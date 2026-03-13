Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Cát Trinh hơn 2.554 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Cát Trinh hơn 2.554 tỉ đồng

Đức Anh

(NLĐO) - Dự án Khu công nghiệp (KCN) Cát Trinh quy mô khoảng 368,1 ha, tổng vốn hơn 2.554 tỉ đồng, được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư

Ngày 13-3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cát Trinh với tổng vốn hơn 2.554 tỉ đồng.

Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Cát Trinh hơn 2.554 tỉ đồng - Ảnh 1.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cát Trinh.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội. Dự án được triển khai tại xã Phù Cát, với mục tiêu xây dựng KCN đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội của địa phương.

KCN Cát Trinh có diện tích dự kiến khoảng 368,1 ha. Các hạng mục đầu tư chính gồm san nền; xây dựng hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống cấp điện, cấp nước; hệ thống thoát nước mưa và nước thải; hệ thống viễn thông, chiếu sáng; cây xanh và các công trình phòng cháy chữa cháy.

Sau khi hoàn thành, KCN sẽ cung cấp quỹ đất công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng để cho thuê, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và quản lý doanh nghiệp trong KCN.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 2.554 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 383,1 tỉ đồng, phần còn lại khoảng 2.170,9 tỉ đồng được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ khi có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, dự án dự kiến đi vào khai thác và vận hành từ quý I-2030.

KCN Cát Trinh được định hướng phát triển theo mô hình KCN đa ngành, thu hút các lĩnh vực sản xuất phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.

Tin liên quan

Gia Lai công bố chuỗi hoạt động Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

Gia Lai công bố chuỗi hoạt động Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

(NLĐO) - Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế.

Gia Lai thí điểm dịch vụ trò chơi trên biển phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026

(NLĐO) - Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai sẽ thí điểm mô hình vui chơi trên biển bằng nhà phao nổi, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch và thu hút du khách.

Doanh thu 900 tỉ đồng trong dịp Tết, du lịch Gia Lai khởi sắc đầu năm

(NLĐO) - Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Gia Lai đón 848.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 900 tỉ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái

kinh tế - xã hội Dự án đầu tư xây dựng nhà đầu tư khu công nghiệp hạ tầng kỹ thuật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo