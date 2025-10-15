Bí thư Trần Lưu Quang dự chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM thành công

Tối 15-10, tại sân khấu Công viên phường Bình Dương, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, các sở - ngành và đông đảo người dân trên địa bàn... đã đến dự Chương trình nghệ thuật "Dưới ánh sáng quang vinh" chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự chương trình nghệ thuật "Dưới ánh sáng quang vinh" tại phường Bình Dương



Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ và lực lượng vũ trang tham gia biểu diễn, tổ chức cùng lúc tại sân khấu đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sân khấu Công viên phường Bình Dương và Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa.

Chương trình nghệ thuật hoành tráng

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM, cùng các hạ tầng truyền thông khác của thành phố, kết nối đồng thời tại 3 điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Bà Rịa, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, sinh viên và chiến sĩ các lực lượng vũ trang.

Tại điểm cầu sân khấu Công viên phường Bình Dương, dù chưa đến giờ diễn ra chương trình, song người dân đã có mặt rất đông. Họ mang theo niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng về một TP HCM phát triển rực rỡ.

Đông đảo người dân đến xem chương trình từ rất sớm

Cô Lại Thị Hòa (61 tuổi) đi từ xã Phú Giáo xuống xem chương trình, cho biết những ngày qua, cô luôn theo dõi Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM. Cô kỳ vọng TP HCM sẽ ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới ánh sáng quang vinh" là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước", khẳng định vị thế và vai trò đầu tàu của TP HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Đông đảo người dân tham dự chương trình

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trí tuệ và đầy trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I đã thành công rực rỡ. Những bàn thảo, quyết nghị tại đại hội ghi đậm dấu ấn tinh thần đổi mới - bứt phá, là kim chỉ nam hành động cho cả giai đoạn 2025-2030 và cả tầm nhìn xa hơn. Thành công của đại hội là ngọn lửa truyền niềm tin cho hàng triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Tại chương trình, khán giả đã cùng theo dõi đoạn phim ghi nhanh diễn biến của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thước phim ngắn ghi lại tinh thần làm việc khẩn trương, trí tuệ và đổi mới của hơn 500 đại biểu, khẳng định tầm vóc lịch sử của kỳ đại hội đầu tiên trong bối cảnh thành phố sau hợp nhất đơn vị hành chính.

Tại Quảng trường phường Bà Rịa, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới ánh sáng quang vinh" đã diễn ra sôi động và xúc động.

Điểm cầu phường Bà Rịa có sự tham dự của ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, một số sở, ngành, địa phương của TP HCM...

Không gian tại phường Bà Rịa tối 15-10 trở nên rực rỡ trong ánh sáng, âm nhạc và niềm tự hào. Hàng ngàn người dân, du khách, cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã hòa giọng trong những giai điệu hào hùng.

Các ca sĩ Đức Phúc, Dương Hoàng Yến, Viết Danh, Duyên Quỳnh, nhóm Mắt Ngọc, cùng tốp ca, vũ đoàn và các em thiếu nhi CLB Đồ Rê Mi đã mang đến không khí rộn ràng, kết nối sức mạnh của 3 vùng đất hợp nhất.

Chương trình tái hiện hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng, khẳng định niềm tin vào tầm nhìn mới của TP HCM - siêu đô thị đa trung tâm, trong đó Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển, đóng vai trò chiến lược.

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM và ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM - tham dự chương trình



Tại điểm cầu phường Sài Gòn, tham dự có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Đặng Minh Thông - Phó Bí Thư Thành ủy; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi niềm tin" gồm ba chương: "Sáng mãi niềm tin", "Rạng rỡ Thành phố" và "Tự hào Việt Nam". Mỗi phần là một lát cắt lịch sử và hiện thực sinh động về khát vọng tương lai của TP HCM - trung tâm kinh tế năng động, tiên phong của cả nước.

Phần mở đầu "Sáng mãi niềm tin" mang đến không gian âm nhạc rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tái hiện hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Quốc khánh và 50 năm thống nhất đất nước. Sang phần hai, khán giả được dẫn dắt qua hành trình khám phá những vùng đất gắn bó mật thiết trong tiến trình phát triển của TP HCM. Qua các tiết mục "Thành phố trong tim", "Bình Dương một khúc tình quê", "Rise up Ho Chi Minh City", hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo và giàu sức sống được khắc họa sinh động, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và phát triển bền vững. Phần kết "Tự hào Việt Nam" mở ra không gian hướng biển, khẳng định chủ quyền, tầm vóc và khát vọng vươn xa của đất nước. Những ca khúc "Hò vươn mình", "Bay qua Biển Đông", "Tự hào Việt Nam - Vinh quang đang chờ ta", "Khát vọng hùng cường" khép lại đêm diễn trong không khí hân hoan, rực rỡ, tràn đầy niềm tin và tự hào về Tổ quốc cùng Thành phố mang tên Bác.