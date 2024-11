Bí thư Tỉnh ủy Long An kiểm tra công tác tổ chức một sự kiện lớn

Ngày 27-11, ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - đã đến kiểm tra thực tế công tác tổ chức chuẩn bị khai mạc Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 tại quảng trường thành phố Tân An, khu đô thị Trung tâm Hành chính chính tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Long An và Giám đốc Công an tỉnh trao đổi tại buổi kiểm tra thực tế

Tham gia cùng đoàn có 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Minh Lâm và ông Phạm Tấn Hòa. Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan cũng tham gia cùng đoàn.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực quảng trường sân khấu, địa điểm diễn ra lễ khai mạc vào tối 28-11. Tại nơi đến kiểm tra, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy về tình hình chuẩn bị tổ chức cho sự kiện Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được nhấn mạnh rằng đây là sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2024, có sự tham gia của nhiều đại biểu ngoại giao. Do vậy, công tác đón tiếp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Các lực lượng an ninh trật tự phải có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ; khảo sát kỹ và có các phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong sự kiện; bố trí các điểm giữ xe; phân luồng giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường; các đơn vị tăng cường công tác truyền thông và triển khai công tác chuẩn bị đón tiếp đảm bảo chu đáo; đảm bảo mọi công việc chuẩn bị cho Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp, lưu dấu ấn đẹp về đất và người Long An.

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện giao thông thông suốt, đảm bảo mỹ quan đô thị, không để ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024, thành phố Tân An đã có kế hoạch bố trí khu vực giữ xe tại 4 điểm, gồm:

- Điểm giữ xe ô tô cho đại biểu sẽ nằm cạnh sân khấu nơi diễn ra sự kiện.

- Điểm giữ xe mô tô sẽ sử dụng một phần mặt đường và khu đất trống tại cuối đường phân khu Nam khu Đồng Tâm (cuối đường số 5 - Phân khu Nam giao với đường số 17 Khu Dân cư Đồng Tâm).

- Điểm giữ xe mô tô - sử dụng lề đường và một phần lòng đường Quốc lộ 1 (đường phía trong tuyến tránh) tại khu vực AEON, ô tô Phát Tiến.

- Điểm thứ 4 giữ xe ô tô tại khu đất trống Khu Dân cư Đồng Tâm (đối diện AEON).

Cổng chào Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 đang dần hoàn thành

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực quảng trường sân khấu, địa điểm diễn ra lễ khai mạc

UBND TP Tân An cho biết sẽ tổ chức đặt biển hướng dẫn các địa điểm giữ xe, hướng xe ra và vào bãi giữ xe tại đầu đường vào các khu vực giữ xe để nhân dân và khách tham quan biết.

Tại các điểm giữ xe cho khách tham quan có bố trí bình chữa cháy, phục vụ khắc phục sự cố ngay từ ban đầu.

Bên cạnh đó, có bố trí loa phát thông báo cảnh báo để nhân dân tham quan phòng ngừa, cảnh giác với các hành vi vi phạm pháp luật của các loại đối tượng. Riêng đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và lực lượng dân phòng phòng cháy, chữa cháy cơ sở luôn nhắc nhở Nhân dân tham gia phòng ngừa, cảnh giác cao độ với các loại đối tượng lợi dụng đông người để vi phạm pháp luật.

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 chính thức khởi động vào ngày 28-11 và kết thúc vào ngày 4-12.

11 hoạt động nổi bật tại Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024

Trong khuôn khổ của Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra chuỗi hoạt động gồm: Lễ khai mạc và lễ bế mạc; Hội nghị Liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch nông sản và sản phẩm OCOP giữa Long An với TP HCM và 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL; Hội chợ thương mại, ẩm thực, du lịch Long An - Hàn Quốc; Không gian trải nghiệm du lịch Long An; Không gian trải nghiệm du lịch Long An; Không gian giao lưu văn hóa; Chương trình thể thao; Vòng hcung kết cuộc thi "Tỏa sáng tài năng sinh viên"; Lễ hội âm nhạc Hite Jinro Festival 2024 và Đêm hội truyền thống Long An.

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 là một trong những hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá văn hóa - thể thao - du lịch của tỉnh Long An; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Long An gắn với việc phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, nhân văn và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh