Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - đã dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị, tri ân những chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị- Ảnh 1.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị

Sáng 13-9, trong chuyến công tác tại Quảng Trị, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai do Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vũ Hồng Văn dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Tham dự cùng đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang, lãnh đạo các sở ngành và Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tại Thành Cổ Quảng Trị, các đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của hàng nghìn chiến sĩ và đồng bào trong 81 ngày đêm khốc liệt năm 1972 để bảo vệ thị xã Quảng Trị. Nhiều người ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, máu của họ đã hòa vào đất mẹ để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị- Ảnh 2.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tiếp đó, đoàn công tác đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thực hiện nghi thức thỉnh chuông, mặc niệm, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cùng đoàn công tác nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, quyết tâm chung sức xây dựng quê hương, đất nước phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị- Ảnh 3.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị- Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị- Ảnh 5.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị- Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị- Ảnh 7.

Đại biểu tỉnh Đồng Nai dâng hương phần mộ liệt sĩ

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị- Ảnh 8.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị- Ảnh 9.

Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo Quảng Trị dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tin liên quan

Bộ phim "lấy nước mắt hàng triệu người" sẽ chiếu miễn phí ở Quảng Trị

Bộ phim "lấy nước mắt hàng triệu người" sẽ chiếu miễn phí ở Quảng Trị

(NLĐO) - Bộ phim "Mưa đỏ" sẽ được chiếu miễn phí tại Quảng Trị đầu tháng 9, nhằm tri ân anh hùng liệt sĩ và phục vụ người dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn.

Sau phim Mưa đỏ, cùng ngắm Thành cổ Quảng Trị trong sắc xanh cỏ non

(NLĐO) - Sau khi bộ phim Mưa đỏ khởi chiếu, rất nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ tìm đến Thành cổ Quảng Trị để tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Cựu binh chiến trường Thành cổ Quảng Trị xúc động xem tổng hợp luyện diễu binh đại lễ A80

(NLĐO)- Từ Quảng Ninh đến Hà Nội, cựu binh Lê Hồng Tư có mặt từ sớm trên đường Nguyễn Thái Học để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn Thành cổ Quảng Trị Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tri ân liệt sĩ Quảng Trị dâng hương tưởng niệm Đồng Nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo