Thời sự Chính trị

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang: Xử lý dứt điểm các tồn đọng, bảo vệ quyền lợi người dân

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh cần vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách mới để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân

Ngày 25-9, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), trước kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đã ghi nhận nhiều ý kiến, phản ánh từ cử tri địa phương.

Tham dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM, Đại biểu Quốc hội khóa XV; bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM; bà Nguyễn Thị Yến, Đại biểu Quốc hội khóa XV, cùng một số Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Bí thư thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang Xử lý dứt khoát vấn đề dân sinh - Ảnh 1.

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM tại phường Bà Rịa

Tại hội nghị, có 14 lượt ý kiến của cử tri, tập trung vào nhiều vấn đề dân sinh. Cử tri Đặng Minh Quang (phường Bà Rịa) phản ánh nhiều tuyến đường trong khu vực của TP Bà Rịa cũ xuống cấp, mưa lớn thường xuyên gây ngập, nước tràn vào nhà nhưng chưa được khắc phục; hay việc nhiều hộ dân vẫn chưa được tiếp cận nước sạch.

Cử tri cũng kiến nghị nhà nước cần có phương án sử dụng hợp lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), công trình được đưa vào khai thác mới 13 năm, còn khang trang nhưng hiện đã ít người làm việc sau khi đội ngũ cán bộ chuyển về TP HCM. "Về lâu về dài, Nhà nước nên sắp xếp hợp lý để không lãng phí trụ sở này" - cử tri Quang nói.

Bí thư thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang Xử lý dứt khoát vấn đề dân sinh - Ảnh 2.

Cử tri Đặng Minh Quang (phường Bà Rịa) nêu các ý kiến

Ngoài ra, cử tri cũng đề xuất rà soát lại Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nhiều vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, giá đất, làm rõ các quy định về chính sách bồi thường cho một số trường hợp cụ thể.

Tiếp thu các ý kiến, bà Huỳnh Thị Phúc khẳng định Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng và giám sát quá trình giải quyết. Lãnh đạo các phường cũng đã trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Bí thư thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang Xử lý dứt khoát vấn đề dân sinh - Ảnh 3.

Cử tri các phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương đóng góp các ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh sau sáp nhập, TP HCM mới có tiềm năng, dư địa phát triển rất lớn và nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo TP HCM là kết nối ba khu vực thành một khối thống nhất, phát huy tối đa lợi thế để đưa TP phát triển lên tầm cao mới. Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang khẳng định trách nhiệm của lãnh đạo thành phố hiện nay là phải xử lý dứt khoát các tồn đọng, vận dụng những cơ chế mới thông thoáng để giải quyết các quyền và lợi ích cho người dân, bảo vệ lợi ích chính đáng cho nhân dân.

"Hiện nay, quy định có rất nhiều cái mới, thông thoáng hơn ngày xưa, đẩy mạnh phân cấp về cho chính quyền cấp xã, cấp phường" - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nói.

Bí thư thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang Xử lý dứt khoát vấn đề dân sinh - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang khẳng định khi tổ chức thực hiện những điều đã nói, phải làm thực sự có trách nhiệm, có hiệu quả. Từng tổ chức, cá nhân làm tốt trách nhiệm được giao, để đạt mục tiêu đưa TP HCM tăng trưởng trên 8% vào năm nay, mục tiêu lớn hơn là từ năm 2026 trở đi tăng trưởng 2 con số.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng để nghị các địa phương cần nắm chắc những nhiệm vụ như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, khiếu nại, tố cáo, chế độ chính sách, xây dựng hạ tầng…, "Nhà nước giao thẩm quyền tới đâu làm hết trách nhiệm đến đó; việc nào vướng mắc không giải quyết được thì kịp thời kiến nghị cấp trên" - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang lưu ý.

Tin liên quan

Chủ tịch HĐND TP Bà Rịa cũ làm Bí thư Đảng ủy phường Tam Long, TP HCM

Chủ tịch HĐND TP Bà Rịa cũ làm Bí thư Đảng ủy phường Tam Long, TP HCM

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tam Long, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra 39 chỉ tiêu trên 5 lĩnh vực; có 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá

Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bà Rịa

(NLĐO)- Trước buổi làm việc với 30 xã, phường, đặc khu, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bà Rịa.

Nhiều Đoàn công tác HĐND TP HCM làm việc tại các xã, phường thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

(NLĐO) - Các đoàn công tác của Thường trực HĐND TP HCM đã có buổi khảo sát, làm việc tại xã Xuyên Mộc, Hồ Tràm và phường Vũng Tàu.

Quốc hội khóa XV Bà Rịa - Vũng Tàu Bí thư Thành ủy đoàn đại biểu đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri Bí thư Trần Lưu Quang
