Thời sự

Bí thư xã bỏ lớp bồi dưỡng để đánh giải Pickleball: Đề nghị không tái cử Chủ tịch HĐND

Đ.Anh - H.Thanh

(NLĐO) - Ông Phan Tất Phượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai - bị đề nghị không giới thiệu tái cử chức danh Chủ tịch HĐND xã.

Tối 8-1, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai xác nhận đã có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bờ Ngoong không giới thiệu tái cử chức danh Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Phan Tất Phượng, Bí thư Đảng ủy xã.

Bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải “Pickleball tình yêu U90+”, Bí thư xã bị đề nghị không tái cử Chủ tịch HĐND - Ảnh 1.

Ông Phan Tất Phượng (ngoài cùng bên phải) bỏ lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để đi đánh giải Pickleball.

Trước đó, khi thẩm định đề án giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND xã Bờ Ngoong nhiệm kỳ 2026 – 2030, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai cơ bản thống nhất về số lượng và cơ cấu nhân sự, gồm: 46 người được giới thiệu ứng cử, bầu 25 đại biểu; bảo đảm tỉ lệ đại biểu nữ, người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng…

Tuy nhiên, đối với ông Phan Tất Phượng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị không giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã và không giới thiệu tái cử chức danh Chủ tịch HĐND xã.

Theo tìm hiểu, quyết định này xuất phát từ việc ông Phượng bị kỷ luật do không chấp hành nghiêm túc việc tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã.

Cụ thể, ngày 29-8-2025, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có văn bản tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trên toàn quốc. Lớp học diễn ra từ ngày 6 đến 8-9-2025, theo hình thức trực tiếp tại học viện và trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn.

Thành phần tham dự gồm bí thư, phó bí thư; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp xã.

Trong thời gian lớp học diễn ra, ông Phan Tất Phượng lại xuất hiện tại giải thể thao "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+", tổ chức ngày 7-9 tại một sân thể thao ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Sự việc sau đó gây dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Đến ngày 31-12-2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phát đi thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 6, quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với 3 cán bộ: Ông Phan Tất Phượng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong; ông Đinh Hồng Thuật – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Al Bá và ông Phạm Văn Hoàng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai kết luận các cán bộ trên thiếu gương mẫu, không chấp hành đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng theo quy định; vi phạm Quy chế làm việc của cấp ủy địa phương và Quy định 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Những vi phạm này bị đánh giá đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân cũng như tổ chức Đảng, chính quyền địa phương.

Bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng, đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" nhận án kỷ luật

Bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng, đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" nhận án kỷ luật

(NLĐO) – Do không chấp hành đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, 3 cán bộ xã ở Gia Lai bị kỷ luật.

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai vào cuộc vụ bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball

(NLĐO) – Liên quan vụ việc bí thư xã bị phản ánh bỏ lớp bồi dưỡng cán bộ để tham gia giải Pickleball, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã thành lập đoàn kiểm tra.

Bí thư xã ở Gia Lai nghi bỏ lớp bồi dưỡng để tham gia giải Pickleball

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang xác minh thông tin Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong bị cho là vắng lớp bồi dưỡng cán bộ để tham gia một giải Pickleball.

