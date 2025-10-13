Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ

Hoàng Triều

(NLĐO) - Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM

Sáng 13-10, Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn, cùng các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM để tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa lên Tượng đài Tổ quốc ghi công. Trước anh linh các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Liệt sĩ, Đoàn đã dành một phút mặc niệm và dâng những nén hương thơm đến từng phần mộ để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Sau đó, Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã đến dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ).

Sau khi kết thúc lễ tưởng niệm, Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM di chuyển về Học viện Cán bộ TP HCM để tiến hành phiên trù bị.

Hình ảnh lãnh đạo TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ:


- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ - Ảnh 1.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ - Ảnh 2.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ - Ảnh 3.

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc tại Cảng Gemalink và KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc tại Cảng Gemalink và KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

(NLĐO)- Đoàn đại biểu đến thăm Cảng Gemalink và KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, tìm hiểu mô hình phát triển cảng biển, logistics và khu công nghiệp kiểu mẫu

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và trải nghiệm Metro

(NLĐO) - Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM tham quan Metro số 1, dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng, đồng thời khảo sát nhiều công trình kinh tế - xã hội

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I tiến hành phiên trù bị

(NLĐO) - Sáng 12-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo