Cử tri phường Minh Phụng mong muốn bảo đảm việc làm, tiếp cận nhà ở xã hội

Ngày 5-3, tại UBND phường Minh Phụng, TPHCM các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 8 và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 22 đã có buổi tiếp xúc với đông đảo cử tri của phường.

Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Minh Phụng

Trong đó, Đơn vị bầu cử số 8 gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội; bà Ngô Thị Huyền - Trưởng khoa Khoa Thư viện - Thông tin học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM; ông Phạm Trọng Nhân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Công tác Công đoàn TP, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; ông Lê Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TPHCM và ông Trương Minh Huy Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Người ứng cử trình bày chương trình hành động trước cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng thông qua, danh sách trích ngang của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố.

Đồng thời lắng nghe những người ứng cử báo cáo về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND thành phố.

Giúp người lao động thu nhập thấp tiếp cận an sinh

Sau khi lắng nghe tiểu sử và chương trình hành động của ứng viên, cử tri đã nêu nguyện vọng gửi gắm đến các ứng cử viên.

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Tú cho biết hiện nay giá nhà ở xã hội vượt quá khả năng chi trả của đại bộ phận công nhân và thủ tục vay vốn rất rườm rà, phức tạp. Do vậy, bà Tú mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ có kiến nghị mạnh mẽ về giảm mức lãi suất vay mua nhà hoặc kéo dài thời hạn vay để một gia đình công nhân có thể sở hữu nhà ở.

Cử tri góp ý kiến tại buổi tiếp xúc

Bà cũng gửi gắm đến ông Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tiếp tục kiến nghị phát triển mạnh mô hình nhà ở xã hội cho thuê với giá rẻ do nhà nước hoặc Công đoàn quản lý hoặc thúc đẩy chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhà lưu trú ngay tại khu công nghiệp với mức giá thuê ưu đãi dành riêng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Điều này rất thiết thực, giúp công nhân nâng cao chất lượng sống.

Về lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, cử tri Đoàn Ngọc Thành cũng cho biết, ông rất hoan nghênh đề xuất miễn viện phí cho người điều trị ung thư và bỏ mức trần thanh toán BHYT của ông Phạm Trọng Nhân. Đây là đề xuất rất nhân văn.

Vì vậy, ông Thành gửi gắm nếu tiếp tục trúng cử, ông Nhân sẽ cùng các đại biểu tiếp tục đeo bám, quan tâm đến chính sách này đồng thời nghiên cứu, đề xuất thêm việc rút ngắn quy trình phê duyệt các loại thuốc mới hiệu quả cao vào danh mục thuốc được BHYT chi trả để bệnh nhân nghèo sớm được tiếp cận với các loại thuốc hiệu quả và các công nghệ điều trị hiện đại.

Bảo vệ người dân trước những tác động tiêu cực

Cử tri La Tân cho biết hiện nay phát sinh nhiều loại tội phạm mới như tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, các thủ đoạn lừa đảo qua mạng thay đổi liên tục và ngày càng tinh vi. Do vậy, ông mong muốn các đại biểu khi trúng cử ĐBQH và HĐNĐ thành phố sẽ có các giải pháp cụ thể để phòng chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến một cách hiệu quả.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức thay mặt các ứng cử viên tiếp thu các ý kiến của cử tri

Còn cử tri Lê Thị Kim Thu cho biết trong thời điểm tình hình thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, bà rất lo ngại về những tác động dây chuyền như lạm phát, chi phí sản xuất, vận tải và đời sống người dân tăng cao.

"Vì vậy, chúng tôi mong các ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH sẽ chuyển tải đến Quốc hội và Chính phủ quan tâm các giải pháp nhằm ổn định giá xăng dầu, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ doanh nghiệp cũng như người lao động trước những tác động tiêu cực" - bà Thu gửi gắm.

Cử tri gửi gắm nguyện vọng đến ông Phạm Trọng Nhân

Nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên trúng cử sẽ nghiên cứu, đề xuất các chính sách hiệu quả nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay cũng như khích lệ khởi nghiệp trong thanh niên.