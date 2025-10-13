Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ

Sáng 13-10, Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn, cùng các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM để tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa lên Tượng đài Tổ quốc ghi công. Trước anh linh các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Liệt sĩ, Đoàn đã dành một phút mặc niệm và dâng những nén hương thơm đến từng phần mộ để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Sau đó, Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã đến dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ).

Sau khi kết thúc lễ tưởng niệm, Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM di chuyển về Học viện Cán bộ TP HCM để tiến hành phiên trù bị.

Hình ảnh lãnh đạo TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ:





