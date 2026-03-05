Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ về việc xây nhà cho người lao động thuê

Sáng 5-3, tại UBND phường Sài Gòn, TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Sài Gòn, Tân Định đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc Đơn vị bầu cử số 6.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Sài Gòn, TPHCM

Bao gồm các ứng cử viên: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên và ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - trình bày chương trình hành động trước cử tri

Ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, chia sẻ về chương trình hành động

Bà Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM - trình bày chương trình hành động

Bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, trình bày chương trình hành động

Ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, trình bày chương trình hành động

Tại hội nghị, sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, các cử tri đã đóng góp ý kiến và gửi gắm các tâm tư, nguyện vọng đến các đại biểu Quốc hội tương lai.

Ông Trần Bá Hà, cử tri phường Sài Gòn, bày tỏ sự vui mừng khi trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đã đề cập đến các vấn đề cốt lõi mà cử tri quan tâm. Với các cam kết của các ứng cử viên, ông Hà tin tưởng Quốc hội khóa tới sẽ có nhiều khởi sắc và đổi mới.

Cùng với đó, ông Hà cho rằng Quốc hội kỳ này sẽ là Quốc hội của tăng tốc, phát triển, đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới theo đúng định hướng mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra. Do đó, ông Hà mong Quốc hội sẽ có các quyết sách, thể chế, luật pháp để khơi thông mọi nguồn lực, đẩy mạnh công cuộc phát triển đất nước, mang lại hạnh phúc thiết thực cho nhân dân.

Cử tri tham khảo chương trình hành động của các ứng cử viên

Riêng TPHCM, ông Hà cho rằng Quốc hội cần có thêm các chính sách vượt trội, đặc thù, cởi mở hơn nữa để tập trung, đoàn kết các nguồn lực, nhân lực, tài lực để xây dựng TPHCM giàu có, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Bên cạnh đó, Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy làm luật, cần có luật ngắn gọn, dễ hiểu, dễ vận dụng. Hoàn thiện căn bản các quy định pháp luật về tổ chức cán bộ, cơ sở hạ tầng để chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả, gần dân, sát dân.

"Dù ai trúng cử, cử tri đều mong muốn các ứng cử viên sẽ không chỉ gắn bó mà tiếp tục thân thiết với nhân dân, lắng nghe nhân dân và xem xét giải quyết thấu đáo các quyền lợi thiết thực, nguyện vọng của người dân, của cộng đồng" - ông Hà mong mỏi.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Bà Hoàng Thị Ngọc, cử tri phường Sài Gòn, đánh giá cao những quyết sách mà ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM - đã đề ra và thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc chuyển đổi khu đất "vàng" thành nơi vui chơi công cộng, người dân rất cảm động, ủng hộ. Bà Ngọc mong thời gian tới, ở cương vị Bí thư Thành ủy và đại biểu Quốc hội (nếu trúng cử), ông Trần Lưu Quang sẽ tiếp tục sâu sát giải quyết các vướng mắc, lãng phí về đất công, công sản.

Theo bà Ngọc, một số phường như Cầu Ông Lãnh, Bến Thành sau khi sáp nhập, trụ sở chưa được chỉn chu, nơi làm việc nhỏ, phân tán gây khó khăn cho cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ và người dân đến liên hệ công việc. Trong khi có nhiều cơ sở do các bộ, cơ quan Trung ương tiếp quản nhiều năm, sử dụng không hết, gây lãng phí. Do vậy, thành phố cần phối hợp rà soát việc sử dụng các cơ sở này và xem xét có thể giao cho UBND các phường, cơ sở giáo dục, y tế sử dụng.

Ông Mai Đăng Cảnh, cử tri phường Tân Định, phát biểu ý kiến tại hội nghị

Ông Mai Đăng Cảnh, cử tri phường Tân Định, kỳ vọng trong kỳ Quốc hội này, nếu trúng cử, các đại biểu cần quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng các bãi giữ xe ngầm, bãi giữ xe trên cao để đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng đô thị hóa, thành phố xanh của TPHCM và giảm khó khăn cho người dân. Bên cạnh đó, cần quan tâm giải quyết có hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải…

Ngoài ra, các ý kiến phát biểu của cử tri cũng kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khóa mới sẽ có tiếng nói từ thực tiễn và đóng góp giải pháp thiết thực về: phát triển triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở...

Các ứng cử viên lắng nghe ý kiến cử tri

Đại diện các ứng cử viên, ông Trần Lưu Quang đã chia sẻ về một số vấn đề cử tri quan tâm. Theo đó, về giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, Bí thư Thành ủy thành phố chia sẻ ô nhiễm môi trường do nhiều nguyên nhân, như từ hoạt động sản xuất, khí thải từ các phương tiện giao thông và cả từ chính ý thức của mỗi người dân. Thành phố đang khuyến khích chuyển sang các phương tiện giao thông xanh, bền vững; tính toán di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội đô, nhằm giảm áp lực môi trường và hạ tầng.

Về xử lý rác thải, việc phân loại rác tại nguồn sẽ là câu chuyện của tương lai vì điều kiện của thành phố hiện tại chưa đáp ứng được. Hướng xử lý hiện tại của thành phố là đốt rác bằng công nghệ hiện đại, kể cả với rác thải đã chôn lấp lâu ngày, để tránh tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức lại các điểm trung chuyển rác để giải quyết vấn đề môi trường và giảm lưu lượng xe vận chuyển rác; phương tiện, phương thức thu gom từng nhà bởi các tổ thu gom dân lập cũng sẽ được tính toán, chấn chỉnh lại để đảm bảo thông suốt, tránh ùn tắc.

Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - chia sẻ các vấn đề mà cử tri quan tâm

Về lĩnh vực y tế, Bí thư Thành ủy cho biết sẽ chú trọng về thực hiện mô hình bác sĩ y tế gia đình và nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh cơ sở, y tế dự phòng.

Liên quan đến nhà ở xã hội, theo Bí thư Thành ủy, trong bối cảnh giá nhà cao, không phải ai cũng đủ điều kiện vay ngân hàng để mua nhà thì phương án xây nhà cho thuê sẽ khả thi hơn. Trước đây, chủ đầu tư e ngại vấn đề thu tiền thuê từ người lao động. Song đến nay, LĐLĐ TPHCM đã có sáng kiến là liên kết với chủ doanh nghiệp - nơi người lao động làm việc - để khấu trừ tiền thuê nhà vào lương.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cho biết trong nhiệm kỳ này, TPHCM đặt mục tiêu xây dựng 199.000 căn nhà ở xã hội. Hiện nhiều dự án đang trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai. Bên cạnh đó, chương trình xây hơn 10.000 căn nhà cho công nhân thuê cũng đang được khởi động.

Ông cho biết mô hình này khác với nhà ở xã hội truyền thống khi chủ đầu tư phải tự đầu tư quỹ đất xây dựng mà không được Nhà nước cấp. Vì vậy, TPHCM khuyến khích các bên cùng tìm giải pháp linh hoạt để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm bài toán thu hồi vốn trong vài năm và tạo thêm cơ hội an cư cho người lao động.