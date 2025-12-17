Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định điều động 4 phó trưởng phòng

Chiều 17-12, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai - chủ trì buổi lễ.

Bốn phó trưởng phòng nghiệp vụ được lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng

Tại buổi lễ, thượng tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Gia Lai, công bố các quyết định điều động cán bộ.

Theo đó, điều động trung tá Lê Nguyễn Duy Tuân, Phó trưởng Phòng Thanh tra (PX05), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh điều tra (PA09); điều động thượng tá Đinh Văn Sơn, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), đến giữ chức vụ Phó trưởng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01); điều động thượng tá Huỳnh Thanh Thủy, Phó trưởng phòng PA09, đến giữ chức vụ Phó trưởng phòng PX05; điều động thượng tá Lương Văn Toàn, Phó trưởng PC01, đến giữ chức vụ Phó trưởng phòng PA05. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17-12.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định việc điều động lần này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với đội ngũ cán bộ được quy hoạch, đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn công tác.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn yêu cầu các cán bộ được điều động nhanh chóng ổn định công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.