Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, tham dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Dự Phiên khai mạc có 396 đại biểu chính thức đại diện gần 74.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó có 56 đại biểu đương nhiên, 340 đại biểu chỉ định.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy và 4 phó bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 - được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chỉ định ông Hồ Xuân Trường - Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 - làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 - giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hiện ông Toàn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và được giới thiệu đảm nhiệm chức danh này nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Nguyễn Khắc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa - giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Bí thư cũng chỉ định ông Lâm Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa - giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.







