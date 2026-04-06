Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên làm Tổng kiểm toán Nhà nước

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê xã Thư Lâm, TP Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (từ 6-2021); đại biểu Quốc hội Khóa XVI.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa được Quốc hội bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước hôm 6-4-2026

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tài chính-Ngân hàng; Thạc sĩ Quản lý chính sách Kinh tế; Đại học chuyên ngành Kinh tế.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa có nhiều năm công tác ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và trải qua nhiều chức vụ: Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Phó chánh thanh tra; Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Năm 2016, ông làm Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, sau đó giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương. Đầu năm 2019, ông làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tháng 1-2021 ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Tháng 6-2021, Bộ Chính trị quyết định phân công, điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 1-7-2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 3-10-2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 22-1-2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tháng 3-2026, ông Nguyễn Hữu Nghĩa là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 6-4-2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.