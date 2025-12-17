Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định điều động 4 phó trưởng phòng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định điều động 4 phó trưởng phòng

Đức Anh

(NLĐO) – Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 4 phó trưởng phòng nghiệp vụ.

Chiều 17-12, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai - chủ trì buổi lễ.

Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định điều động 4 phó trưởng phòng - Ảnh 1.

Bốn phó trưởng phòng nghiệp vụ được lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng

Tại buổi lễ, thượng tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Gia Lai, công bố các quyết định điều động cán bộ.

Theo đó, điều động trung tá Lê Nguyễn Duy Tuân, Phó trưởng Phòng Thanh tra (PX05), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh điều tra (PA09); điều động thượng tá Đinh Văn Sơn, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), đến giữ chức vụ Phó trưởng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01); điều động thượng tá Huỳnh Thanh Thủy, Phó trưởng phòng PA09, đến giữ chức vụ Phó trưởng phòng PX05; điều động thượng tá Lương Văn Toàn, Phó trưởng PC01, đến giữ chức vụ Phó trưởng phòng PA05. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17-12.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định việc điều động lần này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với đội ngũ cán bộ được quy hoạch, đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn công tác.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn yêu cầu các cán bộ được điều động nhanh chóng ổn định công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Công an Gia Lai làm việc với 11 cá nhân đăng tin sai sự thật về mưa lũ

Công an Gia Lai làm việc với 11 cá nhân đăng tin sai sự thật về mưa lũ

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với 11 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về mưa lũ, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác cứu hộ.

Cận cảnh Công an Gia Lai căng mình di dời dân trước bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) – Trước giờ bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Công an Gia Lai vào cuộc vụ đốt tài liệu tại trụ sở UBND xã Phước Mỹ cũ

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai đang vào cuộc vụ đốt hàng loạt tài liệu tại trụ sở UBND xã Phước Mỹ cũ chỉ ít ngày trước khi sáp nhập hành chính.

cơ quan Cảnh sát điều tra công tác cán bộ giám đốc công an tỉnh đội ngũ cán bộ giữ chức vụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo