Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng 18-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng (bên phải) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đánh giá cao hơn 40 năm công tác, cống hiến của ông Thái Đại Ngọc trong quân đội; khẳng định ông luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị được giao.

Bày tỏ niềm vinh dự khi đón nhận phần thưởng cao quý, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng; luôn cầu thị, sâu sát cơ sở, gần gũi và lắng nghe nhân dân; nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên; cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới và sáng tạo; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của tỉnh; quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.