Đại hội Đảng

Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025- 2030 tiến hành phiên trù bị

LÊ VĨNH - PHAN ANH

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mang dấu ấn lịch sử khi thành phố mang một tầm vóc mới

Sáng 13-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 tiến hành phiên trù bị. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì phiên trù bị.

Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đột phá- Sáng tạo

Tại phiên trù bị, đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội cũng sẽ thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP HCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thông qua nội quy Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I. Tại phiên trù bị, các đại biểu sẽ đóng góp để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai.

Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025- 2030 tiến hành phiên trù bị - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đến dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ) trước khi dự Đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội đầu tiên của Đảng bộ TP HCM sau khi sáp nhập 3 tỉnh thành TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, với phương châm "Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đột phá- Sáng tạo".

Đại hội có chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Đại hội có nhiều điểm mới

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông cho biết điểm mới của đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với 4 điểm cầu, gồm: điểm cầu Trung tâm Đại hội, hai điểm cầu tại tỉnh Bình Dương cũ và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ cùng với điểm cầu ở đặc khu Côn Đảo. Qua đó, kịp thời phản ánh, truyền đạt tâm tư, nguyện vọng từ người dân đến đại hội.

Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025- 2030 tiến hành phiên trù bị - Ảnh 2.

Đại biểu đến Học viện Cán bộ TP HCM tham dự đại hội

Đại hội lần này cũng đẩy mạnh chuyển đổi số. Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM Phạm Hồng Sơn cho biết việc điểm danh của các đại biểu tham dự Đại hội sẽ được ứng dụng công nghệ.

Khi đại biểu vào cổng, các thiết bị sẽ tự rà soát và tự điểm danh các đại biểu, đảm bảo số lượng đại biểu, báo cáo về trung tâm nhanh chóng để Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội xuyên suốt.

Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025- 2030 tiến hành phiên trù bị - Ảnh 3.

Các đại biểu điểm danh tự động

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, toàn bộ tài liệu của đại hội sẽ được đăng tải lên ứng dụng (app) chung của đại hội, trừ tài liệu mật.

Ứng dụng đã được triển khai cho tất cả đại biểu dự đại hội để nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến tham gia góp ý vào đại hội và nhận được phản hồi tích cực từ các đại biểu sau khi tiếp cận ứng dụng, cho thấy sự chuyển đổi số mạnh mẽ, quyết liệt của thành phố.

Đáng chú ý, ứng dụng này không chỉ để phục vụ đại hội mà duy trì sau đại hội để dùng vào các hoạt động khác của Đảng bộ TP HCM. 

Những ý kiến góp ý của đại biểu cũng sẽ tổng hợp ngay trên các phần mềm, phân tách từng nhóm vấn đề để Đoàn Chủ tịch tiếp thu ngay vào trong văn kiện hoặc giải trình trước đại hội.

Dưới đây là vài hình ảnh trong phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM, nguồn ảnh của Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ TP HCM:

Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025- 2030 tiến hành phiên trù bị - Ảnh 4.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc phiên trù bị

Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025- 2030 tiến hành phiên trù bị - Ảnh 5.

Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025- 2030 tiến hành phiên trù bị - Ảnh 6.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội mang dấu ấn lịch sử

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức cho biết đại hội lần này mang dấu ấn lịch sử của TP HCM.

Theo đó, tổng diện tích của TP HCM (sau sáp nhập) đạt 6.773 km², tương đương 2,04% diện tích cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch vùng đô thị tích hợp. Dân số mới ước tính gần 14 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước.

Trong đó, lực lượng lao động đang làm việc đạt khoảng 7,281 triệu người, tương ứng 14% tổng số lao động toàn quốc. Đây là nguồn nhân lực quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Về kinh tế, GRDP hợp nhất của TP HCM mới ước tính hơn 3 triệu tỉ đồng (tương đương 123 tỉ USD), chiếm 23,5% GDP cả nước.

Điều này cho thấy sức mạnh kinh tế của TP HCM là kết quả tổng hợp và cộng hưởng từ ba vùng kinh tế năng động. GRDP bình quân đầu người của TP HCM ước đạt năm 2025 là 220 triệu đồng (khoảng 8.944 USD), gấp 1,7 lần cả nước.

Về thu ngân sách nhà nước, TP HCM dự kiến đạt 737.000 tỉ đồng, chiếm 36,7% tổng thu ngân sách quốc gia, trong khi chi ngân sách dự kiến đạt 248.000 tỉ đồng, chiếm 10,9% tổng chi. Điều này cho thấy tầm quan trọng tài khóa của TP HCM mới trong ngân sách quốc gia.


Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM khảo sát nhiều công trình tiêu biểu

(NLĐO) - Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM đã trải nghiệm tuyến metro số 1, tham quan trụ sở Tập đoàn VNG, nhà máy Vinamilk…

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM khảo sát nhiều công trình tiêu biểu

(NLĐO) - Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM đã trải nghiệm tuyến metro số 1, tham quan trụ sở Tập đoàn VNG, nhà máy Vinamilk…

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc tại Cảng Gemalink và KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

(NLĐO)- Đoàn đại biểu đến thăm Cảng Gemalink và KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, tìm hiểu mô hình phát triển cảng biển, logistics và khu công nghiệp kiểu mẫu

