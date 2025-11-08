Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ hạ thủy và gắn biển công trình của Petrovietnam

Sáng 8-11, tại Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật PTSC (phường Rạch Dừa, TP HCM), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cho chân đế khối thượng tầng giàn công nghệ trung tâm (CPP) - hạng mục trọng yếu thuộc Dự án Phát triển mỏ khí Lô B.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Lãnh đạo Petrovietnam giới thiệu với lãnh đạo TP HCM về các dự án mà Petrovietnam đang triển khai

Về phía Petrovietnam, có ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên và tập thể kỹ sư, người lao động của Dự án Lô B.

Công trình chân đế khối thượng tầng CPP là hạng mục đặc biệt quan trọng trong tổng thể Dự án Phát triển mỏ khí Lô B, dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng. Chân đế có khối lượng khoảng 7.400 tấn, cùng 5.700 tấn cọc, được chế tạo tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C), đơn vị thành viên của Tổng công ty PTSC.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tham dự Lễ gắn biển công trình trọng điểm tại Petrovietnam

Tổng giá trị công trình khoảng 3.300 tỉ đồng, huy động gần 1.000 kỹ sư và công nhân trực tiếp thi công. Chủ đầu tư là Chi nhánh Petrovietnam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC).

Địa điểm lắp đặt chân đế nằm tại vùng mỏ Lô B&48/95 và Lô 52/97, thuộc vùng biển Tây Nam Việt Nam. Đến nay, công trình đã hoàn thành chế tạo toàn bộ phần chân đế và bốn cọc trong bờ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và chất lượng quốc tế. Công tác hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt ngoài khơi đang được chuẩn bị khẩn trương, dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2025.

Bí Thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh tại sự kiện

Việc hoàn thành đúng tiến độ công trình CPP là cột mốc quan trọng trong hành trình triển khai Dự án khí Lô B, thể hiện năng lực, tinh thần vượt khó và quyết tâm của Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên trong thực hiện công trình trọng điểm quốc gia.

Chuỗi Dự án khí - điện Lô B - Ô Môn có tổng mức đầu tư gần 12 tỉ USD, gồm ba hợp phần: Thượng nguồn, phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97 ngoài khơi Tây Nam Việt Nam (cách bờ 220 km, độ sâu 77 m); Trung nguồn, hệ thống đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn dài 431 km; Hạ nguồn, tổ hợp bốn nhà máy điện khí Ô Môn I–IV với tổng công suất khoảng 3.800 MW.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM và Lãnh đạo Petrovietnam cùng thực hiện nghi thức hạ thủy và gắn biển công trình

Khi đi vào vận hành, chuỗi dự án sẽ cung cấp 5,06 tỉ m³ khí/năm, đây nguồn nhiên liệu sạch, ổn định cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam Bộ, đóng góp hàng chục tỉ USD cho ngân sách, thúc đẩy công nghiệp hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án Lô B - Ô Môn không chỉ mang ý nghĩa chiến lược về kinh tế và năng lượng mà còn góp phần quan trọng trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải CO₂, thay thế nguồn điện dầu FO bằng điện khí tự nhiên, hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Chân đế khối thượng tầng giàn công nghệ trung tâm (CPP)

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ của Petrovietnam trong toàn chuỗi giá trị năng lượng, từ thăm dò, khai thác, chế tạo, vận chuyển đến phát điện, khẳng định vai trò nòng cốt của Tập đoàn trong thực thi Nghị quyết 55-NQ/TW và Quy hoạch Điện VIII.