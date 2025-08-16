Ngày 16-8, Đảng bộ phường Tam Long, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 179 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.595 đảng viên toàn Đảng bộ. Tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, trước khi sáp nhập thành phường Tam Long, 3 địa phương Hòa Long, Long Phước và Long Tâm đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng bình quân 6,67%/năm; tổng thu ngân sách đạt hơn 220,3 tỉ đồng, đạt 145% chỉ tiêu đề ra...

Đảng bộ phường Tam Long nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo TP HCM

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tam Long nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra 39 chỉ tiêu trên 5 lĩnh vực; có 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá, tập trung thu hút đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ - nông nghiệp đô thị, chỉnh trang đô thị hiện đại và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Đảng bộ phường Tam Long phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025-2030, tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách đạt trên 10%/năm; thu nhập bình quân năm 2030 tăng hơn 72% so với 2025; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% người dân và tổ chức hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông đánh giá cao việc đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu vượt mức bình quân của thành phố; nhất là 2 khâu đột phá có ý nghĩa thiết thực, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, chất lượng cuộc sống nhân dân và sự hài lòng của doanh nghiệp trong nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông gợi mở, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo vì nhân dân phục vụ. Phường cần rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây và định hướng Quy hoạch tích hợp của TP HCM sau sáp nhập. Đồng thời, khai thác và phát huy hiệu quả tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến đường nối vào cao tốc đi qua địa bàn đã được ưu tiên đầu tư và sắp hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tam Long nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 người

Đại hội cũng tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tam Long nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 người và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường gồm 5 người. Bà Nguyễn Minh Hoàng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tam Long.

Trước khi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tam Long, bà Nguyễn Minh Hoàng từng giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bà Rịa; Bí thư Đảng ủy phường Long Toàn, TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Tại đại hội, Đảng bộ phường Tam Long đã phát động toàn thể đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa, lũ.