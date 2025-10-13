Bí thư Thành ủy TP HCM: Đại hội phải tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố

Sáng 13-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM diễn ra phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã phát biểu khai mạc phiên trù bị.

Sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I tiến hành phiên họp trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi bước vào phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng mai (14-10).

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhiệt liệt chào mừng 546 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho hơn 366.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố về tham dự đại hội.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP HCM, nhiệm kỳ 2025-2030 thực hiện 2 nội dung.

Cụ thể: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại đại hội sẽ công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu TP HCM dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Từ nhiều tháng qua, cùng với việc chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công và đúng tiến độ đại hội của 10.641 tổ chức cơ sở đảng và 173 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đồng thời, các Tiểu ban của Đại hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung văn kiện, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến theo đúng quy định" - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang thông tin.

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP HCM là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; thu hút sự quan tâm, theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân không chỉ riêng thành phố mà của cả nước.

Thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP HCM là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố

Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố; quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo", tích cực đóng góp vào thành công của đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP HCM, nhiệm kỳ 2025-2030

Áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong tổ chức đại hội

Về hình thức của đại hội, Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết lần này có một cuộc cải cách lớn về mặt tư duy và nhận thức trong áp dụng triệt để việc áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức đại hội nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

Do đó, đại hội sẽ không phát tài liệu đến các đại biểu. Toàn bộ nội dung chương trình đại hội sẽ được đưa lên phần mềm. Đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu các tài liệu trên phần mềm ứng dụng do Ban Tổ chức đại hội cung cấp.

Đại biểu sử dụng công nghệ để điểm danh

Về thảo luận các văn kiện cho Trung ương và thành phố, Bí thư Thành ủy TP HCM cho hay các văn kiện thành phố được xây dựng theo một quy trình bài bản, nghiêm túc, công phu, khoa học; đã được tổ chức thảo luận, có ý kiến đóng góp tại nhiều cuộc hội nghị và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến tham gia của phần lớn nhân dân thành phố, đã được tập thể lãnh đạo thảo luận cho ý kiến một cách toàn diện, sâu sắc.

Tiểu Ban Văn kiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổng hợp, nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện qua 6 lần dự thảo trước chương trình đại hội.

Để nâng cao chất lượng phần nội dung thảo luận tại đại hội, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng để tham gia ý kiến có chất lượng. Trong đó lưu ý tất cả đại biểu tham gia đại hội đều phải chủ động chuẩn bị nội dung phát biểu.

Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã có báo cáo tổng hợp đầy đủ ý kiến Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở của các cấp, các ngành, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị các đại biểu cần tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn đã có gợi ý trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đối với báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, Đoàn Chủ tịch đã gửi đề cương, gợi ý thảo thuận đến các tổ đại biểu.

Tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đề nghị các đại biểu chuẩn bị kỹ phát biểu thảo luận về các nhận định, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các lĩnh vực trọng tâm, về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại và hội nhập, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là về mục tiêu tổng quát, những định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới của thành phố.

Các đại biểu dự đại hội

Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ trước; khắc phục các tồn tại, hạn chế của Ban Chấp hành đã được các cấp có thẩm quyền chỉ ra trong thời gian qua.

Với tinh thần trách nhiệm và khách quan, trung thực, tập trung phân tích, làm rõ những ưu - khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; phê bình và tự phê bình; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, đề nghị đại biểu bám sát vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố và 7 nghị quyết quan trọng của Trung ương để đánh giá, phân tích, đề xuất phù hợp, sát với thực tiễn của thành phố, bảo đảm quá trình xây dựng, triển khai thực hiện có tính khả thi cao.

Đại hội phải tạo ra được động lực mới về những chuyển biến căn bản

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo TP HCM phải tổ chức thành công đại hội một cách thực chất.

Đảng bộ TP HCM phải đi đầu, mẫu mực, làm gương cho các địa phương trong cả nước về tất cả các phương diện. Xây dựng thành phố mang tên Bác là thành phố xã hội chủ nghĩa tiêu biểu của Việt Nam - nơi mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển. Đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

"Do đó, đại hội phải tạo ra được động lực mới về những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển thành phố nhanh hơn và bền vững hơn nữa" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Đại hội với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo"

Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm đã được rút qua nhiều thế hệ, Bí thư Thành ủy TP HCM tin tưởng Đảng bộ và nhân dân TP HCM sẽ vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới; xây dựng thành phố trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ, một siêu đô thị quốc tế hiện đại ở Đông Nam Á, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từng đại biểu và toàn đại hội sẽ nhận thức sâu sắc và chuyển hóa kết quả thành công thực chất của đại hội về mọi phương diện, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố và cả nước, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.