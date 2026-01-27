HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán

Thanh Nga - Huỳnh Như (Ảnh: Hoàng Triều)

(NLĐO)- Tại chương trình, LĐLĐ TPHCM đã thực hiện nghi thức chuyển khoản quà Tết cho 350.000 đoàn viên, người lao động

Tối 27-1, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức Chương trình họp mặt tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026. 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Tại chương trình, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã ân cần động viên, thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm của công nhân lao động. 

Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang hỏi thăm tình hình đời sống, việc làm của công nhân lao động

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Thanh Nhân – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết, năm 2025 tình hình kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động, đời sống, việc làm và thu nhập của đoàn viên, người lao động mặc dù có nâng lên nhưng vẫn còn khó khăn. Trong bối cảnh đó, đội ngũ công nhân, người lao động Thành phố đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội.

Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Nhân phát biểu tại chương trình

Trân trọng, cảm ơn sự đóng góp ấy, tổ chức Công đoàn Thành phố đã tranh thủ sự lãnh đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy TPHCM và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, công nhân lao động.

Nhất là dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động xây dựng và triển khai nhiều chương trình, hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với phương châm "Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết", 100% đoàn viên, công nhân lao động khó khăn đều được Công đoàn rà soát, chăm lo nhân dịp Tết.

Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Lãnh đạo Thành phố cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chuyển khoản quà Tết cho 350.000 đoàn viên, người lao động

Trong đó, nổi bật là chương trình chăm lo cho 350.000 đoàn viên, công nhân lao động khó khăn.

"Dù ở bất cứ đâu, khó khăn thế nào, lãnh đạo Thành phố và LĐLĐ Thành phố luôn đồng hành, là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động. Mỗi phần quà Tết được trao không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia, trách nhiệm của Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, giúp họ có thêm niềm vui để đón một mùa Xuân đầm ấm, nghĩa tình"- ông Bùi Thanh Nhân, nhấn mạnh.

Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lì xì, chúc Tết người lao động

LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị Công đoàn xã, phường, đặc khu tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, xã, đặc khu và chính quyền cùng cấp tăng cường chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Trong hoạt động chăm lo, phải ứng dụng chuyển đổi số, hạn chế sử dụng tiền mặt, góp phần thực hiện thành công quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Người lao động phấn khởi khi nhận quà Tết

Ngay tại chương trình, LĐLĐ TPHCM và các đại biểu đã thực hiện nghi thức chuyển khoản đồng loạt cho 350.000 đoàn viên, công nhân lao động. Mức chăm lo là 1 triệu đồng/người.

Nhận được phần quà nghĩa tình cùng với những lời động viên, chúc Tết tốt đẹp từ lãnh đạo TP, anh Võ Văn Tưởng - công nhân Công ty TNHH Lạc Tỷ (phường An Lạc) vui mừng xen lẫn xúc động.

Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 6.

Người lao động hạnh phúc khi nhận quà Tết từ LĐLĐ TPHCM

Anh chia sẻ: "Hai vợ chồng tôi đều là công nhân, cuộc sống còn nhiều lo toan do chưa có nơi ở ổn định, con còn nhỏ, gia đình lại chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Vì vậy, sự quan tâm, sẻ chia và chăm lo thiết thực của các cấp các ngành, nhất là của tổ chức Công đoàn khiến chúng tôi rất cảm kích, giúp chúng tôi giảm bớt khó khăn, đón một cái Tết đầm ấm, đủ đầy và thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống".


Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 7.
Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 8.
Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 9.
Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 10.
Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 11.
Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 12.
Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 13.
Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 14.
Bí thư Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán - Ảnh 15.

Một số hình ảnh tại chương trình họp mặt, tặng quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động

