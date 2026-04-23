Kinh tế

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai chỉ đạo "nóng" về thị trường bất động sản

Đức Anh

(NLĐO) - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu thu hồi các dự án chậm tiến độ, chấn chỉnh thị trường bất động sản.

Ngày 23-4, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai chỉ đạo "nóng" về thị trường bất động sản - Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo. Ảnh: Quang Tấn

Theo Sở Xây dựng Gia Lai, từ năm 2025 đến nay, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý thị trường bất động sản, đẩy mạnh phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội. 

Thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể, giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ đầu tư xuống còn 60 ngày đối với dự án ngoài khu công nghiệp và 38 ngày trong khu công nghiệp.

Thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi, nguồn cung tập trung vào phân khúc nhà ở xã hội và đất nền phục vụ nhu cầu ở thực. 

Toàn tỉnh có 16 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng diện tích hơn 1.000 ha, tổng vốn khoảng 57.500 tỉ đồng; ghi nhận hơn 63.800 giao dịch với giá trị gần 24.000 tỉ đồng.

Chương trình phát triển nhà ở xã hội đạt kết quả tích cực khi đã triển khai 16.713 căn, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu được giao đến năm 2030. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại như tiến độ một số dự án chậm, giá nhà ở còn cao, việc tiếp cận tín dụng ưu đãi gặp khó khăn.

Tại cuộc họp, các địa phương, đơn vị nêu vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, nguồn vốn tín dụng và năng lực của một số chủ đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án, kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai; đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kiểm soát chặt tình trạng phân lô bán nền và quản lý nghiêm đối tượng mua nhà ở xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai chỉ đạo "nóng" về thị trường bất động sản - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp, ngành tập trung phát triển nhà ở phù hợp quy hoạch, gắn với hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội trong năm 2026, phấn đấu vượt chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công khai, minh bạch thông tin thị trường; kiểm soát chặt giá đất, vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, "thổi giá", môi giới trái phép, góp phần ổn định và phát triển thị trường bất động sản lành mạnh.

Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Cát Trinh hơn 2.554 tỉ đồng

Gia Lai mạnh tay chặn gom đất trái phép quanh dự án năng lượng

Gia Lai đưa 200 ha đất tại Pleiku ra đấu giá, khởi điểm hơn 2.247 tỉ đồng

