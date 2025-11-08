Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đồng tình với 5 trụ cột hợp tác do PVN đề xuất

Sáng 8-11, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP HCM đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Hình thành các khu công nghiệp năng lượng - hóa dầu

Buổi làm việc giữa TP HCM và Petrovietnam là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, thống nhất các định hướng phối hợp chiến lược trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu xây dựng TP HCM trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - đổi mới sáng tạo của cả nước.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với Petrovietnam

Tại TP HCM, Petrovietnam hiện có 20 đơn vị thành viên đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Các đơn vị này đang vận hành, quản lý hàng loạt cơ sở công nghiệp trọng điểm như hệ thống khí Nam Côn Sơn, các kho LNG và LPG, nhà máy chế biến khí Dinh Cố, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy NPK Việt Nam, hệ thống kho cảng xăng dầu, các dự án dầu khí ngoài khơi thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu... tạo nên chuỗi sản xuất, phân phối khép kín, hiện đại, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hình thành các khu công nghiệp năng lượng - hóa dầu - dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

Giai đoạn 2020-2025, Petrovietnam có bước phát triển vượt trội với kết quả tăng trưởng rất cao (tăng 49% so với giai đoạn 2015-2020) về quy mô cũng như giá trị. Cụ thể, tổng tài sản ước năm 2025 trên 1,1 triệu tỉ đồng, tăng 247.000 tỉ đồng. Tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2025 ước đạt 1,06 triệu tỉ đồng (tăng 87% so với đầu kỳ năm 2020).

Buổi làm việc có sự tham dự của lãnh đạo TP HCM và lãnh đạo Petrovietnam cũng như đại diện các đơn vị thành viên

Nộp ngân sách toàn Petrovietnam năm 2025 tăng 93% so với đầu kỳ 2020, giai đoạn 2020-2025 tăng 37% so với giai đoạn 2015-2020, trung bình mỗi năm nộp ngân sách trên 160.000 tỉ đồng, chiếm 8%-9% thu ngân sách Nhà nước. Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2021-2025) được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh việc duy trì hoạt động hiệu quả, Petrovietnam đã và đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, phát triển mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2, LNG Thị Vải, Chuỗi Khí điện Lô B... Petrovietnam đã thành công trong cơ cấu, dịch chuyển mô hình kinh doanh bền vững, gia tăng tỉ trọng công nghệ, chế biến sâu, giá trị cao.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang và ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Petrovietnam chủ trì buổi làm việc

5 trụ cột hợp tác

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Petrovietnam cũng đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng trong đó tập trung giải quyết các vấn đề đất đai, thủ tục đầu tư, hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Petrovietnam và các đơn vị thành viên triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học - công nghệ.

Phát biểu tại buổi làm việc với Petrovietnam, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang khẳng định tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước" và cam kết TP HCM sẽ đồng hành với PVN trong các định hướng phát triển chiến lược, đặc biệt ở những lĩnh vực thế mạnh chung như kinh tế biển, năng lượng và logistics.

Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định địa phương luôn đồng hành với Petrovietnam trong các định hướng chiến lược

Ông nhấn mạnh, TP HCM hiện bước vào một giai đoạn phát triển mới với trụ cột là kinh tế biển, trong đó Petrovietnam chính là đối tác chiến lược có vai trò quan trọng. "Không cần nói thêm về vị thế, tầm nhìn hay khát vọng của Petrovietnam, tập đoàn đang góp phần không nhỏ không chỉ vào tăng trưởng kinh tế mà còn vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh phi truyền thống và đang từng ngày đóng góp xây dựng hình ảnh, vị thế đất nước chúng ta" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho rằng TP HCM phải chủ động ủng hộ và tạo điều kiện để Petrovietnam phát triển, qua đó đóng góp trở lại cho sự phát triển của thành phố và cả nước. Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, địa phương đang có dư địa lớn để triển khai nhiều dự án chiến lược, đặc biệt nhờ Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Tập đoàn Petrovietnam trao tặng biểu tượng của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đến lãnh đạo TP HCM

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đồng tình với 5 trụ cột hợp tác do PVN đề xuất trong phát triển cùng TP HCM gồm: Xây dựng đô thị thông minh; phát triển xanh và năng lượng sạch; hình thành chuỗi cung ứng sạch; phát triển trung tâm dịch vụ kỹ thuật biển; thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ông cho rằng những lĩnh vực này đều phù hợp với định hướng của TP HCM và kỳ vọng Petrovietnam sẽ là động lực lớn trong chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành ý thức phát triển bền vững trong mỗi người dân.

Trước buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TP HCM đã tham dự Lễ khánh thành giàn đầu giếng BK-24, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức. Dự án BK-24 thuộc Kế hoạch phát triển mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1 (điều chỉnh năm 2024 - khu vực Tây Nam). Dự án được khởi công ngày 6-2-2025, đến 14-9-2025, khối thượng tầng BK-24 đã được lắp đặt hoàn chỉnh lên chân đế, hoàn thiện kết cấu chính và bước sang giai đoạn đấu nối, chạy thử trên biển. Lãnh đạo Thành ủy TP HCM cùng khánh thành giàn đầu giếng BK-24, công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV Vào 17 giờ 30 phút ngày 11-10-2025, Vietsovpetro chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-24 với lưu lượng ban đầu hơn 400 tấn/ngày đêm tại giếng 24001, sớm hơn 65 ngày so với kế hoạch Giàn BK-24 là công trình phát triển mỏ thứ hai mà Vietsovpetro hoàn thành trong năm 2025, sau Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam. Việc đón dòng dầu sớm hơn kế hoạch 65 ngày không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật, tổ chức, quản trị dự án và vận hành của Vietsovpetro, mà còn là minh chứng cho tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả của tập thể lao động dầu khí Việt - Nga.



