Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị

Sáng 13-9, trong chuyến công tác tại Quảng Trị, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai do Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vũ Hồng Văn dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Tham dự cùng đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang, lãnh đạo các sở ngành và Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tại Thành Cổ Quảng Trị, các đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của hàng nghìn chiến sĩ và đồng bào trong 81 ngày đêm khốc liệt năm 1972 để bảo vệ thị xã Quảng Trị. Nhiều người ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, máu của họ đã hòa vào đất mẹ để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tiếp đó, đoàn công tác đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thực hiện nghi thức thỉnh chuông, mặc niệm, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cùng đoàn công tác nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, quyết tâm chung sức xây dựng quê hương, đất nước phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ

Đại biểu tỉnh Đồng Nai dâng hương phần mộ liệt sĩ

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ