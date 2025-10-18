Bí thư Trần Lưu Quang dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM

Hội nghị tổng kết diễn ra tại Học viện Cán bộ TP HCM (phường Bình Thạnh), do Thành ủy TP HCM chỉ đạo; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chủ trì; phối hợp cùng Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật TP HCM, Thành Đoàn TP HCM và các sở, ngành liên quan tổ chức.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM

Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; nguyên Phó Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Chánh Trực; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị tổng kết; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị tổng kết; Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Huỳnh Thanh Nhân; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy; Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thị Phương Lan; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM Trần Thế Thuận; cùng các văn nghệ sĩ lão thành, các văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp xuất sắc cho văn học - nghệ thuật TP HCM...

Hội nghị nhằm nhìn lại toàn diện hành trình 50 năm phát triển của văn học - nghệ thuật thành phố sau ngày đất nước thống nhất. Đây cũng là hoạt động trọng tâm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong khuôn khổ các hoạt động "Những ngày văn học - nghệ thuật thành phố" được tổ chức song song với hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã phối hợp cùng các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách, bảo tàng, thư viện tổ chức không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản phục vụ hội nghị.

Từ trái qua: Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, NSƯT Phi Điểu và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy

Qua các ấn phẩm báo chí, xuất bản phẩm và phim tư liệu trưng bày, hình ảnh nền văn học - nghệ thuật TP HCM được tái hiện sinh động như một bức tranh đa sắc, kết tinh từ dòng chảy lịch sử, sự giao thoa và kế thừa giữa các thế hệ sáng tạo.

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, các đơn vị báo chí xuất bản tặng Học viện Cán bộ TP HCM Không gian “Cây tri thức”

Phát huy tinh thần đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã tổ chức trao tặng Không gian "Cây tri thức" cùng 126.000 quyển sách (gồm sách giấy và sách nói) thuộc không gian triển lãm. Đây là món quà ý nghĩa gửi đến đội ngũ giảng viên, sinh viên, góp phần bồi đắp văn hóa đọc, gìn giữ và phát huy giá trị văn học, nghệ thuật của thành phố.

Không gian "Cây tri thức" được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa mới, góp phần hình thành nguồn lực tinh thần, thúc đẩy TP HCM trở thành trung tâm văn hóa lớn của cả nước, xứng đáng với vai trò tiên phong trong đổi mới và sáng tạo.

Từ trái qua: NSƯT Phi Điểu, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy nghe sách nói tại triển lãm



