Bí thư Thành ủy TPHCM: Không cổ xúy tư duy "quản không được thì cấm"

Nội dung trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề cập tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng và Vườn Lài, sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, vào chiều 11-5.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại UBND phường Diên Hồng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại trụ sở các phường trên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng phải tính toán chỗ đậu xe cho người dân, chứ không thể "quản không được thì cấm". Ảnh: PHAN ANH

Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng câu chuyện đậu xe ở lòng đường là bài toán nan giải, không chỉ có ở nước ta. "Chúng tôi đi nước ngoài vẫn thấy xe đậu ở lòng đường" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Theo ông, xe đậu ở lòng đường ít nhiều làm ách tắc giao thông, nhưng có lẽ phải chấp nhận việc này. "Tôi không cổ xúy cho câu chuyện "quản không được thì cấm". Bây giờ mình cấm thì người dân có xe đậu xe ở đâu. Nên trước khi cấm, mình phải tính đến việc người dân đậu xe ở đâu - đây là bài toán hoàn toàn không đơn giản, trong khi tiền ít mà nhiều việc cần làm" - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (giữa); ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ (bìa phải); ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM (bìa trái), tiếp xúc cử tri chiều 11-5. Ảnh: PHAN ANH

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết địa phương sẽ từng bước tháo gỡ bài toán này bằng các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, quy hoạch phát triển thành phố thời gian tới sẽ được thực hiện đồng bộ hơn, gắn với quy định cụ thể về bãi đậu xe.

Chủ trương sắp tới của TPHCM là hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng tại khu vực trung tâm và nơi đông dân cư; thay vào đó sẽ ưu tiên phát triển ra khu vực ngoài trung tâm, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Đức Thành (khu phố 12, phường Diên Hồng) kiến nghị tăng cường quy hoạch đồng bộ giữa giao thông và phát triển đô thị.

Theo cử tri, hiện nay nhiều tuyến đường dù đã được mở rộng lên 6 làn xe nhưng vẫn phải dành làn sát vỉa hè cho ô tô đậu, gây ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện và người đi bộ, đồng thời làm gia tăng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan việc đậu xe ô tô ở lòng đường trong Luật Giao thông đường bộ; đồng thời đầu tư, bố trí thêm các bãi đậu xe công cộng nhằm hạn chế tình trạng xe đậu tràn lan trên đường.