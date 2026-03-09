Bí thư tỉnh Khánh Hòa cam kết gì với cử tri?

Ngày 9-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Trong đó, ông Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã đưa ra nhiều cam kết trong chương trình hành động của mình.

Trong chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện phương châm "gần dân, sát dân, trách nhiệm và quyết liệt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội" của địa phương cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trong chương trình hành động của mình cam kết gần dân, quyết liệt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Theo ông Thành, việc được hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Khánh Hòa là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Với nền tảng chuyên môn là tiến sĩ Kinh tế, cùng hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và kinh nghiệm lãnh đạo địa phương, ông mong muốn có điều kiện đóng góp nhiều hơn vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách, đầu tư và đất đai.

Trong chương trình hành động, ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông cam kết sẽ "gần dân, sát dân", duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tổ chức tiếp xúc định kỳ, thiết lập nhiều kênh thông tin để lắng nghe và tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Ông cam kết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri sẽ được phản ánh trung thực, kịp thời tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Cử tri Khánh Hòa đề đạt các nguyện vọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân

Bên cạnh đó, ông Nghiêm Xuân Thành cũng xác định sẽ tích cực tham gia vào quá trình xây dựng thể chế và chính sách quốc gia.

Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, ông sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đóng góp ý kiến đối với các dự án luật, đặc biệt là những chính sách liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Theo ông, hệ thống pháp luật cần tiếp tục được hoàn thiện để tháo gỡ các "điểm nghẽn", tạo động lực cho phát triển bền vững.

Bí thư Nghiêm Xuân Thành cũng nhấn mạnh về trách nhiệm và quyết liệt trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết sẽ tận dụng vai trò đại biểu Quốc hội để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của địa phương. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là tranh thủ nguồn lực từ Trung ương nhằm đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông và các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh tại địa phương.

Ông Thành cũng định hướng phát triển Khánh Hòa theo hướng bền vững, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp, năng lượng xanh – sạch, du lịch chất lượng cao, phát triển đô thị thông minh và nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Những lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Bí thư Nghiêm Xuân Thành

Song song với phát triển kinh tế, chương trình hành động của ông còn nhấn mạnh việc chăm lo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo đó, ông sẽ kiến nghị các chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu với chất lượng ngày càng tốt hơn. Công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Đồng thời, ông cam kết tăng cường giám sát, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và bộ máy chính quyền các cấp.

Bí thư Nghiêm Xuân Thành đặt mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, mục tiêu lâu dài là góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về phát triển Khánh Hòa, đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước, nơi người dân có mức sống cao, môi trường sống an toàn, văn minh và hạnh phúc.

Ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định người đại biểu Quốc hội trước hết phải trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm và luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người cán bộ. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri để có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Khánh Hòa và đất nước trong thời gian tới.