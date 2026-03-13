Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Cát Trinh hơn 2.554 tỉ đồng

Ngày 13-3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cát Trinh với tổng vốn hơn 2.554 tỉ đồng.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cát Trinh.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội. Dự án được triển khai tại xã Phù Cát, với mục tiêu xây dựng KCN đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội của địa phương.

KCN Cát Trinh có diện tích dự kiến khoảng 368,1 ha. Các hạng mục đầu tư chính gồm san nền; xây dựng hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống cấp điện, cấp nước; hệ thống thoát nước mưa và nước thải; hệ thống viễn thông, chiếu sáng; cây xanh và các công trình phòng cháy chữa cháy.

Sau khi hoàn thành, KCN sẽ cung cấp quỹ đất công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng để cho thuê, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và quản lý doanh nghiệp trong KCN.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 2.554 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 383,1 tỉ đồng, phần còn lại khoảng 2.170,9 tỉ đồng được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ khi có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, dự án dự kiến đi vào khai thác và vận hành từ quý I-2030.

KCN Cát Trinh được định hướng phát triển theo mô hình KCN đa ngành, thu hút các lĩnh vực sản xuất phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.