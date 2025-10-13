Bí thư Thành ủy TP HCM: Đại hội phải tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí thư Thành ủy TP HCM: Đại hội phải tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM phải tạo ra được động lực mới, chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển thành phố nhanh, bền vững hơn nữa

Sáng 13-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM diễn ra phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã phát biểu khai mạc phiên trù bị.

Sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I tiến hành phiên họp trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi bước vào phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng mai (14-10).

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhiệt liệt chào mừng 546 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho hơn 366.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố về tham dự đại hội.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP HCM, nhiệm kỳ 2025-2030 thực hiện 2 nội dung.

Cụ thể: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại đại hội sẽ công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu TP HCM dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Từ nhiều tháng qua, cùng với việc chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công và đúng tiến độ đại hội của 10.641 tổ chức cơ sở đảng và 173 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đồng thời, các Tiểu ban của Đại hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung văn kiện, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến theo đúng quy định" - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang thông tin.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I - Ảnh 3.

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP HCM là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; thu hút sự quan tâm, theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân không chỉ riêng thành phố mà của cả nước.

Thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy TP HCM: Đại hội phải tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố - Ảnh 1.

Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP HCM là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố

Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố; quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo", tích cực đóng góp vào thành công của đại hội.

Bí thư Thành ủy TP HCM: Đại hội phải tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP HCM, nhiệm kỳ 2025-2030

Áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong tổ chức đại hội

Về hình thức của đại hội, Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết lần này có một cuộc cải cách lớn về mặt tư duy và nhận thức trong áp dụng triệt để việc áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức đại hội nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

Do đó, đại hội sẽ không phát tài liệu đến các đại biểu. Toàn bộ nội dung chương trình đại hội sẽ được đưa lên phần mềm. Đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu các tài liệu trên phần mềm ứng dụng do Ban Tổ chức đại hội cung cấp.

Bí thư Thành ủy TP HCM: Đại hội phải tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố - Ảnh 3.

Đại biểu sử dụng công nghệ để điểm danh

Về thảo luận các văn kiện cho Trung ương và thành phố, Bí thư Thành ủy TP HCM cho hay các văn kiện thành phố được xây dựng theo một quy trình bài bản, nghiêm túc, công phu, khoa học; đã được tổ chức thảo luận, có ý kiến đóng góp tại nhiều cuộc hội nghị và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến tham gia của phần lớn nhân dân thành phố, đã được tập thể lãnh đạo thảo luận cho ý kiến một cách toàn diện, sâu sắc.

Tiểu Ban Văn kiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổng hợp, nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện qua 6 lần dự thảo trước chương trình đại hội.

Để nâng cao chất lượng phần nội dung thảo luận tại đại hội, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng để tham gia ý kiến có chất lượng. Trong đó lưu ý tất cả đại biểu tham gia đại hội đều phải chủ động chuẩn bị nội dung phát biểu.

Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã có báo cáo tổng hợp đầy đủ ý kiến Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở của các cấp, các ngành, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị các đại biểu cần tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn đã có gợi ý trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đối với báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, Đoàn Chủ tịch đã gửi đề cương, gợi ý thảo thuận đến các tổ đại biểu.

Tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đề nghị các đại biểu chuẩn bị kỹ phát biểu thảo luận về các nhận định, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các lĩnh vực trọng tâm, về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại và hội nhập, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là về mục tiêu tổng quát, những định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới của thành phố.

Bí thư Thành ủy TP HCM: Đại hội phải tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố - Ảnh 4.

Các đại biểu dự đại hội

Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ trước; khắc phục các tồn tại, hạn chế của Ban Chấp hành đã được các cấp có thẩm quyền chỉ ra trong thời gian qua.

Với tinh thần trách nhiệm và khách quan, trung thực, tập trung phân tích, làm rõ những ưu - khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; phê bình và tự phê bình; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, đề nghị đại biểu bám sát vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố và 7 nghị quyết quan trọng của Trung ương để đánh giá, phân tích, đề xuất phù hợp, sát với thực tiễn của thành phố, bảo đảm quá trình xây dựng, triển khai thực hiện có tính khả thi cao.

Đại hội phải tạo ra được động lực mới về những chuyển biến căn bản

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo TP HCM phải tổ chức thành công đại hội một cách thực chất.

Đảng bộ TP HCM phải đi đầu, mẫu mực, làm gương cho các địa phương trong cả nước về tất cả các phương diện. Xây dựng thành phố mang tên Bác là thành phố xã hội chủ nghĩa tiêu biểu của Việt Nam - nơi mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển. Đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

"Do đó, đại hội phải tạo ra được động lực mới về những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển thành phố nhanh hơn và bền vững hơn nữa" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM: Đại hội phải tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố - Ảnh 5.

Đại hội với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo"

Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm đã được rút qua nhiều thế hệ, Bí thư Thành ủy TP HCM tin tưởng Đảng bộ và nhân dân TP HCM sẽ vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới; xây dựng thành phố trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ, một siêu đô thị quốc tế hiện đại ở Đông Nam Á, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từng đại biểu và toàn đại hội sẽ nhận thức sâu sắc và chuyển hóa kết quả thành công thực chất của đại hội về mọi phương diện, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố và cả nước, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin liên quan

Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị

Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mang dấu ấn lịch sử khi thành phố mang một tầm vóc mới

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ

(NLĐO) - Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM khảo sát nhiều công trình tiêu biểu

(NLĐO) - Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM đã trải nghiệm tuyến metro số 1, tham quan trụ sở Tập đoàn VNG, nhà máy Vinamilk…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo