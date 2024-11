Đài PT-TH Long An: Hơn 45 năm đồng hành cùng khán thính giả

Trải qua chặng đường hơn 45 năm hình thành và phát triển, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An (Long An TV - LA34) có những đóng góp quan trọng, kịp thời mang nhiều giá trị thông tin, tư tưởng,… đến với khán - thính giả gần, xa.

Phối cảnh tòa nhà trung tâm Đài PT-TH Long An

Năm, tháng khó quên



Ngày 13-1-1978, UBND tỉnh Long An ký quyết định thành lập Đài Phát thanh Long An. Thành phần ban giám đốc Đài gồm: ông Trương Vĩnh Đức - Tỉnh ủy viên làm Giám đốc; ông Lê Hằng và ông Phan Văn Nhẫn là Phó Giám đốc.

Ông Ngô Hồng Hải, nguyên là phóng viên của Đài, nhớ lại: "Hồi đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên hơn 10 người, chưa qua đào tạo nghiệp vụ báo chí, cùng làm việc trong 2 căn phòng nhỏ thuộc khu Tỉnh ủy. Mọi hoạt động của Đài lúc bấy giờ, từ phương tiện đi lại đến máy móc, thiết bị đều thiếu thốn. Đời sống cán bộ, nhân viên kham khổ, lương thấp và làm báo không hưởng nhuận bút...".

Nhà báo Lê Anh Dũng, nguyên Trưởng Phòng Thời sự Đài PT-TH Long An, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Long An, kể: "Khó khăn là vậy nhưng tập thể Đài vẫn hăng hái lao vào công việc, vừa học, vừa làm; kịp thời đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước đến với người dân và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Đảng và chính quyền các cấp. Nhiều chương trình được đông đảo thính giả gần xa thường xuyên theo dõi như: Thời sự, Nông nghiệp, An ninh - quốc phòng, Khoa học - kỹ thuật, Người tốt - việc tốt, Tiếp chuyện bạn nghe đài, Ca nhạc, Cải lương,... cùng loạt tin, bài nói về trận lụt lịch sử năm 1978, cuộc chiến đấu kiên cường của quân, dân Long An để bảo vệ từng tấc đất biên giới thuộc địa bàn của tỉnh".

Năm 1982, Đài Phát thanh Long An có thêm Phòng Truyền hình với gần 10 cán bộ, nhân viên (được tách ra từ ngành văn hóa thông tin tỉnh cùng một số người mới được bổ sung), chính thức có tên gọi Đài PT-TH Long An. Hoạt động của bộ phận truyền hình là sản xuất tin, phóng sự, tài liệu gửi cộng tác Đài Truyền hình TP HCM phát sóng.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trương Văn Tiếp, nói: "Khi tỉnh có chủ trương tiến quân lấp kín Đồng Tháp Mười, Đài Long An tích cực vào cuộc, góp phần cổ vũ, động viên mọi người khai thác tiềm năng vùng đất hoang sơ, bố trí lại dân cư, thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh".

Năm 1995, Đài chính thức phát sóng truyền hình, với máy analog 5kw, kênh 34 UHF. Năm 2003, Đài khởi công xây dựng trụ sở làm việc mới. Sự thay đổi về hạ tầng - kỹ thuật giúp Đài có điều kiện tạo ra đột phá trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền. Bên cạnh những người dày dạn kinh nghiệm làm nòng cốt, Đài bổ sung hơn 50 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên qua đào tạo cơ bản, nâng tổng số cán bộ, nhân viên lên khoảng 100 người.

Về chuyên môn, Đài tăng cường thời lượng phát sóng; tổ chức thêm nhiều chuyên đề, tiết mục mới nhằm phản ánh đầy đủ hơn các chủ trương, thông tin trong đời sống xã hội: Tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những sự kiện chính trị lớn của địa phương, các kỳ đại hội Đảng, bầu cử HĐND, xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm, giảm nghèo; xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương; xây dựng cánh đồng lớn; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp;...

Song song đó, Đài phối hợp công an, quân đội, các hội, đoàn thể mở các chuyên mục: An ninh Long An, Quốc phòng toàn dân,…

Những dấu ấn

Nhiều chương trình tạo dấu ấn tốt với khán, thính giả như: Bản tin thời sự; Chuyên đề pháp luật; Nhịp cầu nhà nông, Vượt qua hiểm nghèo,...

"Thời gian qua, chương trình Vượt qua hiểm nghèo của Đài PT-TH Long An có sức lan tỏa lớn, thu hút 300-400 nhà hảo tâm hỗ trợ sau mỗi lần phát sóng. Từ năm 2006 đến nay, hàng năm, các tổ chức, cá nhân đóng góp bình quân hơn 1 tỉ đồng để giúp người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh có điều kiện vươn lên trong cuộc sống…" – ông Hồ Việt Cưng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An, cho biết.

Ông Nguyễn Chí Trãi và ông Nguyễn Văn Rìa - nông dân ở huyện Vĩnh Hưng, bộc bạch: "Tôi tâm đắc nhất là chương trình "Nhịp cầu nhà nông và Thời sự" vì thu thập được nhiều kiến thức khoa học - kỹ thuật áp dụng vào sản xuất cũng như nắm được thông tin thời sự tỉnh nhà".

Đạo diễn, kỹ thuật viên chuẩn bị thu hình. Ảnh: Trí Dũng

Nhiều phim tài liệu của đài ghi lại câu chuyện, hình ảnh những người con ưu tú của Long An đóng góp cho quê hương, đất nước, trở thành tấm gương sáng để các thế hệ mai sau học tập, phấn đấu như: Nhà giáo Nhân dân, cố Giáo sư Trần Văn Giàu; ông Nguyễn Văn Chín (còn gọi Chín Cần), cố Bí thư Tỉnh ủy; ông Bùi Văn Giao (còn gọi Tư Giao), cố Phó Chủ tịch UBND tỉnh),...

Cùng với những tin, bài biểu dương nhân tố tích cực, Đài mạnh dạn phê phán các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận như bắt giữ người trái phép, ô nhiễm môi trường, quy hoạch treo,...

Bên cạnh mảng tin tức thời sự - chính trị, Đài liên kết với Đài tỉnh Tây Ninh và đài một số tỉnh miền Tây Nam bộ tổ chức truyền hình trực tiếp nhiều chương trình văn nghệ, thu hút đông đảo khán, thính giả gần xa như: Tiếng vọng quê hương, Những dòng sông hò hẹn, Nghệ sĩ và tri âm, Biên giới khúc tình ca,... Tạo tiếng vang, được dư luận đánh giá cao có lẽ là cuộc thi Tiếng hát Truyền hình và Giọng ca cải lương truyền hình do Đài tổ chức dành cho thí sinh trong, ngoài tỉnh.

Trên lĩnh vực phát thanh, những năm gần đây, Đài nối sóng truyền thanh trực tiếp với Đài Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau thực hiện chương trình "Qua miền văn hóa", trực tiếp truyền thanh định kỳ hàng tuần chương trình văn nghệ "Giao lưu với thính giả và nghệ sĩ", "a nhạc theo yêu cầu", "Tri âm đồng điệu",...

Năm 2017, Đài PT-TH Long An có thêm trang thông tin điện tử nhằm giúp khán, thính giả dễ dàng lựa chọn các chương trình của LA34.

Chặng đường hình thành và phát triển của Đài cho đến hôm nay là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, đầu tư máy móc, thiết bị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ban giám đốc đài qua các thời kỳ.

Hiện nay, cùng các cơ quan báo chí khác chịu nhiều áp lực về nguồn kinh phí hoạt động nên để tồn tại và phát triển, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Đài PT-TH Long An tích cực tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, vận động quảng cáo từ các nhà đầu tư, tài trợ để tăng nguồn thu bảo đảm sự phát triển.

Song song đó, Đài phải nhanh chóng xây dựng, thực hiện nhiều chương trình, tiết mục mới nhằm thu hút khán, thính giả. Ðồng thời, Đài cần phát huy tốt dân chủ cơ sở, tạo môi trường lao động sáng tạo, đoàn kết, xây dựng và cống hiến, góp phần đưa Đài PT-TH Long An ngày càng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của người dân.

Từ năm 2010 đến nay, Đài PT-TH Long An liên tục giành giải thưởng tại 4 lần Liên hoan Phát thanh cấp Quốc gia như: Huy chương Vàng phim ca nhạc "Chuyện tình của dòng sông"; Huy chương Bạc cho các phim: Sống chung với lũ, Người kỹ sư không bằng, Chuyện từ vạn cấy, Chuyện người nhặt đinh, Thả nổi, Chuyện lạ ở Thuận Bình,... Đặc biệt, có những phóng sự tài liệu kết hợp ngành công an thực hiện, đoạt giải thưởng cao trong các đợt liên hoan phim truyền hình toàn quân: Những viên đạn thao trường, Má Tư Cái Đôi, Lời nguyền của lúa