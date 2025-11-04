Ngày 4-11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: TTXVN

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê quán TP HCM. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Lê Minh Trí:

- Từ tháng 9-1978 đến 4-1979: Nhân viên Trường Bổ túc sĩ quan Công an TP HCM.



- Từ tháng 5-1979 đến 9-1981: Nhân viên, Phòng Đào tạo cán bộ, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP HCM.

- Từ tháng 10-1981 đến 9-1986: Học viên, Trường Đại học An ninh nhân dân.

- Từ tháng 10-1986 đến 7-1990: Chi ủy viên, Phó Đội trưởng; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an TP HCM.

- Từ tháng 8-1990 đến 3-1992: Phó Trưởng Phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- Từ tháng 4-1992 đến 2-2020: Cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TP HCM.

- Từ tháng 3-2000 đến 12-2002: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP HCM.

- Từ tháng 1-2003 đến 8-2005: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, TP HCM.

- Từ tháng 9-2005 đến 1-2010: Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, TP HCM.

- Từ tháng 2-2010 đến 4-2013: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

- Từ tháng 5-2013 đến 12-2015: Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 1-2016 đến 4-2016: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 4-2016 đến ngày 15-8-2024: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, khóa XIII, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV.

- Từ ngày 16-8-2024 đến 26-8-2024: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Ngày 26-8-2024 đến nay: Quốc hội bầu ông Lê Minh Trí giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.