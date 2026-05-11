Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM sẽ nghiên cứu xây nhà ở thương mại với giá hợp lý

Sáng 11-5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhất và Tân Sơn Hòa, sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại UBND phường Phú Nhuận, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại trụ sở các phường trên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri sáng 11-5

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri tập trung vào các vấn đề đang được dư luận quan tâm như thực phẩm bẩn trong trường học, chuyển đổi số, quy hoạch treo và áp lực chi phí sinh hoạt.

Tăng cường giám sát thực phẩm

Sau khi nghe cử tri phát biểu ý kiến, từng đại biểu đã ghi nhận, giải đáp các phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Ông Nguyễn Vũ Trung thông tin trong thời gian tới, TPHCM và Sở An toàn thực phẩm sẽ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt hơn trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt các hành vi vi phạm.

Theo ông Nguyễn Vũ Trung, Bộ Y tế cũng đã đưa nội dung sửa đổi Luật An toàn thực phẩm vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2026. Bên cạnh đó, các nội dung liên quan lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm cũng được góp ý, đề xuất đưa vào Luật Đô thị đặc biệt TPHCM trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Vũ Trung cho biết TPHCM sẽ đẩy mạnh quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc đối với các đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, cơ sở sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp. Cùng với đó, thành phố sẽ tăng cường kiểm soát tại các chợ đầu mối, kho lạnh, trung tâm phân phối.

Ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, tiếp thu ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc

Cũng liên quan vấn đề an toàn thực phẩm, phát biểu với cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nỗ lực kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm, tăng cường giám sát đối với đơn vị cung cấp thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TPHCM, bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, người dân cũng cần nâng cao ý thức tiêu dùng, thận trọng trong lựa chọn thực phẩm, không dùng hàng hóa kém chất lượng.

"Chúng tôi có trách nhiệm lớn hơn trong việc làm sạch thị trường thực phẩm. Nhưng trong lúc chưa thể giải quyết triệt để, người dân cũng cần lưu ý lựa chọn thực phẩm an toàn, có chọn lọc và chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình" - ông Trần Lưu Quang nói.

Tháo gỡ dự án treo, xây nhà ở cho người dân

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết trong gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan đã gần dân, sát dân hơn. Trung ương cũng tăng sự phân cấp, phân quyền cho địa phương để giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận mục tiêu cuối cùng của hệ thống chính trị là giúp cuộc sống người dân tốt hơn, thu nhập cán bộ, công chức, viên chức tốt hơn. Điều này càng quan trọng trong bối cảnh giá cả, chi phí sinh hoạt tăng nhanh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc

"Để tăng lương, ngân sách Nhà nước phải tính toán nhiều phương diện. Đó cũng là một phần lý do của việc tinh giản biên chế để tăng thu nhập cho những người còn lại trong hệ thống, nâng cao năng lực bộ máy và để có điều kiện đầu tư hạ tầng" - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Liên quan đến việc phát triển hạ tầng, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết địa phương rất quan tâm đến việc tháo gỡ các dự án treo, dự án vướng mắc, thị trường bất động sản... Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ ngay từ khi nhận nhiệm vụ tại TPHCM, bản thân ông đã theo sát và quyết liệt chỉ đạo xử lý các nội dung này.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, địa phương đang có những cơ chế thông thoáng để giải quyết các vấn đề bức xúc trên. "Dự kiến thứ 6 này, Bộ Chính trị sẽ họp bàn, trao đổi và có thể đưa ra Nghị quyết mới về phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để các cơ quan tiến tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM" - Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin. Khi đó, thẩm quyền của TPHCM sẽ nhiều hơn, thuận lợi hơn trong tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển.

Liên quan nhà ở, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết địa phương đang nghiên cứu phát triển thêm các phân khúc nhà ở thương mại có mức giá hợp lý dành cho người dân, bên cạnh nhà ở xã hội. Theo ông, các dự án này không nằm ở khu vực trung tâm nhưng thành phố sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để kết nối để người dân thuận tiện đi lại, sinh sống với chi phí phù hợp.

"Đây là việc khó nhưng thành phố sẽ làm từng bước và sẽ có những mô hình nhất định, từ đó có những bước tiến" - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Đối với các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ là một trong những ví dụ tiêu biểu trong việc huy động nguồn lực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ đầu tư cam kết trong 32 tháng sẽ hoàn thành đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Khoảng năm 2028, chúng ta có thể lên tàu từ chợ Bến Thành và xuống Cần Giờ chỉ trong 15 phút. Khi cầu/hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hoàn thành, thời gian di chuyển giữa trung tâm TPHCM và Vũng Tàu chỉ còn 1 giờ.



