HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Gia Lai mạnh tay chặn gom đất trái phép quanh dự án năng lượng

Đức Anh

(NLĐO) – UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu ngăn chặn tình trạng mua bán, gom đất trái phép tại các khu vực quy hoạch dự án năng lượng.

Ngày 29-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo lực lượng công an và chính quyền địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng mua bán, chuyển nhượng, gom đất trái quy định tại các khu vực đã được quy hoạch thực hiện dự án năng lượng.

Gia Lai siết chặt quản lý, chặn gom đất trái phép quanh dự án năng lượng - Ảnh 1.

Nơi dự kiến triển khai dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu ở Gia lai

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện thông tin về việc mua bán, chuyển nhượng, gom đất tại một số khu vực quy hoạch các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, điện mặt trời.
Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ đất đai, phát sinh tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện đông người, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án theo quy hoạch được phê duyệt.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đất theo tin đồn hoặc thông tin không chính thức.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tự ý phân lô, tách thửa, mua bán, chuyển nhượng đất không đúng quy định pháp luật tại các khu vực quy hoạch dự án năng lượng. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, địa phương phải kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tăng cường nắm tình hình, theo dõi, xác minh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi tung tin sai sự thật, lừa đảo, gây mất an ninh trật tự tại các khu vực quy hoạch dự án năng lượng.

Hiện trên địa bàn tỉnh tỉnh Gia Lai có 13 dự án năng lượng tái tạo đang triển khai với tổng công suất hơn 1.270 MW. Ngoài ra, địa phương đã chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án năng lượng tái tạo để tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư trong thời gian tới.

Tin liên quan

Gia Lai sắp có thêm khu công nghiệp 300 ha

Gia Lai sắp có thêm khu công nghiệp 300 ha

(NLĐO) - Khu công nghiệp Tây Giang rộng 300 ha, vốn đầu tư gần 1.800 tỉ đồng, vừa được Gia Lai phê duyệt, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư mới.

Gia Lai đưa 200 ha đất tại Pleiku ra đấu giá, khởi điểm hơn 2.247 tỉ đồng

(NLĐO) - Dự án khu đô thị CK54 tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai sắp được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất với mức giá khởi điểm hơn 2.247 tỉ đồng.

Vì sao Gia Lai đề xuất chấm dứt dự án nghỉ dưỡng gần 1.800 tỉ đồng?

(NLĐO) - Sau nhiều năm triển khai cầm chừng, dự án Phương Mai Bay Resort bên bờ biển Gia Lai đang được đề xuất chấm dứt hoạt động.

Năng lượng tái tạo chính quyền địa phương dấu hiệu vi phạm Chủ tịch UBND tỉnh điện mặt trời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo