vệ và Công an. Ngoài ra, còn có sự tham gia của Khối Quân đội của Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Khối Kỵ binh Cảnh sát cơ động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

34 khối diễu binh này sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Kết thúc lịch trình này, các lực lượng sẽ chia ra 4 hướng di chuyển về điểm tập kết.

Các hướng di chuyển cụ thể như sau:

Hướng 1: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, rẽ trái đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Sau đó, về vị trí tập kết tại công viên Bến Bạch Đằng.

Hướng 2: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, rẽ trái đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Lê Lai - Cách mạng tháng Tám. Sau đó, về vị trí tập kết tại công viên Tao Đàn.

Hướng 3: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, rẽ phải đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng. Sau đó, về vị trí tập kết tại Sân vận động Hoa Lư.

Hướng 4: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, rẽ phải đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng. Sau đó, về vị trí tập kết tại Công viên Lê Văn Tám.

Khối Nữ Dân quân miền Bắc. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mỗi hướng đi, sẽ có những khối diễu binh khác nhau tham gia.

Hướng 1 gồm: Khối Nữ Quân nhạc, Khối Sĩ quan Đại diện 5 cánh quân, Khối Chiến sĩ Giải phóng quân, Khối Sĩ quan Lục quân, Khối Sĩ quan Hải quân, Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân, Khối Sĩ quan Biên phòng.

Hướng 2: Khối Sĩ quan Cảnh sát biển, Khối Sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật, Khối Nữ sĩ quan Thông tin, Khối Nữ sĩ quan Quân y, Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử, Khối Lực lượng tác chiến không gian mạng, Khối Nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Hướng 3: Khối Chiến sĩ Lục quân, Khối Chiến sĩ Tăng - Thiết giáp, Khối Chiến sĩ Đặc công, Khối Nữ chiến sĩ Biệt động, Khối Chiến sĩ Đặc nhiệm dù, Khối Nam Dân quân biển, Khối Nữ Du kích miền Nam, Khối Nữ Dân quân miền Bắc.

Hướng 4: Khối Sĩ quan Công an nhân dân, Khối Sĩ quan Cảnh sát nhân dân, Khối Sĩ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, Khối Sĩ quan Không quân Công an nhân dân, Khối Nữ Cảnh sát Giao thông, Khối Sĩ quan Công an TP HCM, Khối Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Khối Sĩ quan Cảnh sát Cơ động, Khối Nữ Cảnh sát Đặc nhiệm, Khối Chiến sĩ Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu, Khối Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, Khối Kỵ binh Cảnh sát cơ động, Khối Hồng kỳ (Quân đội).

Các mốc thời gian không thể bỏ qua - Ngày 25-4 (thứ 6): Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành. Bắt đầu vào lúc 19 giờ, tại đường Lê Duẩn và các tuyến đường xung quanh - Ngày 27-4 (chủ nhật): Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành. Bắt đầu vào lúc 7 giờ, tại đường Lê Duẩn và các tuyến đường xung quanh - Ngày 30-4 (thứ 4): Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 phát, tại đường Lê Duẩn và các tuyến đường xung quanh.