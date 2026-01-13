HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM chăm lo Tết thực chất, tránh hình thức

PHAN ANH

(NLĐO)- Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ trích nguồn quỹ thành phố để chăm lo cho các đối tượng với tổng kinh phí hơn 210 tỉ đồng

Ngày 13-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm việc với Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội về công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026. 

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì buổi làm việc.

Triển khai trọng tâm, thực chất

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Dương Thị Huyền Trâm - Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cho biết như mọi năm, hoạt động chăm lo Tết năm nay được MTTQ thành phố triển khai trọng tâm, trọng điểm, thực chất.

Kinh phí chăm lo được trích từ nguồn quỹ của thành phố vận động trong năm, như Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và từ nguồn kinh phí cứu trợ thiên tai, dịch bệnh của thành phố. Dự kiến tổng kinh phí chăm lo hơn 210 tỉ đồng.

TPHCM chăm lo Tết thực chất, tránh hình thức - Ảnh 1.

Bà Dương Thị Huyền Trâm - Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cho biết dự kiến tổng kinh phí chăm lo Tết hơn 210 tỉ đồng

Trong khi đó, ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, thông tin trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Công đoàn thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể như tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Chợ Tết Công đoàn 2026" cấp Tổng Liên đoàn; Chương trình Tết Sum vầy - Xuân 2026 cấp thành phố, kết nối trên 120 gian hàng cung cấp hàng hóa nhu yếu phẩm, dịch vụ ưu đãi, giảm giá…

Đồng thời trao tặng 820 vé máy bay; 2.293 vé tàu, 6.300 vé xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết; trao quà cho trên 350.000 đoàn viên, người lao động khó khăn.

TPHCM chăm lo Tết thực chất, tránh hình thức - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM thông tin chương trình chăm lo Tết của Công đoàn thành phố

Phối hợp với Đoàn Thanh niên thành phố tổ chức chương trình "Chuyến xe mùa xuân" đưa 2.000 thanh niên, công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ năm 2026. 

Phối hợp với Hội LHPN TPHCM tổ chức Chương trình "Tết cho em - Xuân về khu nhà trọ" qua đó, tạo không khí vui tươi cho các em thiếu nhi, công nhân lao động dịp Tết.

Bên cạnh đó, Công đoàn thành phố chỉ đạo công đoàn các cấp tham mưu với cấp ủy đồng cấp vận động doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ tiền lương, thưởng, chăm lo Tết tại chỗ, tặng vé tàu, vé xe cho công nhân về quê đón Tết và xe đón công nhân quay trở lại; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho người lao động không có điều kiện về quê với tổng số tiền trên 3.000 tỉ đồng.

Ông Hòa cho biết tổng nguồn lực chăm lo hơn 3.400 tỉ đồng, với mong muốn để mọi đoàn viên đều có một cái Tết ấm áp, nghĩa tình và trọn vẹn hơn.

Lấy người dân làm trung tâm chăm lo

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc hoan nghênh MTTQ và 5 tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, với nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn giai đoạn ban đầu để kết nối, chuẩn bị nhiều nguồn lực và tổ chức rất nhiều hoạt động đa dạng, phong phú chăm lo Tết trong hệ thống từng tổ chức; mở rộng chăm lo đến các đối tượng theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và của thành phố.

"Trong quá trình triển khai các hoạt động chăm lo Tết đến các tầng lớp nhân dân, cần bảo đảm bao phủ, không để ai bị bỏ lại phía sau" - ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh và khẳng định mục tiêu chung là lấy người dân làm trung tâm, chủ thể triển khai mọi hoạt động chăm lo Tết của TPHCM.

TPHCM chăm lo Tết thực chất, tránh hình thức - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phát biểu kết luận buổi làm việc

Ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu triển khai các nội dung chăm lo trọng tâm, trọng điểm; vừa chăm lo cho hệ thống của mình, vừa quan tâm chăm lo các đối tượng yếu thế, bảo đảm bao phủ ba chính sách, gồm chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội.

Bên cạnh việc trao quà Tết, cần chú trọng hỗ trợ sinh kế để đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài, chủ động vươn lên, thoát nghèo, khi đó trợ giúp mới bền vững. Các hình thức triển khai cần đa dạng nhưng phải bám sát thực chất, tránh hình thức.

Các hoạt động chăm lo Tết cần tập trung vào công nhân lao động không về quê ăn Tết, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khó khăn, người già neo đơn, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm đến trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em trong các trung tâm bảo trợ xã hội; con của các lực lượng vũ trang, giữ rừng, ngư dân; quan tâm đến các lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết như lực lượng vũ trang, công nhân ngành điện, nước, vệ sinh môi trường, y tế…

Ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý những hoạt động cần được tổ chức theo hướng phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, kết nối các nguồn lực; đồng thời liên thông, kết hợp nhiều nội dung để đạt hiệu quả tổng thể. Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, cần chú trọng chăm lo đời sống tinh thần thông qua các hoạt động vui Xuân, vui Tết.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc cũng gợi mở, đặt hàng nhiều hoạt động chăm lo ý nghĩa, thực chất đến các tổ chức chính trị - xã hội.

Việc tổ chức hoạt động chăm lo Tết cần xác định rõ địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng tâm, đồng thời phát huy vai trò của chi đoàn, chi hội ở cơ sở, gắn hoạt động với cộng đồng dân cư.

"Đây là nội dung rất quan trọng. Bởi các hoạt động của đoàn thể phải phát huy nguồn lực xã hội và sự tham gia của người dân thì mới hiệu quả, toàn diện" - ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh. Ông Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý hoạt động gì cũng phải gắn với truyền thông.

Chuyến xe yêu thương 0 đồng

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thông tin hội đã chủ động ban hành kế hoạch chăm lo Tết với chủ đề "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình" và triển khai đến các cơ sở hội.

Các chương trình chăm lo như phối hợp Bộ đội biên phòng thành phố chăm lo cho nhân dân, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn xã An Thới Đông, xã Phước Hải; tổ chức "Bữa cơm xuân nghĩa tình" với 250 nhân dân và ngư dân xã đảo Thạnh An… Phối hợp các đơn vị thực hiện chương trình "Chuyến xe yêu thương 0 đồng", trao vé xe cho các nữ công nhân về quê đón Tết. Tổng kinh phí chăm lo Tết hơn 5,2 tỉ đồng.

Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Thành đoàn TPHCM... cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết thiết thực, phù hợp với đối tượng.


