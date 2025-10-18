Bí thư Trần Lưu Quang dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Bí thư Trần Lưu Quang dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM

Kim Ngân. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất có ý nghĩa chính trị, xã hội, văn hóa sâu sắc.

Hội nghị tổng kết diễn ra tại Học viện Cán bộ TP HCM (phường Bình Thạnh), do Thành ủy TP HCM chỉ đạo; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chủ trì; phối hợp cùng Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật TP HCM, Thành Đoàn TP HCM và các sở, ngành liên quan tổ chức.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM - Ảnh 1.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM

Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; nguyên Phó Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Chánh Trực; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị tổng kết; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị tổng kết; Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Huỳnh Thanh Nhân; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy; Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thị Phương Lan; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM Trần Thế Thuận; cùng các văn nghệ sĩ lão thành, các văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp xuất sắc cho văn học - nghệ thuật TP HCM...

Hội nghị nhằm nhìn lại toàn diện hành trình 50 năm phát triển của văn học - nghệ thuật thành phố sau ngày đất nước thống nhất. Đây cũng là hoạt động trọng tâm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong khuôn khổ các hoạt động "Những ngày văn học - nghệ thuật thành phố" được tổ chức song song với hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã phối hợp cùng các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách, bảo tàng, thư viện tổ chức không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản phục vụ hội nghị.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM - Ảnh 3.

Từ trái qua: Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, NSƯT Phi Điểu và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy

Qua các ấn phẩm báo chí, xuất bản phẩm và phim tư liệu trưng bày, hình ảnh nền văn học - nghệ thuật TP HCM được tái hiện sinh động như một bức tranh đa sắc, kết tinh từ dòng chảy lịch sử, sự giao thoa và kế thừa giữa các thế hệ sáng tạo.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM - Ảnh 4.

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, các đơn vị báo chí xuất bản tặng Học viện Cán bộ TP HCM Không gian “Cây tri thức”

Phát huy tinh thần đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã tổ chức trao tặng Không gian "Cây tri thức" cùng 126.000 quyển sách (gồm sách giấy và sách nói) thuộc không gian triển lãm. Đây là món quà ý nghĩa gửi đến đội ngũ giảng viên, sinh viên, góp phần bồi đắp văn hóa đọc, gìn giữ và phát huy giá trị văn học, nghệ thuật của thành phố.

Không gian "Cây tri thức" được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa mới, góp phần hình thành nguồn lực tinh thần, thúc đẩy TP HCM trở thành trung tâm văn hóa lớn của cả nước, xứng đáng với vai trò tiên phong trong đổi mới và sáng tạo.

Bí thư Trần Lưu Quang dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM - Ảnh 5.

Từ trái qua: NSƯT Phi Điểu, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy nghe sách nói tại triển lãm


Tin liên quan

Bí thư Trần Lưu Quang dự chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM thành công

Bí thư Trần Lưu Quang dự chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM thành công

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới ánh sáng quang vinh" là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực quý giá nhất của TP HCM chính là con người thành phố

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang: Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh thành phố kiến tạo tương lai bằng sự đổi mới tư duy, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết

Trần Lưu Quang Hội nghị tổng kết 50 năm VHNT TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo