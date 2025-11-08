Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ hạ thủy và gắn biển công trình của Petrovietnam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ hạ thủy và gắn biển công trình của Petrovietnam

Ngọc Giang

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TP HCM dự Lễ gắn biển cho công trình trọng yếu thuộc Dự án Phát triển mỏ khí Lô B

Sáng 8-11, tại Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật PTSC (phường Rạch Dừa, TP HCM), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cho chân đế khối thượng tầng giàn công nghệ trung tâm (CPP) - hạng mục trọng yếu thuộc Dự án Phát triển mỏ khí Lô B.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ hạ thủy và gắn biển công trình tại Petrovietnam - Ảnh 1.

Lãnh đạo Petrovietnam giới thiệu với lãnh đạo TP HCM về các dự án mà Petrovietnam đang triển khai

Về phía Petrovietnam, có ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên và tập thể kỹ sư, người lao động của Dự án Lô B.

Công trình chân đế khối thượng tầng CPP là hạng mục đặc biệt quan trọng trong tổng thể Dự án Phát triển mỏ khí Lô B, dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng. Chân đế có khối lượng khoảng 7.400 tấn, cùng 5.700 tấn cọc, được chế tạo tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C), đơn vị thành viên của Tổng công ty PTSC.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ hạ thủy và gắn biển công trình tại Petrovietnam - Ảnh 2.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tham dự Lễ gắn biển công trình trọng điểm tại Petrovietnam

Tổng giá trị công trình khoảng 3.300 tỉ đồng, huy động gần 1.000 kỹ sư và công nhân trực tiếp thi công. Chủ đầu tư là Chi nhánh Petrovietnam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC).

Địa điểm lắp đặt chân đế nằm tại vùng mỏ Lô B&48/95 và Lô 52/97, thuộc vùng biển Tây Nam Việt Nam. Đến nay, công trình đã hoàn thành chế tạo toàn bộ phần chân đế và bốn cọc trong bờ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và chất lượng quốc tế. Công tác hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt ngoài khơi đang được chuẩn bị khẩn trương, dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2025.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ hạ thủy và gắn biển công trình tại Petrovietnam - Ảnh 3.

Bí Thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh tại sự kiện

Việc hoàn thành đúng tiến độ công trình CPP là cột mốc quan trọng trong hành trình triển khai Dự án khí Lô B, thể hiện năng lực, tinh thần vượt khó và quyết tâm của Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên trong thực hiện công trình trọng điểm quốc gia.

Chuỗi Dự án khí - điện Lô B - Ô Môn có tổng mức đầu tư gần 12 tỉ USD, gồm ba hợp phần: Thượng nguồn, phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97 ngoài khơi Tây Nam Việt Nam (cách bờ 220 km, độ sâu 77 m); Trung nguồn, hệ thống đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn dài 431 km; Hạ nguồn, tổ hợp bốn nhà máy điện khí Ô Môn I–IV với tổng công suất khoảng 3.800 MW.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ hạ thủy và gắn biển công trình tại Petrovietnam - Ảnh 4.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM và Lãnh đạo Petrovietnam cùng thực hiện nghi thức hạ thủy và gắn biển công trình

Khi đi vào vận hành, chuỗi dự án sẽ cung cấp 5,06 tỉ m³ khí/năm, đây nguồn nhiên liệu sạch, ổn định cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam Bộ, đóng góp hàng chục tỉ USD cho ngân sách, thúc đẩy công nghiệp hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án Lô B - Ô Môn không chỉ mang ý nghĩa chiến lược về kinh tế và năng lượng mà còn góp phần quan trọng trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải CO₂, thay thế nguồn điện dầu FO bằng điện khí tự nhiên, hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ hạ thủy và gắn biển công trình tại Petrovietnam - Ảnh 5.

Chân đế khối thượng tầng giàn công nghệ trung tâm (CPP)

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ của Petrovietnam trong toàn chuỗi giá trị năng lượng, từ thăm dò, khai thác, chế tạo, vận chuyển đến phát điện, khẳng định vai trò nòng cốt của Tập đoàn trong thực thi Nghị quyết 55-NQ/TW và Quy hoạch Điện VIII.

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tạ Đăng Siêu

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tạ Đăng Siêu

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên trung kiên, đã suốt một đời cống hiến cho Đảng

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Cán bộ phải dấn thân, làm đúng vai, đúng việc

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang yêu cầu tâm thế, tư duy, định hướng của mỗi cán bộ, đảng viên là phải dấn thân

Petrovietnam và Vietcombank ký hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ký kết 2 hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

nhà máy điện dự án trọng điểm Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang Trung ương đảng gắn biển công trình Lê Mạnh Hùng PetroVietnam Mỏ khí Lô B
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo