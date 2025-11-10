Chiều 10-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Ông Nguyễn Đức Trung được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: dangcongsan.org.vn



Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1974, quê quán xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia cũ, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh.

Từ tháng 3-2008 đến 10-2009, ông giữ các chức vụ Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bộ cũ, nay là Bộ Tài chính).

Từ tháng 10-2009 đến 4-2014, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Ủy viên Ban Cán sự Đảng (11-2009 đến 4-2014); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 4-2014 đến tháng 6-2016, ông chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 7-2016 đến tháng 1-2019, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (nay là Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 1-2019 đến tháng 2-2020, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 3-2020 đến tháng 11-2024, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đến ngày 11-11-2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến ngày 2-10-2025, tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã bầu ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.