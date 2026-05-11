Cử tri TPHCM kiến nghị mạnh tay với thực phẩm bẩn, tháo gỡ quy hoạch treo

Sáng 11-5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhất và Tân Sơn Hòa, sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại UBND phường Phú Nhuận, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại trụ sở các phường trên.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri tập trung vào các vấn đề đang được dư luận quan tâm như thực phẩm bẩn trong trường học, chuyển đổi số, quy hoạch treo và áp lực chi phí sinh hoạt.

Lo ngại thực phẩm bẩn vào trường học

Cử tri Vũ Như Mạnh (khu phố 9, phường Phú Nhuận) cho rằng thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngộ độc thực phẩm, phát hiện thực phẩm không bảo đảm chất lượng len lỏi vào trường học, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh và khiến phụ huynh lo lắng.

Theo cử tri, bữa ăn bán trú không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn tác động đến sự phát triển thể chất, tinh thần của học sinh. Vì vậy, Quốc hội và các cơ quan chức năng cần hoàn thiện khung pháp lý, quy định rõ trách nhiệm trong từng khâu của chuỗi cung ứng thực phẩm từ sản xuất, vận chuyển đến chế biến.

Từ đó, cử tri kiến nghị tăng mức xử phạt, kể cả xem xét xử lý hình sự đối với các hành vi cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học.

Đồng quan điểm, cử tri Nguyễn Hồng Thu (khu phố 28, phường Cầu Kiệu) cho rằng nỗi lo về an toàn thực phẩm hiện nay lớn không kém tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Cử tri đề nghị có những giải pháp quyết liệt hơn để người dân yên tâm về chất lượng thực phẩm hằng ngày.

Kiến nghị đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính

Nhiều cử tri cũng phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính và quá trình chuyển đổi số.

Cử tri Cao Kim Mỹ (khu phố 6, phường Phú Nhuận) kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương; có chế tài xử lý trách nhiệm đối với đơn vị chậm kết nối dữ liệu dùng chung, gây phiền hà cho người dân.

Theo cử tri, trước khi số hóa cần tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, thuận tiện. Dịch vụ công trực tuyến phải dễ sử dụng như các ứng dụng ngân hàng hoặc gọi xe công nghệ, đồng thời cần có cơ chế đánh giá mức độ hài lòng của người dân ngay trên hệ thống để làm cơ sở đánh giá cán bộ, công chức.

Cử tri cũng đề nghị hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tăng đầu tư cho an ninh mạng nhằm tạo niềm tin cho người dân khi sử dụng các nền tảng số của Nhà nước.

Liên quan công tác chuyển đổi số ở cơ sở, cử tri Nguyễn Hồng Thu cho biết hiện nay nhiều hoạt động tại khu phố, chi bộ đã được số hóa như sử dụng VNeID mức độ 2, sổ tay điện tử, đóng đảng phí trực tuyến... Tuy nhiên, lực lượng cán bộ khu phố phần lớn lớn tuổi, còn hạn chế về công nghệ, trong khi mức phụ cấp thấp nên khó thu hút người trẻ tham gia.

Cử tri kiến nghị nâng mức phụ cấp cho các chức danh ở khu phố nhằm thu hút lực lượng có trình độ công nghệ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tình hình mới.

Mong sớm tháo gỡ quy hoạch treo, phát triển nhà ở xã hội

Cử tri Trần Thanh Sơn (khu phố 20, phường Tân Định) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm như đường vành đai, metro, cao tốc kết nối TPHCM với vùng Đông Nam Bộ.

Theo cử tri, cần sớm xử lý dứt điểm tình trạng quy hoạch "treo", dự án "treo" kéo dài nhiều năm gây ảnh hưởng quyền lợi, đời sống và sinh kế của người dân.

Liên quan thị trường bất động sản, cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ vốn vay, quỹ đất và tháo gỡ thủ tục pháp lý để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động; đồng thời tăng cường kiểm soát đầu cơ, góp phần bình ổn giá nhà đất.

Cử tri Nguyễn Hồng Thu cũng kiến nghị TPHCM tổng rà soát các quy hoạch hẻm có lộ giới treo kéo dài hàng chục năm. Theo cử tri, nhiều quy hoạch không còn phù hợp nhưng vẫn tồn tại, gây khó khăn cho người dân trong sửa chữa, mua bán nhà đất.

Quan tâm giáo dục, đời sống và an sinh xã hội Cử tri Phan Thị Phụng (khu phố 14, phường Phú Nhuận) kiến nghị ngành giáo dục quy định trần sĩ số lớp học phù hợp theo từng cấp học, từng khu vực để nâng cao chất lượng dạy và học. Theo cử tri, lớp học phổ thông nên duy trì từ 32-35 học sinh; các trường quy mô lớn hoặc chất lượng cao tối đa 45 học sinh/lớp. Ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, đại diện Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6, thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI Cử tri cũng phản ánh tình trạng giá cả hàng hóa tăng nhanh hơn mức điều chỉnh lương cơ sở và lương hưu, khiến đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, cần có giải pháp bình ổn giá hiệu quả hơn để mức tăng thu nhập theo kịp chi phí sinh hoạt. Trong khi đó, cử tri Trần Thị Tuyết (khu phố 20, phường Phú Nhuận) kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội trong các lĩnh vực nhà ở, giáo dục, y tế và việc làm; mở rộng chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học sinh khó khăn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng chăm lo đối với người có công, gia đình chính sách.



