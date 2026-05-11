Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM sẽ nghiên cứu xây nhà ở thương mại với giá hợp lý

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM sẽ nghiên cứu xây nhà ở thương mại với giá hợp lý

Bài-ảnh-clip: PHAN ANH

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang nỗ lực tháo gỡ các dự án, kết nối hạ tầng đồng bộ, mở rộng cơ hội an cư cho người dân...

Sáng 11-5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhất và Tân Sơn Hòa, sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại UBND phường Phú Nhuận, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại trụ sở các phường trên.

Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM sẽ nghiên cứu xây nhà ở thương mại với giá hợp lý - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri sáng 11-5

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri tập trung vào các vấn đề đang được dư luận quan tâm như thực phẩm bẩn trong trường học, chuyển đổi số, quy hoạch treo và áp lực chi phí sinh hoạt.

Tăng cường giám sát thực phẩm

Sau khi nghe cử tri phát biểu ý kiến, từng đại biểu đã ghi nhận, giải đáp các phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Ông Nguyễn Vũ Trung thông tin trong thời gian tới, TPHCM và Sở An toàn thực phẩm sẽ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt hơn trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt các hành vi vi phạm.

Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM sẽ nghiên cứu xây nhà ở thương mại với giá hợp lý - Ảnh 2.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Theo ông Nguyễn Vũ Trung, Bộ Y tế cũng đã đưa nội dung sửa đổi Luật An toàn thực phẩm vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2026. Bên cạnh đó, các nội dung liên quan lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm cũng được góp ý, đề xuất đưa vào Luật Đô thị đặc biệt TPHCM trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Vũ Trung cho biết TPHCM sẽ đẩy mạnh quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc đối với các đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, cơ sở sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp. Cùng với đó, thành phố sẽ tăng cường kiểm soát tại các chợ đầu mối, kho lạnh, trung tâm phân phối.

Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM sẽ nghiên cứu xây nhà ở thương mại với giá hợp lý - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, tiếp thu ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc

Cũng liên quan vấn đề an toàn thực phẩm, phát biểu với cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nỗ lực kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm, tăng cường giám sát đối với đơn vị cung cấp thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: PHAN ANH

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TPHCM, bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, người dân cũng cần nâng cao ý thức tiêu dùng, thận trọng trong lựa chọn thực phẩm, không dùng hàng hóa kém chất lượng.

"Chúng tôi có trách nhiệm lớn hơn trong việc làm sạch thị trường thực phẩm. Nhưng trong lúc chưa thể giải quyết triệt để, người dân cũng cần lưu ý lựa chọn thực phẩm an toàn, có chọn lọc và chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình" - ông Trần Lưu Quang nói.

Tháo gỡ dự án treo, xây nhà ở cho người dân

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết trong gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan đã gần dân, sát dân hơn. Trung ương cũng tăng sự phân cấp, phân quyền cho địa phương để giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận mục tiêu cuối cùng của hệ thống chính trị là giúp cuộc sống người dân tốt hơn, thu nhập cán bộ, công chức, viên chức tốt hơn. Điều này càng quan trọng trong bối cảnh giá cả, chi phí sinh hoạt tăng nhanh.

Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM sẽ nghiên cứu xây nhà ở thương mại với giá hợp lý - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc

"Để tăng lương, ngân sách Nhà nước phải tính toán nhiều phương diện. Đó cũng là một phần lý do của việc tinh giản biên chế để tăng thu nhập cho những người còn lại trong hệ thống, nâng cao năng lực bộ máy và để có điều kiện đầu tư hạ tầng" - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Liên quan đến việc phát triển hạ tầng, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết địa phương rất quan tâm đến việc tháo gỡ các dự án treo, dự án vướng mắc, thị trường bất động sản... Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ ngay từ khi nhận nhiệm vụ tại TPHCM, bản thân ông đã theo sát và quyết liệt chỉ đạo xử lý các nội dung này.

Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM sẽ nghiên cứu xây nhà ở thương mại với giá hợp lý - Ảnh 5.

Buổi tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, địa phương đang có những cơ chế thông thoáng để giải quyết các vấn đề bức xúc trên. "Dự kiến thứ 6 này, Bộ Chính trị sẽ họp bàn, trao đổi và có thể đưa ra Nghị quyết mới về phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để các cơ quan tiến tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM" - Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin. Khi đó, thẩm quyền của TPHCM sẽ nhiều hơn, thuận lợi hơn trong tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển.

Liên quan nhà ở, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết địa phương đang nghiên cứu phát triển thêm các phân khúc nhà ở thương mại có mức giá hợp lý dành cho người dân, bên cạnh nhà ở xã hội. Theo ông, các dự án này không nằm ở khu vực trung tâm nhưng thành phố sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để kết nối để người dân thuận tiện đi lại, sinh sống với chi phí phù hợp.

"Đây là việc khó nhưng thành phố sẽ làm từng bước và sẽ có những mô hình nhất định, từ đó có những bước tiến" - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Đối với các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ là một trong những ví dụ tiêu biểu trong việc huy động nguồn lực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ đầu tư cam kết trong 32 tháng sẽ hoàn thành đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Khoảng năm 2028, chúng ta có thể lên tàu từ chợ Bến Thành và xuống Cần Giờ chỉ trong 15 phút. Khi cầu/hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hoàn thành, thời gian di chuyển giữa trung tâm TPHCM và Vũng Tàu chỉ còn 1 giờ.


Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TPHCM: Giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất rối rắm

Bí thư Thành ủy TPHCM: Giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất rối rắm

(NLĐO) - "Lỡ vào nhà ga T1, T2 mà muốn sang T3 phải đánh vòng rất xa và ngược lại cũng vậy, kẹt xe thì phải tính bằng giờ" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây và Bình Phú

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú để vận động bầu cử

Bí thư Thành ủy TPHCM sẽ trực tiếp khảo sát khu Mả Lạng, khu chợ Gà Gạo

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ vấn đề liên quan đến khu Mả Lạng, khu chợ Gà Gạo là việc ông đau đáu

nhà ở thương mại đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri Bí thư Thành ủy TPHCM TPHCM Bí thư Trần Lưu Quang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo