Bí thư Trần Lưu Quang dự chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM thành công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Trần Lưu Quang dự chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM thành công

Thanh Thảo - Ngọc Giang - Kim Ngân

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới ánh sáng quang vinh" là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Tối 15-10, tại sân khấu Công viên phường Bình Dương, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, các sở - ngành và đông đảo người dân trên địa bàn... đã đến dự Chương trình nghệ thuật "Dưới ánh sáng quang vinh" chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM: Cảm xúc và ý nghĩa chính trị - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự chương trình nghệ thuật "Dưới ánh sáng quang vinh" tại phường Bình Dương

Ông Trần Lưu Quang dự chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP HCM - Ảnh 1.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ và lực lượng vũ trang tham gia biểu diễn, tổ chức cùng lúc tại sân khấu đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sân khấu Công viên phường Bình Dương và Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa.

Ông Trần Lưu Quang dự chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP HCM - Ảnh 2.

Ông Trần Lưu Quang dự chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP HCM - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật hoành tráng

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM, cùng các hạ tầng truyền thông khác của thành phố, kết nối đồng thời tại 3 điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Bà Rịa, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, sinh viên và chiến sĩ các lực lượng vũ trang.

Tại điểm cầu sân khấu Công viên phường Bình Dương, dù chưa đến giờ diễn ra chương trình, song người dân đã có mặt rất đông. Họ mang theo niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng về một TP HCM phát triển rực rỡ.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM: Cảm xúc và ý nghĩa chính trị - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM: Cảm xúc và ý nghĩa chính trị - Ảnh 3.

Đông đảo người dân đến xem chương trình từ rất sớm

Cô Lại Thị Hòa (61 tuổi) đi từ xã Phú Giáo xuống xem chương trình, cho biết những ngày qua, cô luôn theo dõi Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM. Cô kỳ vọng TP HCM sẽ ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới ánh sáng quang vinh" là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước", khẳng định vị thế và vai trò đầu tàu của TP HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Đông đảo người dân tham dự chương trình

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trí tuệ và đầy trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I đã thành công rực rỡ. Những bàn thảo, quyết nghị tại đại hội ghi đậm dấu ấn tinh thần đổi mới - bứt phá, là kim chỉ nam hành động cho cả giai đoạn 2025-2030 và cả tầm nhìn xa hơn. Thành công của đại hội là ngọn lửa truyền niềm tin cho hàng triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Tại chương trình, khán giả đã cùng theo dõi đoạn phim ghi nhanh diễn biến của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thước phim ngắn ghi lại tinh thần làm việc khẩn trương, trí tuệ và đổi mới của hơn 500 đại biểu, khẳng định tầm vóc lịch sử của kỳ đại hội đầu tiên trong bối cảnh thành phố sau hợp nhất đơn vị hành chính.

Tại Quảng trường phường Bà Rịa, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới ánh sáng quang vinh" đã diễn ra sôi động và xúc động. 

Điểm cầu phường Bà Rịa có sự tham dự của ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, một số sở, ngành, địa phương của TP HCM...

Không gian tại phường Bà Rịa tối 15-10 trở nên rực rỡ trong ánh sáng, âm nhạc và niềm tự hào. Hàng ngàn người dân, du khách, cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã hòa giọng trong những giai điệu hào hùng.

Các ca sĩ Đức Phúc, Dương Hoàng Yến, Viết Danh, Duyên Quỳnh, nhóm Mắt Ngọc, cùng tốp ca, vũ đoàn và các em thiếu nhi CLB Đồ Rê Mi đã mang đến không khí rộn ràng, kết nối sức mạnh của 3 vùng đất hợp nhất. 

Chương trình tái hiện hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng, khẳng định niềm tin vào tầm nhìn mới của TP HCM - siêu đô thị đa trung tâm, trong đó Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển, đóng vai trò chiến lược.

Ông Trần Lưu Quang dự chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP HCM - Ảnh 4.

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM và ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM - tham dự chương trình

Ông Trần Lưu Quang dự chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP HCM - Ảnh 5.

 Tại điểm cầu phường Sài Gòn, tham dự có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Đặng Minh Thông - Phó Bí Thư Thành ủy; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi niềm tin" gồm ba chương: "Sáng mãi niềm tin", "Rạng rỡ Thành phố" và "Tự hào Việt Nam". Mỗi phần là một lát cắt lịch sử và hiện thực sinh động về khát vọng tương lai của TP HCM - trung tâm kinh tế năng động, tiên phong của cả nước.

Phần mở đầu "Sáng mãi niềm tin" mang đến không gian âm nhạc rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tái hiện hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Quốc khánh và 50 năm thống nhất đất nước. Sang phần hai, khán giả được dẫn dắt qua hành trình khám phá những vùng đất gắn bó mật thiết trong tiến trình phát triển của TP HCM. Qua các tiết mục "Thành phố trong tim", "Bình Dương một khúc tình quê", "Rise up Ho Chi Minh City", hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo và giàu sức sống được khắc họa sinh động, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và phát triển bền vững. Phần kết "Tự hào Việt Nam" mở ra không gian hướng biển, khẳng định chủ quyền, tầm vóc và khát vọng vươn xa của đất nước. Những ca khúc "Hò vươn mình", "Bay qua Biển Đông", "Tự hào Việt Nam - Vinh quang đang chờ ta", "Khát vọng hùng cường" khép lại đêm diễn trong không khí hân hoan, rực rỡ, tràn đầy niềm tin và tự hào về Tổ quốc cùng Thành phố mang tên Bác.

Tin liên quan

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”

(NLĐO) - Lễ bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã thu hút được đông đảo người dân, du khách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945"

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945".

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh”.

(NLĐO) - Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 19-5, tại Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An đã phối hợp với TP HCM tổ chức Chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh”

Chương trình nghệ thuật Trần Lưu Quang Trung ương đảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo