Cựu binh chiến trường Thành cổ Quảng Trị xúc động xem tổng hợp luyện diễu binh đại lễ A80

Cựu binh Lê Hồng Tư năm nay đã 85 tuổi (hiện sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh), có mặt tại đường NguyễnThái Học (TP Hà Nội) chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành với tâm trạng háo hức của một người lính từng chiến đấu ở Thành Cổ Quảng Trị năm xưa.

Cựu binh Lê Hồng Tư cùng các bạn trẻ chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Minh Chiến

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Hồng Tư, mang quân hàm Trung tá khi về hưu năm 1996, cho biết ông thuộc biên chế Đơn vị K8 (còn gọi là Tiểu đoàn 8), Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.

Ông từng tham gia cuộc chiến đấu 81 ngày đêm năm 1972 bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Sau đó, ông tiếp tục tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới phía Bắc.

Năm nay, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, không khí hào hùng khiến ông bồi hồi, xúc động nhớ lại những ngày chiến đấu ác liệt tại chiến trường năm xưa.

"Để có được những ngày tháng hòa bình như hiện nay, biết bao lớp cán bộ, chiến sĩ, trong đó có đồng đội của chúng tôi đã nằm lại chiến đường đầy bom đạn. Cuộc diễu binh, diễu hành sẽ nhắc nhở tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, về những cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cha anh để có được độc lập, tự do"- Trung tá Lê Hồng Tư nhấn mạnh.

Chứng kiến không khí người dân chờ đợi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, ông Tư xúc động khi thấy khắp các ngả đường đều chật kín người, ai cũng háo hức chờ đợi để được xem các khối diễu binh, diễu hành.

Không khí rộn ràng trên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Minh Chiến

Mặc dù 20 giờ mới bắt đầu buổi tổng hợp luyện lần 2 nhưng từ trưa ngày 24-8, hàng ngàn người dân đã đổ về các tuyến đường gần Quảng trường Ba Đình để chờ theo dõi các khối diễu bình, diễu hành. Bất chấp thời tiết không thuận lợi, đang nắng chang chang rồi lại mưa nhưng hàng ngàn người dân vẫn háo hức giữ nguyên vị trí để đón xem diễu binh, diễu hành đại lễ A80.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học hướng về Văn Duẩn, hai bên đường đều không còn một chỗ trống nào. Một sắc đỏ phủ kín hai bên đường, với cờ Tổ quốc tung bay phấp phới.

Nhóm bạn trẻ đến từ rất sớm để "giữ chỗ" chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên đường Nguyễn Thái Học

Hình ảnh rất đẹp được tạo nên bởi đông đảo người dân

Rất đông người dân hòa vào không khí vui tươi, rộn ràng với những bài hát, lời ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương, đất nước, về thế hệ trẻ.

Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, sau buổi tổng hợp luyện tối nay, đến tối ngày 27-8 sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành và sáng 30-8 sẽ là buổi tổng duyệt cấp Nhà nước, trước khi diễn ra buổi lễ chính thức vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.