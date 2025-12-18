HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Đức Anh

(NLĐO) – Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc.

Sáng 18-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - Ảnh 1.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng (bên phải) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đánh giá cao hơn 40 năm công tác, cống hiến của ông Thái Đại Ngọc trong quân đội; khẳng định ông luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị được giao.

Bày tỏ niềm vinh dự khi đón nhận phần thưởng cao quý, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng; luôn cầu thị, sâu sát cơ sở, gần gũi và lắng nghe nhân dân; nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên; cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới và sáng tạo; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của tỉnh; quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Tin liên quan

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tình hình, thăm hỏi người dân vùng lũ ở Gia Lai

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tình hình, thăm hỏi người dân vùng lũ ở Gia Lai

(NLĐO) - Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn đồng hành với nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Lương tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

(NLĐO) - Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương tái cử ông Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch.

Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định điều động 4 phó trưởng phòng

(NLĐO) – Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 4 phó trưởng phòng nghiệp vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Lãnh đạo Đảng Quân đội nhân dân Việt Nam Quân ủy trung ương bảo vệ tổ quốc
