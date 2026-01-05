Khoa học - công nghệ được xác định là "chìa khóa then chốt" để Khánh Hòa bứt phá

Ngày 5-1, tại phường Nha Trang, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Khoa học, công nghệ (KH-CN) và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại".

Chủ trì hội thảo có các ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Dương Trung Ý - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản...

Hội thảo có sự tham dự của gần 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp tổ chức

Hội thảo đã tiếp nhận gần 80 tham luận công phu, giàu hàm lượng khoa học và thực tiễn. Nhiều ý kiến thống nhất nhận định: KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là động lực cốt lõi, mang tính quyết định để Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Phát biểu tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh quan điểm của Đảng tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu, là động lực chủ yếu để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đối với Khánh Hòa, phát triển không thể tiếp tục dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, lao động giản đơn mà phải dựa trên tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Nhiều tham luận đánh giá, những năm gần đây, GRDP của Khánh Hòa duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng dịch vụ – công nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Nam Trung Bộ.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" như: đầu tư cho KH-CN chưa tương xứng, cơ chế triển khai nhiệm vụ khoa học còn chậm, liên kết giữa nghiên cứu – đào tạo – doanh nghiệp chưa chặt chẽ.

Các chuyên gia đóng góp các ý kiến Khánh Hòa mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội

Một nội dung được đề cập xuyên suốt là vai trò của chuyển đổi số. Theo các chuyên gia, chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà đã trở thành phương thức phát triển mới, giúp xây dựng chính quyền số hiệu quả, kinh tế số năng động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Hội thảo cũng thống nhất cao định hướng đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại của cả nước. Với lợi thế bờ biển dài, nhiều vịnh nước sâu như Vân Phong, Cam Ranh, Khánh Hòa được xác định cần chuyển mạnh từ tư duy "khai thác biển" sang "tạo giá trị từ biển", ứng dụng mạnh mẽ KH-CN, AI, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học biển để phát triển logistics, du lịch chất lượng cao, nuôi biển công nghệ cao và các ngành kinh tế biển mới.

Khánh Hòa phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Kết luận hội thảo, Ban Tổ chức nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa Nhà nước – viện, trường – doanh nghiệp; đồng thời đề xuất xây dựng diễn đàn thường niên về KH-CN và đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung Bộ – Tây Nguyên do Khánh Hòa đăng cai. Đây được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới, đưa Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.