Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương: Tạo điều kiện cho cán bộ bán chuyên trách có năng lực sau sáp nhập

Ngày 4-6, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, đã đi kiểm tra, khảo sát điều kiện cơ sở vật chất của xã An Long mới sau sáp nhập.

Xã An Long được sáp nhập từ các xã An Long, An Linh và Tân Long của huyện Phú Giáo. Dự kiến trụ sở UBND xã An Long hiện nay sẽ là trụ sở chính và là nơi làm việc của HĐND - UBND và trụ sở UBND xã An Linh là nơi làm việc của khối Đảng, đoàn thể.



Ông Nguyễn Văn Lợi chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phú Giáo

Theo lãnh đạo UBND huyện Phú Giáo, để đảm bảo cơ sở vật chất cho các xã đi vào hoạt động từ ngày 1-7, huyện đã thống nhất chủ trương để 4 xã thực hiện kế hoạch sửa chữa 3 trung tâm phục vụ hành chính công và phòng làm việc với hình thức chỉ định thầu, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30-6. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp, không làm ảnh hưởng hoạt động của đơn vị; hạn chế tối đa việc phải mua sắm mới tài sản. Trường hợp còn dôi dư thì thực hiện điều hòa giữa các đơn vị hành chính cấp cơ sở mới trong huyện, trong tỉnh hoặc xử lý theo quy định.

Tại buổi làm việc với huyện Phú Giáo, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết theo dự kiến, từ ngày 10 đến 16-6, tỉnh vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã sau khi sáp nhập để rút kinh nghiệm, trước khi đi vào hoạt động chính thức.

Về tiêu chí để hợp đồng trở lại đối với cán bộ bán chuyên trách (đã được giải quyết chế độ, nghỉ công tác theo quy định của Trung ương), ông Nguyễn Văn Lợi cho hay sẽ căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể nhằm xem xét ký hợp đồng trở lại với những người có trình độ, năng lực..., giúp họ có cơ hội cống hiến, phục vụ dân.

Theo ông Lợi, Ban Thường vụ huyện ủy các huyện có trách nhiệm tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương quyết định về công tác nhân sự. Ông Lợi cũng yêu cầu các cán bộ, công chức, lãnh đạo, cán bộ được hợp đồng trở lại phải gần dân, sát dân, nêu cao tinh thần phục vụ dân.

Sau khi sắp xếp, toàn huyện Phú Giáo có 4 xã : Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành và An Long với tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 377 người. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể 143 người và khối chính quyền 234 người; dự kiến bố trí công an, quân sự xã 272 người.