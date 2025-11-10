HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Nguyễn Hưởng - Đồ họa: Lê Duy

(NLĐO) - Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 10-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Nguyễn Đức Trung được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Trung được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: dangcongsan.org.vn

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1974, quê quán xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia cũ, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh.

Từ tháng 3-2008 đến 10-2009, ông giữ các chức vụ Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bộ cũ, nay là Bộ Tài chính).

Từ tháng 10-2009 đến 4-2014, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Ủy viên Ban Cán sự Đảng (11-2009 đến 4-2014); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 4-2014 đến tháng 6-2016, ông chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 7-2016 đến tháng 1-2019, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (nay là Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 1-2019 đến tháng 2-2020, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 3-2020 đến tháng 11-2024, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đến ngày 11-11-2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến ngày 2-10-2025, tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã bầu ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Hiện nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội là ông Nguyễn Duy Ngọc; các Phó Bí thư gồm: ông Nguyễn Văn Phong, ông Nguyễn Đức Trung, ông Nguyễn Trọng Đông, bà Phùng Thị Hồng Hà.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội - Ảnh 1.

Tin liên quan

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

(NLĐO) - Hội nghị Trung ương 14 đã bầu Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ông Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

(NLĐO)- Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lê Minh Trí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm Đại tướng, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

(NLĐO) - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Nguyễn Đức Trung Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo