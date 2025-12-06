HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Ngọc Lương tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương tái cử ông Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch.

Sáng 4-12, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc với sự tham dự và chỉ đạo của ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Lương tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, tạo khí thế mới và củng cố niềm tin của nhân dân vào những mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. 

Đại hội tiến hành đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước, rút kinh nghiệm và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030 theo tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới.

Báo cáo tại đại hội cho thấy hệ thống Mặt trận các cấp đã nhanh chóng ổn định sau sáp nhập, kiện toàn tổ chức tại 135 xã, phường và thành lập 10 ban tham mưu cấp tỉnh. Chỉ sau 5 tháng vận hành mô hình mới, bộ máy hoạt động thông suốt, không gián đoạn nhiệm vụ chính trị. Nhiều phong trào, cuộc vận động đạt kết quả nổi bật, đặc biệt mục tiêu xóa 12.520 căn nhà tạm, dột nát dự kiến hoàn thành vào năm 2025 đã được tỉnh hoàn thành sớm nhờ sự chung sức của người dân và các nguồn lực xã hội.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục lan tỏa, cùng với chương trình thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số góp phần giảm hơn 13.000 hộ nghèo toàn tỉnh.

Chỉ đạo tại sự kiện, ông Hoàng Công Thủy đề nghị Uỷ ban MTTQ các cấp tiếp tục lấy nhân dân làm trung tâm và động lực của đổi mới; chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất; phát huy trí tuệ, nguồn lực của nhân dân để đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Ông Nguyễn Ngọc Lương tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Lương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương 134 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc. Ông Nguyễn Ngọc Lương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trần Minh Sơn giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao biển tượng trưng hỗ trợ 30 tỉ đồng giúp người dân Gia Lai khắc phục thiệt hại do mưa bão.

Tin liên quan

Gia Lai có tân Bí thư Tỉnh ủy

Gia Lai có tân Bí thư Tỉnh ủy

(NLĐO) - Thượng tướng Thái Đại Ngọc được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hồ Quốc Dũng bàn giao công việc Bí thư Gia Lai để ra Trung ương

(NLĐO) – Sau hai nhiệm kỳ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định rồi Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng được giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Thái Thanh Bình tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

(NLĐO) - Ông Thái Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025, được chỉ định tiếp tục giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ 2025-2030

xây dựng nông thôn mới đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ đồng bào dân tộc thiểu số Phó Bí thư Tỉnh ủy
    Thông báo