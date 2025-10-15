Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực quý giá nhất của TP HCM chính là con người thành phố

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc vào trưa 15-10.

Đại hội thành công tốt đẹp

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang thông tin với phương châm đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - sáng tạo, đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

"Thời điểm này, chúng ta có thể vui mừng, tự hào báo cáo với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân TP HCM rằng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của thành phố" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang. Ảnh: ĐH

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, đại hội đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, tập trung trí tuệ, thảo luận các văn kiện và nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội. Đây là một Nghị quyết hội tụ ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM trong giai đoạn mới, với 30 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược và 10 nhóm giải pháp then chốt.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua báo cáo Tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã bày tỏ niềm tin sâu sắc với trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quang cảnh đại hội phiên bế mạc. Ảnh: ĐH

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM gồm 110 thành viên. "Đây là cơ quan thẩm quyền cao nhất của Đảng bộ thành phố, sẽ quyết định những vấn đề quan trọng nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với tiến trình phát triển của thành phố" - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Nhân sự đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm 5 đại biểu đương nhiên, 75 đại biểu chính thức được chỉ định và 9 đại biểu dự khuyết. Theo ông Trần Lưu Quang, đây là tập thể đại diện cho tiếng nói của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu đến với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về đại hội

Bí thư Thành ủy TP HCM đánh giá thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc đầy trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Thành công đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các ban, bộ ngành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan Trung ương; sự quan tâm, động viên, chia sẻ của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Đặc biệt, là tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tâm huyết của 546 đại biểu chính thức tham dự đại hội - những người tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 366.000 đảng viên Đảng bộ thành phố.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt đại hội. Ảnh: ĐH

Đại hội chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gửi tới đại hội những thông điệp và định hướng quan trọng về khát vọng vươn mình và tầm nhìn phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Đại hội trân trọng cảm ơn các lãnh đạo bộ, ngành Trung ương đã trực tiếp về dự, chỉ đạo và dành nhiều tình cảm, sự động viên quý báu.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tặng quà tri ân đến đại biểu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐH

Đại hội chân thành cảm ơn các nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ; Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các địa phương đã đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác tổ chức đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, các viên chức, tôn giáo, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thành phố, đồng bào ta ở nước ngoài đã gửi gắm niềm tin, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cổ vũ phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về đại hội.

Đại hội biểu dương và trân trọng cảm ơn các tiểu ban của đại hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã làm việc tận tụy, trách nhiệm, khoa học và hiệu quả góp phần quan trọng vào thành công của đại hội.

Thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của đại hội là đã đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động; thống nhất trong đánh giá toàn diện những kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; nhìn nhận khách quan, thẳng thắn về những khuyết điểm, hạn chế và tồn tại.

Đồng thời xác định rõ phương hướng, phương châm, mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược trong chặng đường 5 tới; tầm nhìn xa hơn một thời kỳ mới của thành phố sau hợp nhất với khát vọng vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của đại hội. Ảnh: ĐH

"Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng bên cạnh những thành quả to lớn và những thời cơ mở ra, thành phố cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới từ tác động của tình hình thế giới, biến động kinh tế, khí hậu, những nhu cầu ngày càng cao của mục tiêu phát triển và kể cả tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhìn nhận.

Do đó, nếu không có quyết tâm chính trị cao, không có sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo, phương thức hành động thì khó có thể hoàn thành được mục tiêu, những nhiệm vụ to lớn mà Nghị quyết của đại hội đã đề ra.

"Chúng ta cũng hiểu rằng nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của thành phố không phải là vốn, không phải là cơ sở hạ tầng mà là chính con người TP HCM - những con người năng động, dám nghĩ và biết làm những cái mới, dám chịu trách nhiệm. Đó chính là tinh thần vô giá".



Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

Điều này theo Bí thư Thành ủy TP HCM còn có ý nghĩa khác quan trọng hơn. Đó là mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố phải ý thức được trách nhiệm cao cả của mình trong việc chung tay, góp sức để thành phố bình yên và phát triển.

Để biến thành công của đại hội thành hành động cách mạng cụ thể, đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 cùng các cấp ủy trực thuộc, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của đại hội, biến tinh thần Nghị quyết thành ý chí hành động, kế hoạch cụ thể, sát hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tránh dàn trải, hình thức. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn, phát huy những sáng kiến, sáng tạo của cơ sở.

Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu để Nghị quyết của đại hội thực sự đi vào cuộc sống.

"Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kế thừa những thành quả to lớn của các nhiệm kỳ trước; đồng thời thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, hướng đến mục tiêu xây dựng TP HCM phát triển nhanh, bền vững và hiện đại" - Bí thư Thành ủy TP HCM đúc kết.

Đồng lòng thực hiện thành công Nghị quyết của đại hội Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân TP HCM phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, năng động, sáng tạo và ấm áp, nghĩa tình; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong hành động, đoàn kết một lòng, kiên sức, đồng tâm, thực hiện thành công Nghị quyết của đại hội.



