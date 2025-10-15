Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực quý giá nhất của TP HCM chính là con người thành phố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực quý giá nhất của TP HCM chính là con người thành phố

PHAN ANH - LÊ VĨNH

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của thành phố.

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc vào trưa 15-10.

Đại hội thành công tốt đẹp  

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang thông tin với phương châm đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - sáng tạo, đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

"Thời điểm này, chúng ta có thể vui mừng, tự hào báo cáo với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân TP HCM rằng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của thành phố" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói.

Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của TP HCM chính là con người thành phố - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang. Ảnh: ĐH

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, đại hội đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, tập trung trí tuệ, thảo luận các văn kiện và nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội. Đây là một Nghị quyết hội tụ ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM trong giai đoạn mới, với 30 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược và 10 nhóm giải pháp then chốt.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua báo cáo Tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã bày tỏ niềm tin sâu sắc với trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của TP HCM chính là con người thành phố - Ảnh 2.

Quang cảnh đại hội phiên bế mạc. Ảnh: ĐH

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM gồm 110 thành viên. "Đây là cơ quan thẩm quyền cao nhất của Đảng bộ thành phố, sẽ quyết định những vấn đề quan trọng nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với tiến trình phát triển của thành phố" - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Nhân sự đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm 5 đại biểu đương nhiên, 75 đại biểu chính thức được chỉ định và 9 đại biểu dự khuyết. Theo ông Trần Lưu Quang, đây là tập thể đại diện cho tiếng nói của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu đến với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về đại hội

Bí thư Thành ủy TP HCM đánh giá thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc đầy trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Thành công đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các ban, bộ ngành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan Trung ương; sự quan tâm, động viên, chia sẻ của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Đặc biệt, là tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tâm huyết của 546 đại biểu chính thức tham dự đại hội - những người tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 366.000 đảng viên Đảng bộ thành phố.

Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của TP HCM chính là con người thành phố - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt đại hội. Ảnh: ĐH

Đại hội chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gửi tới đại hội những thông điệp và định hướng quan trọng về khát vọng vươn mình và tầm nhìn phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Đại hội trân trọng cảm ơn các lãnh đạo bộ, ngành Trung ương đã trực tiếp về dự, chỉ đạo và dành nhiều tình cảm, sự động viên quý báu.

Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của TP HCM chính là con người thành phố - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tặng quà tri ân đến đại biểu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐH

Đại hội chân thành cảm ơn các nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ; Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các địa phương đã đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác tổ chức đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, các viên chức, tôn giáo, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thành phố, đồng bào ta ở nước ngoài đã gửi gắm niềm tin, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cổ vũ phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về đại hội.

Đại hội biểu dương và trân trọng cảm ơn các tiểu ban của đại hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã làm việc tận tụy, trách nhiệm, khoa học và hiệu quả góp phần quan trọng vào thành công của đại hội.

Thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của đại hội là đã đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động; thống nhất trong đánh giá toàn diện những kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; nhìn nhận khách quan, thẳng thắn về những khuyết điểm, hạn chế và tồn tại.

Đồng thời xác định rõ phương hướng, phương châm, mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược trong chặng đường 5 tới; tầm nhìn xa hơn một thời kỳ mới của thành phố sau hợp nhất với khát vọng vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của TP HCM chính là con người thành phố - Ảnh 5.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của đại hội. Ảnh: ĐH

"Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng bên cạnh những thành quả to lớn và những thời cơ mở ra, thành phố cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới từ tác động của tình hình thế giới, biến động kinh tế, khí hậu, những nhu cầu ngày càng cao của mục tiêu phát triển và kể cả tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhìn nhận.

Do đó, nếu không có quyết tâm chính trị cao, không có sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo, phương thức hành động thì khó có thể hoàn thành được mục tiêu, những nhiệm vụ to lớn mà Nghị quyết của đại hội đã đề ra.

"Chúng ta cũng hiểu rằng nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của thành phố không phải là vốn, không phải là cơ sở hạ tầng mà là chính con người TP HCM - những con người năng động, dám nghĩ và biết làm những cái mới, dám chịu trách nhiệm. Đó chính là tinh thần vô giá".

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

Điều này theo Bí thư Thành ủy TP HCM còn có ý nghĩa khác quan trọng hơn. Đó là mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố phải ý thức được trách nhiệm cao cả của mình trong việc chung tay, góp sức để thành phố bình yên và phát triển.

Để biến thành công của đại hội thành hành động cách mạng cụ thể, đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 cùng các cấp ủy trực thuộc, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của đại hội, biến tinh thần Nghị quyết thành ý chí hành động, kế hoạch cụ thể, sát hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tránh dàn trải, hình thức. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn, phát huy những sáng kiến, sáng tạo của cơ sở.

Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu để Nghị quyết của đại hội thực sự đi vào cuộc sống.

"Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kế thừa những thành quả to lớn của các nhiệm kỳ trước; đồng thời thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, hướng đến mục tiêu xây dựng TP HCM phát triển nhanh, bền vững và hiện đại" - Bí thư Thành ủy TP HCM đúc kết.

Đồng lòng thực hiện thành công Nghị quyết của đại hội

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân TP HCM phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, năng động, sáng tạo và ấm áp, nghĩa tình; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong hành động, đoàn kết một lòng, kiên sức, đồng tâm, thực hiện thành công Nghị quyết của đại hội.


Tin liên quan

Lãnh đạo TP HCM cam kết biến định hướng chiến lược thành kết quả thiết thực

Lãnh đạo TP HCM cam kết biến định hướng chiến lược thành kết quả thiết thực

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả nội dung, phần việc.

Ra mắt đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(NLĐO)- Đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có 80 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu đương nhiên.

Ông Võ Văn Dũng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 thành viên

TP HCM đại hội Đại hội Đảng bộ TP HCM Bí thư Trần Lưu Quang Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I con người TP HCM nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo