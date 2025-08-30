HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Bộ phim "lấy nước mắt hàng triệu người" sẽ chiếu miễn phí ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bộ phim "Mưa đỏ" sẽ được chiếu miễn phí tại Quảng Trị đầu tháng 9, nhằm tri ân anh hùng liệt sĩ và phục vụ người dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn.

Bộ phim "lấy nước mắt hàng triệu người" sẽ chiếu miễn phí ở Quảng Trị - Ảnh 1.

"Mưa đỏ" sẽ được công chiếu vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 4-9, tại Thành cổ Quảng Trị - Ảnh Duy Hùng

Ngày 30-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết sẽ phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức nhiều suất chiếu miễn phí phim Mưa đỏ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và Nhân dân đã đồng hành, hỗ trợ quá trình sản xuất bộ phim.

Trước đó, ngày 28-8, Điện ảnh Quân đội nhân dân thuộc Tổng Cục chính trị, Bộ Quốc phòng có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị về việc chiếu phim tri ân, tuyên truyền phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ" ở Quảng Trị.

Bộ phim "lấy nước mắt hàng triệu người" sẽ chiếu miễn phí ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Thành cổ Quảng Trị nhìn từ trên cao

Bộ phim "lấy nước mắt hàng triệu người" sẽ chiếu miễn phí ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Hình ảnh trong phim "Mưa đỏ"

Theo kế hoạch, "Mưa đỏ" sẽ được công chiếu vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 4-9, tại Thành cổ Quảng Trị. Vào ngày 5-9, "Mưa đỏ" tiếp tục được chiếu miễn phí vào lúc 9 giờ 30 phút và 13 giờ 30 phút tại rạp Rio CINEMAS, Vincom Plaza Đông Hà để phục vụ Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn.

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ có buổi chiếu dành riêng cho lãnh đạo, cán bộ các ban ngành tỉnh vào tối 5-9 hoặc sáng 6-9 tại hội trường, nhà văn hóa tỉnh ở TP Đồng Hới.

Điện ảnh Quân đội sẽ cử tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo, ê kíp làm phim phối hợp triển khai. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị chịu trách nhiệm bảo đảm kỹ thuật, hậu cần và an ninh để các buổi chiếu diễn ra an toàn, chu đáo.

Tính đến ngày 29-8, "Mưa đỏ"đã vượt mốc 200 tỉ đồng, là phim Việt đề tài chiến tranh có doanh thu cao kỷ lục từ trước đến nay.

"Mưa đỏ" lấy đi nước mắt hàng triệu người

Bộ phim "Mưa đỏ" là bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền - do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, thời lượng 124 phút, đã để lại nhiều xúc động mạnh mẽ cho người xem bởi câu chuyện bi tráng về sự hy sinh của các chiến sĩ tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Ra mắt trong dịp kỷ niệm 53 năm giải phóng Quảng Trị, "Mưa đỏ" khắc họa hình ảnh những người lính trẻ dũng cảm ngã xuống trong 81 ngày đêm khốc liệt. Từng thước phim tái hiện bối cảnh bom đạn ác liệt, xen lẫn là tình đồng chí, đồng đội, tình yêu và khát vọng hòa bình.

Không ít khán giả chia sẻ đã bật khóc khi chứng kiến cảnh ra đi của những người lính tuổi mười tám, đôi mươi, để lại sau lưng bao ước mơ dang dở. Bộ phim không chỉ là tác phẩm điện ảnh, mà còn là lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.


Quảng Trị Mưa đỏ chiếu phim miễn phí Thành cổ Quảng Trị Phim Mưa đỏ Điện ảnh Quân đội nhân dân Rio Cinemas Đông Hà
