Bí thư Tỉnh ủy Long An nói về "người Long An hiếu khách, nghĩa tình"

Tối 28 - 11, tại TP Tân An, tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Thể Thao – Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024, với chủ đề "Khát vọng sông Vàm".

Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc

Đến dự lễ khai mạc có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng; Trung tướng Phan Văn Việt, nguyên Chính ủy Tổng cục II, Bộ Quốc phòng; Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP HCM Shin Choong IL; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khai mạc





Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - cho biết Long An có vị trí chiến lược quan trọng trong giao thương, phát triển kinh tế và du lịch; nơi giao thoa giữa vùng Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL, giáp ranh với TP HCM, nằm trên tuyến du lịch và chuỗi đô thị quốc gia là TP HCM – TP Cần Thơ; kết nối với Vương quốc Campuchia và Cảng biển quốc tế Long An.

Long An với hơn 1,7 triệu dân, tự hào xem đó nguồn lực vô giá, là yếu tố nội lực quan trọng để phát triển, thu hút đầu tư, mời gọi khách tham quan, trải nghiệm; và là động lực vươn lên của tỉnh nhà trên con đường hội nhập và phát triển.

Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phương châm chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với ngành du lịch là "liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác toàn diện", thời gian qua, ngành du lịch Long An đã có bước chuyển mình đổi mới, xây dựng được các sản phẩm du lịch đặc trưng là "Sông Vàm Cỏ trên nền cảnh quan sinh thái Đồng Tháp Mười và dịch vụ vui chơi giải trí", thu hút ngày càng nhiều khách tham quan, đóng góp to lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

"Sự kiện Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 được diễn ra trọng thể từ ngày 28-11 đến 4-12 là minh chứng cho quyết tâm và cam kết của chính quyền về việc phát huy vai trò kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, du lịch phát triển với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đại biểu có mặt tại buổi lễ

Đồng thời, sự kiện này, đánh dấu cho những nỗ lực phát triển không ngừng của ngành du lịch Long An, là kết quả phát huy từ thành công của Tuần lễ Văn hóa - Du lịch được tổ chức lần thứ nhất năm 2022" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Với chuỗi 10 hoạt động đa dạng, phong phú cùng thông điệp "Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn", kết hợp không gian giới thiệu văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương Hàn Quốc, Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch lần thứ 2 là cơ hội cho các doanh nghiệp, các địa phương liên kết, hợp tác phát triển, quảng bá thương hiệu, sản phẩm; đồng thời, tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa tỉnh Long An với các địa phương, đối tác Hàn Quốc.

Hàng ngàn người dân đến theo dõi buổi lễ diễn ra rất long trọng

Đặc biệt, đây là dịp để thể hiện hình ảnh "Người Long An văn minh, hiếu khách, lịch thiệp và nghĩa tình’’, "Mỗi người dân là một đại sứ du lịch", góp phần tạo điều kiện mở rộng giao lưu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đưa hình ảnh của Long An đến gần hơn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

"Đồng thời, đây cũng là cơ hội đặc biệt để chúng ta giao lưu, chiêm ngưỡng những giá trị văn hóa đặc sắc, hiện đại của nước bạn Hàn Quốc" – Bí thư Tỉnh ủy Long An thông tin.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Long An, trong những ngày tham dự Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch, quý vị đại biểu, du khách sẽ được tận hưởng những làn điệu đờn ca tài tử, tham quan những di tích lịch sử, văn hóa và phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao, thưởng thức các món ăn đặc sản… Đặc biệt, tại TP Tân An, trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện chính, quý du khách sẽ được hòa mình trong một không gian văn hóa đậm đà bản sắc, giao thoa, hội nhập với chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc, màn trình diễn ánh sáng bằng hàng trăm thiết bị không người lái và sôi động với lễ hội âm nhạc hiện đại, kết nối cộng đồng… Đó chắc chắn sẽ là những ấn tượng tốt đẹp để quý vị hiểu thêm, yêu quý thêm quê hương có vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười, có dòng sông Vàm Cỏ thắm đượm tình đất, tình người với khát vọng vươn lên, năng động, mạnh mẽ...